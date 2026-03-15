避弱勢「救命錢」被凍結...律師：政府可與銀行合作協助開專戶

北市有單親爸獨自撫養多名子女，平日靠補助維生，近期因無力繳罰單帳戶突遭強制執行，房租、孩子生活費都在帳戶「救命錢」被扣押。律師俞力文說，之前他也有遇過類似個案，有民眾領有補助津貼，卻因當保人帳戶被強制執行，因帳戶錢都混一起，向法院聲請異議因無法舉證，津貼補助仍被扣押。

俞力文律師事務所律師俞力文說，儘管類似的案子，比較像是個案，但民眾在申請津貼補助時，申請端政府公務員還是要加強向申請人宣導，甚至政府也可以與一些銀行配合，協助這類補助個案開立專戶，避免發生弱勢民眾要去開專戶，難以申請的狀況。

北市議員游淑慧上周五接到一名育有多名子女的單親爸爸緊急陳情，因賴以維生的補助錢被凍結，加上房租就要繳，還有家裡所有人的吃飯錢沒著落。還好議員協助向執行署提異議後，趕在房租到期前一天成功解凍帳戶，解燃眉之急。

不過俞力文說，過去他也遇過一個退休民眾個案，領有補助津貼，卻因幫別人作保，導致帳戶被法院強制執行凍結，儘管這個個案後來向法院、行政執行署提聲請異議，但法官要求必須提出證明，但因個案帳戶內的錢都混在一起，除了津貼，還有一些收入都存在一起，根本無法證明哪些已用掉，哪些還存在帳戶裡，結果因無法證明帳戶存有補助津貼，結果帳戶被凍結，全部被執行掉。

俞認為，許多民眾可能覺得另外開戶會有一些不方便，甚至現在詐騙多，到銀行開戶限制規定也多，導致民眾沒有想要帳戶會有被凍結的問題，導致補助津貼領不到，生活出現問題，他認為政府在申請端一定要加強宣導。甚至可與銀行配合協助補助個案開立專戶，避免發生弱勢民眾要去開專戶，難以申請的狀況。