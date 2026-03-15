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「張忠謀自傳免費送」詐女1200萬！刑事局：常見詐術不可不慎

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

北部一名女子日前見臉書廣告稱「免費贈送張忠謀自傳」，點擊廣告加入陌生LINE好友，對方寒暄後慫恿加入新建養老院投資計畫，該女也信以為真，陸續依指示投入1200萬餘元，直到無法出金獲利才驚覺受騙，警方呼籲，張忠謀及台積電官方已多次澄清不曾上網辦贈書或投資活動，民眾不可不慎。

刑事局警方指出，被害女子去年誤信網路廣告所稱「免費送張忠謀自傳」，加入匿名為「C.思琪」的陌生LINE好友，對方邊寒暄邊確認該女收件地址，說隨後將贈書給女子，但女子事後仍未收到書籍。

直到去年底，該名陌生網友再傳訊女子，提出現在有一個新建養老院的計畫，詢問女子是否有意投資，並強調保證獲利、穩賺不賠等，女子認為標的不錯，便依指示下載名為「FLINK」的投資APP並申請帳號，陸續投入資金並按對方指示買賣股票，直到帳上獲利已達預期，準備提款時卻無法出金，才驚覺受騙，損失1200萬餘元。

警方呼籲，張忠謀及台積電官方已多次澄清，不曾透過網路社群平台舉辦贈書或投資活動。凡提及「保證獲利」、「面交儲值」、「非官方管道下載APP」等，均為詐騙常見手法，民眾務必提高警覺。

民眾若有任何疑慮，立即撥打 165 反詐騙諮詢專線或撥打 110 報案；警方因應詐騙手法快速演變，於「165打詐儀錶板」導入AI智能客服小幫手，整合防詐資料庫提供即時互動諮詢，可依民眾描述情境辨識詐騙風險提供具體處置建議；另也具備涉詐網址即時查詢功能，可判斷網站是否具詐騙風險，民眾可多多使用，避免遭詐。

警方呼籲，張忠謀及台積電官方已多次澄清，不曾透過網路社群平台舉辦贈書或投資活動。凡提及「保證獲利」、「面交儲值」、「非官方管道下載APP」等，均為詐騙常見手法。圖／警方提供
警方呼籲，張忠謀及台積電官方已多次澄清，不曾透過網路社群平台舉辦贈書或投資活動。凡提及「保證獲利」、「面交儲值」、「非官方管道下載APP」等，均為詐騙常見手法。圖／警方提供

警方呼籲，張忠謀及台積電官方已多次澄清，不曾透過網路社群平台舉辦贈書或投資活動。凡提及「保證獲利」、「面交儲值」、「非官方管道下載APP」等，均為詐騙常見手法。圖／警方提供
警方呼籲，張忠謀及台積電官方已多次澄清，不曾透過網路社群平台舉辦贈書或投資活動。凡提及「保證獲利」、「面交儲值」、「非官方管道下載APP」等，均為詐騙常見手法。圖／警方提供

養老院 刑事局 台積電

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