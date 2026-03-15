詐團利用社群平台大量投放「名人贈書」廣告作為誘餌，誘騙民眾加入通訊軟體後再轉為虛假投資。圖：刑事局提供

近期詐騙集團利用社群平台大量投放「名人贈書」廣告作為誘餌，誘騙民眾加入通訊軟體後再轉為虛假投資開發案，導致被害人蒙受鉅額損失。

北部一名H姓女子於臉書廣告得知有免費送張忠謀自傳，點入廣告後有位LINE名稱【C.思琪】的人來私訊報案人，對方說留送件地址，後續會將書寄給報案人。後續對方沒有消息，報案人也沒收到書，便沒有再繼續理會。於114年11月底LINE名稱【C.思琪】的人再傳投資訊息給報案人，向報案人宣稱現在有一個新建養老院的計畫，問報案人是否有意願投資，報案人認為標的不錯便答應，後續慫恿報案人下載【（APP名為FLINK)的假投資APP】，誆稱保證獲利、穩賺不賠，報案人遂依指示至該網站申請帳號，並依照歹徒指示【面交】投資金額 。被害人面交後，犯嫌佯稱已將現金儲值至假APP投資帳號裡，對方要求報案人在指定時間買進及賣出股票，報案人認為獲利已達預期，當想將投資獲利金額提領時，卻無法出金，事後該假投資APP被強制關閉加上對方失去聯繫，才驚覺受騙，計損失新臺幣1200萬餘元。

詐團利用社群平台大量投放「名人贈書」廣告作為誘餌，誘騙民眾加入通訊軟體後再轉為虛假投資。圖：刑事局提供

刑事局呼籲，張忠謀或台積電官方已多次澄清，不曾透過社群平台舉辦任何贈書或投資活動。凡是提及「保證獲利」、「面交儲值」、「非官方管道下載 APP」等行為，均為詐騙集團之常見手法，民眾務必提高警覺。若有任何疑慮，請立即撥打 165 反詐騙諮詢專線或撥打 110 報案，因應詐騙手法快速演變，此外，於「165打詐儀錶板」導入AI智能客服小幫手，整合防詐資料庫提供即時互動諮詢，可依民眾描述情境辨識詐騙風險提供具體處置建議；另也具備涉詐網址即時查詢功能，可判斷網站是否具詐騙風險，民眾可多多使用，避免遭詐。

本文章來自《桃園電子報》。原文：假張忠謀贈書廣告誘投資 女子誤入假APP投資慘賠千萬