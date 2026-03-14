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一犯再犯…羈押獲釋又去當車手 主觀惡性重大判刑2年4月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

鐘姓男子加入通訊軟體Telegram暱稱「巨鑫國際─梁山」及不詳成員組成的詐欺集團，接受指示到彰化縣花壇鄉向被害人收取78萬元「儲值金」，警方循線逮捕鐘男。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處有期徒刑2年4月，罰金7萬8千元。

判決書指出，「巨鑫國際─梁山」詐欺集團在臉書刊登廣告，佯稱可以抽籤，中籤就可X 利，被害人信以為真，面交78萬元給車手鐘男，鐘男依詐團指示到附近公園，把現金轉交給上手。

彰化地院發現，鐘男最遲從民國113年6月參與詐騙集團，同年7月被逮，台南院起訴時釋放，鐘男立刻加入詐團當車手。鐘男加入的兩詐團詐騙手法完全相同，鐘男也是相同手法騙人和取款，可預見被害人是受到詐團刊登的廣告所騙。

彰化地院審酌，鐘男第一次被釋放，不到兩周又開始當車手，直到113年9月被羈押並入獄服刑至今；依鐘男所述，他兩次參與的詐團不同，可知他遭羈押釋放後積極去尋找新的詐團車手工作，又開始密集犯案，一犯再犯的主觀惡性甚值非難，兼衡他坦承犯行，無資力繳回犯罪所得也未能與被害人和解或適度賠償，及他自述學歷、工作、家庭及身心狀況等一切情況，量處如主文所示之刑。

彰化地方法院判處一再當車手密集犯案的鐘男有期徒刑2年4月。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處一再當車手密集犯案的鐘男有期徒刑2年4月。記者簡慧珍／攝影

詐騙集團 網際網路 詐團

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