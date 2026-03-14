佯稱面交虛擬貨幣行搶200萬元 北市警逮5人送辦

小心被犯罪集團利用，社群平台Threads近來出現拜託「好心人」幫忙帶東西出入境的請託文，願意提供免費機票或高額謝金，切勿上當。旅日達人「小氣少年」提醒，這些都是可疑帳號，「一定要把你的好人卡收起來，不然倒楣的人會是你」。

2026-03-13 14:02