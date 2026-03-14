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佯稱面交虛擬貨幣行搶200萬元 北市警逮5人送辦

中央社／ 台北14日電

台北市發生佯稱虛擬貨幣面交卻行搶案，被害人財損新台幣200萬元，台北市政府警察局士林分局獲報偵辦，掌握李姓主嫌等逃逸到屏東縣琉球鄉，昨天逮捕李姓男子等5人到案送辦。

士林分局今天發布新聞資料表示，2月獲報搶案，組專案小組追緝，在宜蘭縣逮捕3名犯嫌，並持續追查共犯。

警方說，被害人在社群網站臉書（Facebook）發現投資資訊，結識自稱為幣商網友，雙方相約雨聲街面交虛擬貨幣。

警方查出被害人與對方會面時，對方宣稱是幣商派遣面交人員，趁被害人確認身分時，突然徒手奪取被害人攜帶的200萬元就上車逃逸。

被害人報案後，警方與刑事警察大隊組專案小組調查，經調閱監視器畫面，追查犯嫌行蹤得知已逃往宜蘭，通報宜蘭縣政府警察局聯防機制，查獲3名共犯到案，追回部分贓款。

警方表示，專案小組透過監視器影像分析路線等科技偵查，掌握其他犯嫌身分與逃逸動線，發現主嫌已南下逃往屏東琉球規避查緝。

專案小組經整合情資，跨縣市追緝，埋伏守候多日，專案小組與屏東縣政府警察局東港分局琉球分駐所昨天到屏東琉球1處民宿內，查獲李姓主嫌等5人到案。

警方現場查扣42萬餘元及毒品等，警詢後將依搶奪、毒品危害防制條例等罪嫌把5人移送台灣士林地方檢察署偵辦，後續將持續溯源，瓦解假幣商詐騙搶奪集團。

科技偵查 虛擬貨幣 屏東縣政府 被害人

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