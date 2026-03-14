經確認林嫌身分果然是詐騙集團車手，當場被警方逮捕並查扣贓款，全案依刑法詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。圖：讀者提供

桃園市龜山區一名林姓被害人誤信網路社群平台投資廣告，並加入該投資群組，遭對方以「高獲利、穩賺不賠」等話術誘導投入資金，要求以面交方式交付投資款項，雙方約定於昨（13）日晚間18時在某社區面交。準備面交時，33歲林姓犯嫌先於附近超商內影印假的金融投資收款協議書，正好龜山警分局偵查隊幹員在超商進行金融巡守，見林嫌形跡可疑，一路尾隨對方至面交現場，當雙方拿出資料與交付現金50萬元時，幹員立即ㄧ擁而上逮捕林嫌，警方確認其身分果然是詐騙集團車手，當場逮捕並查扣贓款，全案依刑法詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。警方也將持續向上溯源，追緝詐欺集團。

林姓犯嫌先於附近超商內影印假的金融投資收款協議書，正好龜山警分局偵查隊幹員在超商進行金融巡守，見林嫌形跡可疑，一路尾隨對方至面交現場。圖：讀者提供

龜山分局呼籲，詐騙集團最愛利用名人的社會信用來降低民眾的戒心。通常這些手法會利用以下兩類身分進行偽裝，首先是「財經專家與企業大咖」，詐騙集團常冒用投資名人的頭像，在臉書或LINE贊助廣告中聲稱「免費贈書」、「分享飆股」或「公益授課」。他們會利用名人平時專業、權威的形象，引誘民眾加入投資群組，最後進行「假投資真詐財」。

龜山分局表示，詐團也常假冒「演藝巨星與知名網紅」，這類通常涉及「假交友」或「假中獎」。詐騙者會偽造名人的官方帳號，主動私訊粉絲聊天，甚至聲稱有私下的慈善活動或回饋企劃，要求粉絲先匯款保證金、代購禮品卡，或點擊不明連結。

龜山分局提醒的「識詐」三不原則，​不點不明連結，看到名人廣告附帶LINE連結，通常都是詐騙；​不信「保證獲利」，標榜穩定高獲利、老師帶路，絕對是圈套；​不隨意匯款，任何要求轉帳至個人帳戶或虛擬貨幣錢包的要求都要提高警覺。

最後，警方也提醒，真正的名人官方帳號通常會有藍勾勾認證標章，且絕對不會在私訊中向粉絲索取金錢或要求加入私密的投資群組。如果在網路上看到懷疑的廣告，或者收到了不明私訊，可以撥打165反詐騙專線查證。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山詐騙車手超商印假資料露餡！面交取款現場遭警方逮捕