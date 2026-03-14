洗錢1.5億 虛幣女神兄妹 被求刑12年

幣竟交易所營運長、「虛擬貨幣女神」張于庭涉助詐團洗錢一點五億，昨天被起訴求刑十二年。記者張宏業／攝影

畢竟科技公司的幣竟交易所被控與詐團、假幣商合作，三個月洗錢逾一點五億元，其中還有金流轉入詐團律師鄭鴻威口袋，台北地檢署昨依詐欺、組織等罪起訴擔任營運長的「虛擬貨幣女神」張于庭、執行長胞兄張瀚森共十人，對兩人求處十二年徒刑。

同案起訴的畢竟實際負責人劉昱森，因坦承洗錢求刑八年，詐團成員胡崇賢否認犯罪且以「幣商」抗辯，惡性重大，求刑八年；鄭鴻威等六人就分工、角色、犯後態度，建請量刑適當之刑。

涉「八八會館」的睿森銀樓負責人涂誠文，過去設立「揚盛集團」第三方支付公司，替明星三缺一等兩百餘家線上博弈或地下匯兌業者提供金流代收付服務，洗錢金流高達兩千四百億元，核心操盤手就是張于庭，檢方前年起訴張于庭等廿七人，法院審理中，涂誠文未到案遭通緝。

起訴指出，張于庭兄妹與劉昱森於二○二一年間，以畢竟公司名義，在幣安加密貨幣交易所開立虛擬資產帳戶，二○二一年與詐團合作，提供詐團成員胡崇賢大量泰達幣，由胡男層層轉匯給「假幣商」吳承祐、林祺軒。

檢方調查，假幣商和被害人面交現金，移轉泰達幣到被害人錢包，被害人誤以為交易成功，實質上錢包卻被詐團掌控，轉到境外交易所，最後用現金出金得手。

警方掌握，此詐團在臉書登廣告「買股票當大戶」並附上ＬＩＮＥ連結、「永碩投資公司」等ＡＰＰ，佯稱安裝後可投資股票、虛擬資產，儲值後可買賣股票、泰達幣獲利，報請檢察官陳玟瑾指揮偵辦。

據調查，二○二三年詐團移轉十六萬顆泰達幣至假幣商錢包。畢竟公司帳戶錢包在同年六至九月間，移轉三七六萬七千多顆泰達幣到詐團錢包，再轉給假幣商使用，詐騙面交金額逾億元，總計四十六人受害。