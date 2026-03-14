聽新聞
0:00 / 0:00

洗錢1.5億 虛幣女神兄妹 被求刑12年

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北報導

幣竟交易所營運長、「<a href='/search/tagging/2/虛擬貨幣' rel='虛擬貨幣' data-rel='/2/127777' class='tag'><strong>虛擬貨幣</strong></a>女神」張于庭涉助<a href='/search/tagging/2/詐團' rel='詐團' data-rel='/2/238604' class='tag'><strong>詐團</strong></a><a href='/search/tagging/2/洗錢' rel='洗錢' data-rel='/2/110480' class='tag'><strong>洗錢</strong></a>一點五億，昨天被起訴求刑十二年。記者張宏業／攝影
幣竟交易所營運長、「虛擬貨幣女神」張于庭涉助詐團洗錢一點五億，昨天被起訴求刑十二年。記者張宏業／攝影

畢竟科技公司的幣竟交易所被控與詐團、假幣商合作，三個月洗錢逾一點五億元，其中還有金流轉入詐團律師鄭鴻威口袋，台北地檢署昨依詐欺、組織等罪起訴擔任營運長的「虛擬貨幣女神」張于庭、執行長胞兄張瀚森共十人，對兩人求處十二年徒刑。

同案起訴的畢竟實際負責人劉昱森，因坦承洗錢求刑八年，詐團成員胡崇賢否認犯罪且以「幣商」抗辯，惡性重大，求刑八年；鄭鴻威等六人就分工、角色、犯後態度，建請量刑適當之刑。

涉「八八會館」的睿森銀樓負責人涂誠文，過去設立「揚盛集團」第三方支付公司，替明星三缺一等兩百餘家線上博弈或地下匯兌業者提供金流代收付服務，洗錢金流高達兩千四百億元，核心操盤手就是張于庭，檢方前年起訴張于庭等廿七人，法院審理中，涂誠文未到案遭通緝。

起訴指出，張于庭兄妹與劉昱森於二○二一年間，以畢竟公司名義，在幣安加密貨幣交易所開立虛擬資產帳戶，二○二一年與詐團合作，提供詐團成員胡崇賢大量泰達幣，由胡男層層轉匯給「假幣商」吳承祐、林祺軒。

檢方調查，假幣商和被害人面交現金，移轉泰達幣到被害人錢包，被害人誤以為交易成功，實質上錢包卻被詐團掌控，轉到境外交易所，最後用現金出金得手。

警方掌握，此詐團在臉書登廣告「買股票當大戶」並附上ＬＩＮＥ連結、「永碩投資公司」等ＡＰＰ，佯稱安裝後可投資股票、虛擬資產，儲值後可買賣股票、泰達幣獲利，報請檢察官陳玟瑾指揮偵辦。

據調查，二○二三年詐團移轉十六萬顆泰達幣至假幣商錢包。畢竟公司帳戶錢包在同年六至九月間，移轉三七六萬七千多顆泰達幣到詐團錢包，再轉給假幣商使用，詐騙面交金額逾億元，總計四十六人受害。

洗錢 詐團 虛擬貨幣 泰達幣 加密貨幣

延伸閱讀

高雄幼教女師投資加密貨幣遭詐 警破9人詐團、5人被押主嫌交保

假投資、假演唱會門票詐騙40人3700萬元 警逮弘仁會、高雄角頭26人

太子案洗錢107億…檢方對王昱棠8人交保提準抗告 法官全部駁回

滿堂紅老闆涉替詐團洗錢 18人起訴

相關新聞

洗錢1.5億 虛幣女神兄妹 被求刑12年

畢竟科技公司的幣竟交易所被控與詐團、假幣商合作，三個月洗錢逾一點五億元，其中還有金流轉入詐團律師鄭鴻威口袋，台北地檢署昨依詐欺、組織等罪起訴擔任營運長的「虛擬貨幣女神」張于庭、執行長胞兄張瀚森共十人，對兩人求處十二年徒刑。

高雄幼教女師投資加密貨幣遭詐 警破9人詐團、5人被押主嫌交保

高市一名黃姓幼教女師，砸50萬投資虛擬貨幣，欲領紅利遭阻報警；刑事局南部打擊犯罪中心警方先逮王姓車手，後查出以黃姓男子為首的9名詐團成員，清查全台25人受害，其中一人遭詐財242萬，詐團有5人遭收押，黃男因直接事證不足獲交保。

自掏腰包代墊車資？車手辯取款無犯罪所得 法官不信判1年9月

台北市謝姓男子擔任詐欺集團面交車手，落網後自述無犯罪所得，來回台北到彰化再轉搭計程車向被害人取款，都是自掏腰包墊付車資，說詞連法官都不採信，依犯三人以上共同詐欺取財罪判處謝男有期徒刑1年9月，沒收犯罪所得1萬2973元。可上訴。

豐原五口命案…王家女婿拒和解「人命不可打折」 要李團長付出代價

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙，去年集體走上絕路震驚社會，幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局狠詐王家等共12人1536萬元，檢方起訴求刑15年；台中地院昨調解，據了解僅1名被害人調解成立，王家女婿拒和解，今透過律師發聲表示「人命不可打折，認錯要付出代價。」

影／察覺異常交易！銀行凍結詐團130萬元3年 法官、襄理找到5被害人發還

台灣銀行基隆分行高級襄理柳金鳳3年前發現一名客戶帳戶異常交易，懷疑是詐騙集團層層轉帳，她報警啟動銀行阻斷詐騙金流將該帳列為警示帳戶，但凍結的130萬元3年來都找不到被害人，經向法官施添寶求助，指揮警方從轉了四次的複雜金流中追出台北等地共5名被害人，將130萬血汗錢一一發還。被害人都很感動，「沒想到真的能追回來，謝謝佛心法官和襄理。」

脆文徵求網友帶東西回台幫出機票錢？ 他喊別上當：違禁品機率非常大

小心被犯罪集團利用，社群平台Threads近來出現拜託「好心人」幫忙帶東西出入境的請託文，願意提供免費機票或高額謝金，切勿上當。旅日達人「小氣少年」提醒，這些都是可疑帳號，「一定要把你的好人卡收起來，不然倒楣的人會是你」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。