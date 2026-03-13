高雄幼教女師投資加密貨幣遭詐 警破9人詐團、5人被押主嫌交保

高市一名黃姓幼教女師，砸50萬投資虛擬貨幣，欲領紅利遭阻報警；刑事局南部打擊犯罪中心警方先逮王姓車手，後查出以黃姓男子為首的9名詐團成員，清查全台25人受害，其中一人遭詐財242萬，詐團有5人遭收押，黃男因直接事證不足獲交保。

刑事局南部打擊犯罪中心偵四隊警方去年5月間接獲從事幼教工作的黃姓女師（32歲）報案，指稱參與虛擬加密貨幣投資50萬，依對方指示轉幣至指定錢包地址，後欲提領紅利遭對方拒絕，又遊說加碼，黃女才驚覺落入假投資陷阱報警。

警方循線在三民區超商逮獲王姓車手（33歲），向上溯源，發現王男和吳姓女子（39歲）上網求職，加入虛假的人力派遣公司擔任業務，因無辦公處所，2人接受指示至全台各地以「買賣加密貨幣」為由向被害人收款，再轉交上手，成詐團共犯。

警方追查，該集團以黃姓男子（35歲）為首，在網路刊登求職廣告，成員並扮演假幣商，指示被害人至指定處所與扮業務員的車手面交款項。

警方從去年5月至今年1月27日在高雄市、嘉義縣、苗栗縣、桃園市、宜蘭縣等地區逮獲黃等9人，清查全台共有25人受害，遭詐8萬至242萬元，詐團共得手1600餘萬元。

警詢後，全案依詐欺、違反洗錢防制法等罪移送苗栗地檢署偵辦，其中王姓等5男遭法院裁定收押，黃男等4人交保。

高市一名黃姓幼教女師砸50萬投資虛擬貨幣，欲領紅利遭阻報警，警方在超商逮獲面交車手。記者石秀華／翻攝

高市一名黃姓幼教女師砸50萬投資虛擬貨幣，欲領紅利遭阻報警，警方在超商逮獲面交車手，向上溯源，破獲9人詐團，起出犯案工具。記者石秀華／翻攝