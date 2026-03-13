聽新聞
0:00 / 0:00
高雄幼教女師投資加密貨幣遭詐 警破9人詐團、5人被押主嫌交保
高市一名黃姓幼教女師，砸50萬投資虛擬貨幣，欲領紅利遭阻報警；刑事局南部打擊犯罪中心警方先逮王姓車手，後查出以黃姓男子為首的9名詐團成員，清查全台25人受害，其中一人遭詐財242萬，詐團有5人遭收押，黃男因直接事證不足獲交保。
刑事局南部打擊犯罪中心偵四隊警方去年5月間接獲從事幼教工作的黃姓女師（32歲）報案，指稱參與虛擬加密貨幣投資50萬，依對方指示轉幣至指定錢包地址，後欲提領紅利遭對方拒絕，又遊說加碼，黃女才驚覺落入假投資陷阱報警。
警方循線在三民區超商逮獲王姓車手（33歲），向上溯源，發現王男和吳姓女子（39歲）上網求職，加入虛假的人力派遣公司擔任業務，因無辦公處所，2人接受指示至全台各地以「買賣加密貨幣」為由向被害人收款，再轉交上手，成詐團共犯。
警方追查，該集團以黃姓男子（35歲）為首，在網路刊登求職廣告，成員並扮演假幣商，指示被害人至指定處所與扮業務員的車手面交款項。
警方從去年5月至今年1月27日在高雄市、嘉義縣、苗栗縣、桃園市、宜蘭縣等地區逮獲黃等9人，清查全台共有25人受害，遭詐8萬至242萬元，詐團共得手1600餘萬元。
警詢後，全案依詐欺、違反洗錢防制法等罪移送苗栗地檢署偵辦，其中王姓等5男遭法院裁定收押，黃男等4人交保。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。