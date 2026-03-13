自掏腰包代墊車資？車手辯取款無犯罪所得 法官不信判1年9月

台北市謝姓男子擔任詐欺集團面交車手，落網後自述無犯罪所得，來回台北到彰化再轉搭計程車向被害人取款，都是自掏腰包墊付車資，說詞連法官都不採信，依犯三人以上共同詐欺取財罪判處謝男有期徒刑1年9月，沒收犯罪所得1萬2973元。可上訴。

判決書指出，謝男民國113年10月加入通訊軟體飛機暱稱「BBC」、通訊軟體LINE暱稱「聰明媽咪─翩翩」等多名真實姓名年籍不詳成年人組成的詐欺集團，擔任面交車手，同年同月兩度從台北搭高鐵到彰化，轉搭計程車先後向1名被害人拿取現金50萬元、38萬元，被害人發現面交現金買泰達幣是一場騙局報警處理。

謝男被捕後，坦承擔任車手負責向被害人收取詐騙款項，對於有沒有拿到報酬一再改口，到彰化地院審理時自述無犯罪所得，法官認為謝男搭高鐵、計程車，車費所費不貲，自掏腰包墊付高額車資已不太合理，聲稱報酬、車馬費都沒拿到等語，顯然為了規避沒收而改口否認，難以採信。

彰化地院審酌，謝男加入詐團時年僅21歲，不思以正當途徑獲取財物，竟加入詐欺集團假冒幣商，造成被害人財產損失及精神痛苦，並破壞人際互信基礎，危害社會經濟秩序，其犯罪動機等均應受非難，另審酌謝男稱有調解意願卻未到場，讓被害人徒勞奔波，及教育知識、工作、家庭生活等一切情況，量處如主文所示之刑。