自掏腰包代墊車資？車手辯取款無犯罪所得 法官不信判1年9月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

台北市謝姓男子擔任詐欺集團面交車手，落網後自述無犯罪所得，來回台北到彰化再轉搭計程車向被害人取款，都是自掏腰包墊付車資，說詞連法官都不採信，依犯三人以上共同詐欺取財罪判處謝男有期徒刑1年9月，沒收犯罪所得1萬2973元。可上訴。

判決書指出，謝男民國113年10月加入通訊軟體飛機暱稱「BBC」、通訊軟體LINE暱稱「聰明媽咪─翩翩」等多名真實姓名年籍不詳成年人組成的詐欺集團，擔任面交車手，同年同月兩度從台北搭高鐵到彰化，轉搭計程車先後向1名被害人拿取現金50萬元、38萬元，被害人發現面交現金買泰達幣是一場騙局報警處理。

謝男被捕後，坦承擔任車手負責向被害人收取詐騙款項，對於有沒有拿到報酬一再改口，到彰化地院審理時自述無犯罪所得，法官認為謝男搭高鐵、計程車，車費所費不貲，自掏腰包墊付高額車資已不太合理，聲稱報酬、車馬費都沒拿到等語，顯然為了規避沒收而改口否認，難以採信。

彰化地院審酌，謝男加入詐團時年僅21歲，不思以正當途徑獲取財物，竟加入詐欺集團假冒幣商，造成被害人財產損失及精神痛苦，並破壞人際互信基礎，危害社會經濟秩序，其犯罪動機等均應受非難，另審酌謝男稱有調解意願卻未到場，讓被害人徒勞奔波，及教育知識、工作、家庭生活等一切情況，量處如主文所示之刑。

彰化地方法院判處詐團車手謝男有期徒刑1年9月。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處詐團車手謝男有期徒刑1年9月。記者簡慧珍／攝影

詐騙集團 車手

豐原五口命案…王家女婿拒和解「人命不可打折」 要李團長付出代價

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙，去年集體走上絕路震驚社會，幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局狠詐王家等共12人1536萬元，檢方起訴求刑15年；台中地院昨調解，據了解僅1名被害人調解成立，王家女婿拒和解，今透過律師發聲表示「人命不可打折，認錯要付出代價。」

影／察覺異常交易！銀行凍結詐團130萬元3年 法官、襄理找到5被害人發還

台灣銀行基隆分行高級襄理柳金鳳3年前發現一名客戶帳戶異常交易，懷疑是詐騙集團層層轉帳，她報警啟動銀行阻斷詐騙金流將該帳列為警示帳戶，但凍結的130萬元3年來都找不到被害人，經向法官施添寶求助，指揮警方從轉了四次的複雜金流中追出台北等地共5名被害人，將130萬血汗錢一一發還。被害人都很感動，「沒想到真的能追回來，謝謝佛心法官和襄理。」

脆文徵求網友帶東西回台幫出機票錢？ 他喊別上當：違禁品機率非常大

小心被犯罪集團利用，社群平台Threads近來出現拜託「好心人」幫忙帶東西出入境的請託文，願意提供免費機票或高額謝金，切勿上當。旅日達人「小氣少年」提醒，這些都是可疑帳號，「一定要把你的好人卡收起來，不然倒楣的人會是你」。

涉替假幣商詐團洗錢1.5億！幣竟交易所10人遭起訴 虛幣女神兄妹求刑12年

畢竟科技公司（目前已廢止）幣竟交易所從事加幣貨幣交易，2023年涉與詐團、假幣商合作，3個月洗錢逾1.5億元，共計46人受害。台北地檢署今偵結起訴畢竟公司負責人劉昱森、執行長兼監察人張瀚森與「虛擬貨幣女神」稱號的胞妹營運長張于庭等共10人，其中張氏兄妹各求刑12年徒刑。

調查官淪詐團收簿手辯「沒注意」 審判長當庭吐槽：連國小生都懂

時任調查局高雄市調查處調查官劉晉庭假日想打工，竟擔任詐騙集團「收簿手」遭檢方依詐欺罪嫌起訴，調查局也記他2大過免職；台中地院辯論終結，劉稱當時真的不注意，審判長吳孟潔忍不住說「我去國小法治教育，小學生都知道不能當收簿手」、「你身為調查員會不知道嗎？」

