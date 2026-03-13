快訊

百元小火鍋只剩回憶…三媽臭臭鍋4月起全面漲價 最貴一鍋衝上200元

政大博士論文遭爆AI虛構文獻 中山社會學教授詫異：我成政大民族學博士？

卓榮泰赴日看球惹議 今秀包機單據…華航前機師精算打臉揭價差

聽新聞
0:00 / 0:00

豐原五口命案…王家女婿拒和解「人命不可打折」 要李團長付出代價

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙，去年集體走上絕路震驚社會，幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局狠詐王家等共12人1536萬元，檢方起訴求刑15年；台中地院昨調解，據了解僅1名被害人調解成立，王家女婿拒和解，今透過律師發聲表示「人命不可打折，認錯要付出代價。」

王家女婿透過律師林瓊嘉表示，面臨這件事很難過，對方想和解，但他不想也不可能和解，李女和解是想換來輕判，而非真的認錯。

他也說，人都已經走了，但家屬的痛一直都在，一直期待正義到來那天，也一直期待對方為犯下的錯還債，因為人命是不可以打折的，認錯就要付出代價。

台中地院昨安排李女與多名被害人、被害家屬調解，有1名被害人因家住南部，考量官司得往返周折，昨已同意條件調解，但其餘人等並未同意簽字。

王家二女兒的先生是空軍志願役，他委任律師林瓊嘉擔任告訴代理人，林上次開庭時就表明「不願意談和解」，希望法院就檢方求刑，判李女15年以上徒刑，讓她用長期服刑在有生之年完整的贖罪。

林瓊嘉先前也提到，從王家遺書中一段話，內容提及「一次又一次的要錢，無止盡的壓榨、無止盡的還帳」，甚至自責「我們笨、被騙」，字字血淚透露絕望。

台中地檢署查出，李女（45歲）以團購、刷卡買黃金等話術騙王家五口752萬，連同另7名被害人共詐得1536萬元，王家人最終不堪精神壓力、催債逼迫走上絕路；檢方痛斥李女手段惡劣，依銀行法、詐欺及恐嚇罪嫌起訴，求刑15年以上徒刑。

台中地院1月首度開庭時，李女全部認罪；李的辯護人說，李女全部自白坦承，她深刻悔悟，有意願談和解。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙，去年集體走上絕路震驚社會，檢方查出幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局，狠詐王家等共12人1536萬元。圖／報系資料照
台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙，去年集體走上絕路震驚社會，檢方查出幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局，狠詐王家等共12人1536萬元。圖／報系資料照

台中 豐原

延伸閱讀

影／察覺異常交易！銀行凍結詐團130萬元3年 法官、襄理找到5被害人發還

豐原一家五口命案首開調解庭 家屬盼重懲涉案者：拒絕白白犧牲

調查官打工淪收簿手！認投資失敗背債 當庭痛哭喊：我不謹慎

調查官淪詐團收簿手辯「沒注意」 審判長當庭吐槽：連國小生都懂

相關新聞

豐原五口命案…王家女婿拒和解「人命不可打折」 要李團長付出代價

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙，去年集體走上絕路震驚社會，幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局狠詐王家等共12人1536萬元，檢方起訴求刑15年；台中地院昨調解，據了解僅1名被害人調解成立，王家女婿拒和解，今透過律師發聲表示「人命不可打折，認錯要付出代價。」

影／察覺異常交易！銀行凍結詐團130萬元3年 法官、襄理找到5被害人發還

台灣銀行基隆分行高級襄理柳金鳳3年前發現一名客戶帳戶異常交易，懷疑是詐騙集團層層轉帳，她報警啟動銀行阻斷詐騙金流將該帳列為警示帳戶，但凍結的130萬元3年來都找不到被害人，經向法官施添寶求助，指揮警方從轉了四次的複雜金流中追出台北等地共5名被害人，將130萬血汗錢一一發還。被害人都很感動，「沒想到真的能追回來，謝謝佛心法官和襄理。」

脆文徵求網友帶東西回台幫出機票錢？ 他喊別上當：違禁品機率非常大

小心被犯罪集團利用，社群平台Threads近來出現拜託「好心人」幫忙帶東西出入境的請託文，願意提供免費機票或高額謝金，切勿上當。旅日達人「小氣少年」提醒，這些都是可疑帳號，「一定要把你的好人卡收起來，不然倒楣的人會是你」。

涉替假幣商詐團洗錢1.5億！幣竟交易所10人遭起訴 虛幣女神兄妹求刑12年

畢竟科技公司（目前已廢止）幣竟交易所從事加幣貨幣交易，2023年涉與詐團、假幣商合作，3個月洗錢逾1.5億元，共計46人受害。台北地檢署今偵結起訴畢竟公司負責人劉昱森、執行長兼監察人張瀚森與「虛擬貨幣女神」稱號的胞妹營運長張于庭等共10人，其中張氏兄妹各求刑12年徒刑。

調查官淪詐團收簿手辯「沒注意」 審判長當庭吐槽：連國小生都懂

時任調查局高雄市調查處調查官劉晉庭假日想打工，竟擔任詐騙集團「收簿手」遭檢方依詐欺罪嫌起訴，調查局也記他2大過免職；台中地院辯論終結，劉稱當時真的不注意，審判長吳孟潔忍不住說「我去國小法治教育，小學生都知道不能當收簿手」、「你身為調查員會不知道嗎？」

豐原五口命案家屬拒與主嫌李團長和解 議員痛批：未供出共犯

台中市豐原區去年發生一起震驚社會的家庭悲劇，王姓一家五口因誤入黃金投資陷阱，遭詐騙集團榨乾家產後絕望走上絕路，檢方偵結起訴具體求刑15年後，台中地院日前針對此案進行法律調解；長期關注此案的台中市議員謝志忠發聲力挺家屬，堅稱李姓女團主要談和解的第一個要件，就是要誠心認錯，同時要供出共犯結構，讓所有犯罪的人，都付出法律代價，這才對得起王家那五條寶貴的生命。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。