影／感動！銀行凍結3年詐團130萬 佛心法官及襄理找到5被害人發還

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

台灣銀行基隆分行高級襄理柳金鳳3年前發現一名客戶帳戶異常交易，懷疑是詐騙集團層層轉帳，她報警啟動銀行阻斷詐騙金流將該帳列為警示帳戶，但凍結的130萬元3年來都找不到被害人，經向法官施添寶求助，指揮警方從轉了四次的複雜金流中追出台北等地共5名被害人，將130萬血汗錢一一發還。被害人都很感動，「沒想到真的能追回來，謝謝佛心法官和襄理。」

詐騙集團手法不斷推陳出新，警方雖破獲很多車手、詐團，但被害人遭詐的錢往往因層層轉帳追回困難，甚至提告獲賠也只是一紙判決書如同廢紙，車手和嫌犯往往都脫產或名下無任何財產可查扣抵償，能拿回的少之又少。

台銀基隆分行多次攔阻詐騙，減少被害人的損失，資深高級襄理柳金鳳十分熱心，常啟動聯防機制報警，第一時間凍結可疑帳戶，協助警方逮捕到車手與人頭帳戶，警方多次表揚她。

柳金鳳說，有一次到法院作證時遇到法官施添寶，告知有一件凍結款130萬元3年來一直無法找到被害人發還，一直在心裡牽掛著，雖然警方循線逮捕車手已經判刑，但這些被害人款項因層層轉帳，難以釐清真正第一手被騙錢的被害人，因此函文希望施法官找到被害人發還。

施添寶依職權發動調查，指揮基隆市警方經過近半年抽絲剝繭，釐清詐團層層帳帳的手法，查出轉了四個人頭帳戶，找出最原始的5名被害人，分別住在彰化、台中、桃園、新竹與台北等地。

據了解，這些被害人有高齡長者、店家老闆娘、中年婦人等，分別被假投資、假愛情等方式詐騙，有的被騙48萬、50萬、10萬、16萬等不等金額。不久前開庭，5名被害人全部到場。

「沒想到真的能拿回被騙的錢，真的太感動了。」、「3年多了，以為錢沒了，竟然能拿回來，破案不難，錢可以找回來了不起。」還有一名被害人說，「沒想到真的能追回來，謝謝佛心法官和襄理。」

還有一女說，接到通知時不敢置信，不知被洗到哪個人頭帳戶，早已不抱希望追回，沒想到銀行行員與法官這些積極，能拿回真的很開心。

柳金鳳說，她已經快退休了，被害人的錢被凍結，卻一直還不回去，很釋懷，這些都是民眾的血汗錢，找到被害人心中大石終於才能放下，也心安了。

柳金鳳表示，目前詐騙手法不斷翻新，多層轉帳的情況愈來愈多，一般銀行防詐機制主要是一層詐騙阻匯款，但多層轉帳的就要由司法、警方調查才能找到被害人，盼政府能建立機制讓銀行在多層轉帳的模式也能清查執行，才不會讓被害人因程序的限制苦等。

台灣銀行基隆分行高級襄理柳金鳳表示，能找到5名被害人拿回共130萬元凍結款，她心中大石終於才能放下，也心安了。記者游明煌／攝影

台灣銀行基隆分行高級襄理柳金鳳表示，能找到5名被害人拿回共130萬元凍結款，她心中大石終於才能放下，也心安了。記者游明煌／攝影

