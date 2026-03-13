脆文徵求網友帶東西回台幫出機票錢？ 他喊別上當：違禁品機率非常大

小心被犯罪集團利用，社群平台Threads近來出現拜託「好心人」幫忙帶東西出入境的請託文，願意提供免費機票或高額謝金，切勿上當。旅日達人「小氣少年」提醒，這些都是可疑帳號，「一定要把你的好人卡收起來，不然倒楣的人會是你」。

小氣少年臉書粉專提醒，最近脆（Threads）上有不少請人幫帶物品回台或是到其他國家，這些都是可疑帳號，甚至有一個已刪帳號。這些人委託的東西不明，違禁品的機率非常大，甚至可以出一張機票。「講難聽一點，既然要出機票了，你是不會自己飛哦？」

他表示，可疑的點太多，所以千萬不要為了小利幫這種忙，「尤其是你無法檢驗裡面是什麼物品時」。

其他網友表示，「前幾天還有一篇是說有人幫他了，台灣人好善良之類的」、「有莫名要你幫忙顧行李交給其它家人，或是要求你幫忙提行李出關的，也請務必小心變共犯」、「出國的唯一鐵則，就是絕對不幫人拿東西，誰知道裡面是不是違禁品，一次就掛了」、「至少30年前在吳哥窟領隊請我帶東西回來，我婉拒，結果一下飛機就被航警搜身檢查行李還破包！詢問才知道有人檢舉我帶違禁品，還好我沒同意」、「利用別人的善良犯罪超可惡」。

小心被犯罪集團利用，社群平台Threads近來出現拜託「好心人」幫忙帶東西出入境的請託文，願意提供免費機票或高額謝金，切勿上當。示意圖。圖／AI生成