涉替假幣商詐團洗錢1.5億！幣竟交易所10人遭起訴 虛幣女神兄妹求刑12年

畢竟科技公司（目前已廢止）幣竟交易所從事加幣貨幣交易，2023年涉與詐團、假幣商合作，3個月洗錢逾1.5億元，共計46人受害。台北地檢署今偵結起訴畢竟公司負責人劉昱森、執行長兼監察人張瀚森與「虛擬貨幣女神」稱號的胞妹營運長張于庭等共10人，其中張氏兄妹各求刑12年徒刑。

檢方依參與組織犯罪、三人以上共同利用網路對公眾散布犯詐欺取財，及一般洗錢等罪嫌起訴10人。全案僅有畢竟實際負責人劉昱森坦承洗錢，求刑8年，登記負責人許冠智、執行長張瀚林、營運長張于庭（另因涉黃金大亨、睿森銀樓負責人涂誠文的揚盛集團洗錢2746億元案遭訴）均否認犯行，分別求刑8年、12年、12年徒刑。

檢方指出，詐團成員胡崇賢否認犯罪且以「幣商」抗辯，縝密規劃脫罪計劃，手法實非惡劣，惡性更為重大，求刑8年；其餘6名被告就參與分工、角色、犯後態度等，建請量刑適當之刑。

起訴指出，張氏兄妹技術入股為畢竟公司股東，2021年9月間，許、劉、張氏兄妹以畢竟公司名義，在幣安加密貨幣交易所開立虛擬資產帳戶，2023年間涉與詐團合作，提供給詐團成員胡崇賢大量泰達幣，由胡崇賢層轉提供給「假幣商」吳承祐、林祺軒（涉案部分新竹地院審理中），假幣商和被害人面交現金，移轉泰達幣到被害人錢包；被害人誤以為交易成功、存入指定錢包，但詐團實質掌控錢包，將泰達幣從被害人錢包轉到境外交易所，或黃新祐錢包，最後用現金出金得手。

檢方追查，此案詐團在臉書登廣告「買股票當大戶」附上line連結、「永碩投資公司」、「宏佳」等詐欺APP，涉嫌從2023年6月起佯稱「下載安裝APP，可投資股票、虛擬資產，依指示操作並匯款或面交現金，儲值後始可買賣股票、USDT獲利」，並傳送「假幣商真車手」的高駿達（涉案部分新竹地院審理中）等人的line聯繫方式面交、匯款。

檢方查出，詐團成員袁健桓、洪諒鏞2023年6月涉移轉16萬顆泰達幣至假幣商高駿達的錢包，供高面交時移轉，被害人共計21人，面交詐欺3623萬5990元。畢竟公司幣安帳戶錢包在2023年6月至9月間共移轉19筆、376萬7185顆泰達幣至胡崇賢錢包，胡層轉給假幣商面交使用；被害人25人，遭詐騙面交高達1億1715萬9186元。

尤紹宇涉2023年7月至9月移轉10筆、5萬5240顆TRX（交易燃料費）給詐團掌控的錢包，掩飾隱匿詐欺所得來源。2023年7月詐團成員層轉至黃新祐錢包，黃涉提領新台幣18萬元交付律師鄭鴻威，轉換錢包、兌換泰達幣掩飾或隱匿犯罪所得。