調查官淪詐團收簿手辯「沒注意」 審判長當庭吐槽：連國小生都懂

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

時任調查局高雄市調查處調查官劉晉庭假日想打工，竟擔任詐騙集團「收簿手」遭檢方依詐欺罪嫌起訴，調查局也記他2大過免職；台中地院辯論終結，劉稱當時真的不注意，審判長吳孟潔忍不住說「我去國小法治教育，小學生都知道不能當收簿手」、「你身為調查員會不知道嗎？」

中檢起訴指出，有被害人上網求職對方要求先繳付提款卡，被害人察覺有異報警，警方認為是詐團操控，立案調查並要被害人佯裝配合，同年7月14日劉晉廷先後到西屯區超商、「空軍一號」貨運站取貨，前後領了數個包裹，裡面有5張被害人的信用卡、提款卡。

警方調閱監視器掌握劉晉廷行蹤，發現劉疑受詐團上游指示，在指定時間到多處地點領卡，旋即逮人。劉被捕後供稱，他是「幫朋友領貨」，只是打工而已，沒有涉詐，對案情避重就輕，警方未採信，依詐欺罪移送檢方偵辦，檢方去年6月依加重詐欺等罪嫌起訴他。

台中地院今開庭，劉表示2024年7月14日凌晨在臉書大台中打工社團找到工作應徵，1名暱稱Elisha的人向他聯繫，表示替客戶領取重要急件1次報酬1500元，他有詢問工作內容，後來依對方提供的QR code到超商領包裹，再赴空軍一號寄件，他完成2趟包括補貼費共收4900元。

中院今也提示其對話紀錄，劉男寄件後再傳訊問Elisha「請問包裹內容是什麼？」對方回「是單純客戶的重要資料」，劉再質疑「那為什麼我會接到派出所電話？」「在嗎？」「？？？？」結果就遭Elisha封鎖。

劉當庭也解釋說，他知道不能隨便交付提款卡、不能收現金，審判長吳孟潔直言「我去國小宣導法治，一再告知不能隨便交付、收取不明帳戶，以免成為詐團共犯的收簿手」，更忍不住問「你身為調查員會不知道嗎？」「這連國小生填問卷都能答對了。」收簿手就是詐騙產業鍊的一環啊。

吳孟潔並質疑，客戶要寄東西給對方，直接填妥地址寄送過去即可，為何還要透過你轉一手收、寄？這你難道不質疑嗎，很明顯就是詐騙集團為了設斷點的手法吧。

吳提示劉男到超商畫面，監視器拍下他領包裹後簽收的動作，吳詢問他有無代簽、偽簽別人名字，劉表示自己真的沒有印象，記得用QR code領完就離開，再到空軍一號寄件。

吳問，那你寄件時收件者寫誰？劉則稱不用寫，指送到空軍一號即可，吳不禁說「怎麼可能不用寫收件者，你在講什麼」，況且是客戶急件，為何中間還要拖延5個小時。

時任高雄市調處調查官劉晉庭假日想打工，竟擔任詐騙集團「收簿手」遭檢方依詐欺罪嫌起訴、調查局也記他2大過免職。圖／報系資料照
詐騙集團 被害人

