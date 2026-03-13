豐原五口命案家屬拒與主嫌李團長和解 議員痛批：未供出共犯

台中市豐原區去年發生一起震驚社會的家庭悲劇，王姓一家五口因誤入黃金投資陷阱，遭詐騙集團榨乾家產後絕望走上絕路，檢方偵結起訴具體求刑15年後，台中地院日前針對此案進行法律調解；長期關注此案的台中市議員謝志忠發聲力挺家屬，堅稱李姓女團主要談和解的第一個要件，就是要誠心認錯，同時要供出共犯結構，讓所有犯罪的人，都付出法律代價，這才對得起王家那五條寶貴的生命。

台中地檢署查出，幕後主嫌為一名自稱「李團長」的李姓女子，其以典型「龐氏騙局」手法非法吸金，受害者共達12人，詐騙金額高達1536萬元。檢方日前已依詐欺等罪嫌起訴李女，並向法院具體求刑15年；台中地院針對此案進行法律調解，現場12名受害者中僅有1人達成調解成立。

據了解，面對李女提出的和解方案，調解會僅1人達成共識，但悲劇核心的王家女婿，其辯護律師在會中堅定表示「不願談和解」，律師轉述家屬心聲，強調王家五條人命的損失已無法挽回，家屬不願以金錢換取被告的減刑，唯有希望李女能在獄中服滿刑期，以此向死者贖罪。

謝志忠痛批，詐騙集團害人不淺，他堅持認為李姓主嫌若要談和解，必須符合兩大先決條件，一是誠心認錯， 對家屬表達最深切的歉意，二是供出共犯， 徹底交代詐騙結構與共犯去向，讓整個犯罪集團付出法律代價，他並呼籲司法機關必須針對此類惡性詐欺「重判、重判、再重判」，才能還給社會一個安心的生活環境，對得起王家五條寶貴的生命。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980