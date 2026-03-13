快訊

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

趁早搶便宜！國泰商務艙91萬惹議 美伊戰爭下機票恐漲30%

王思佳又出事！稱「在杜拜置產」網戳破謊言

聽新聞
0:00 / 0:00

豐原五口命案家屬拒與主嫌李團長和解 議員痛批：未供出共犯

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導

台中市豐原區去年發生一起震驚社會的家庭悲劇，王姓一家五口因誤入黃金投資陷阱，遭詐騙集團榨乾家產後絕望走上絕路，檢方偵結起訴具體求刑15年後，台中地院日前針對此案進行法律調解；長期關注此案的台中市議員謝志忠發聲力挺家屬，堅稱李姓女團主要談和解的第一個要件，就是要誠心認錯，同時要供出共犯結構，讓所有犯罪的人，都付出法律代價，這才對得起王家那五條寶貴的生命。

台中地檢署查出，幕後主嫌為一名自稱「李團長」的李姓女子，其以典型「龐氏騙局」手法非法吸金，受害者共達12人，詐騙金額高達1536萬元。檢方日前已依詐欺等罪嫌起訴李女，並向法院具體求刑15年；台中地院針對此案進行法律調解，現場12名受害者中僅有1人達成調解成立。

據了解，面對李女提出的和解方案，調解會僅1人達成共識，但悲劇核心的王家女婿，其辯護律師在會中堅定表示「不願談和解」，律師轉述家屬心聲，強調王家五條人命的損失已無法挽回，家屬不願以金錢換取被告的減刑，唯有希望李女能在獄中服滿刑期，以此向死者贖罪。

謝志忠痛批，詐騙集團害人不淺，他堅持認為李姓主嫌若要談和解，必須符合兩大先決條件，一是誠心認錯， 對家屬表達最深切的歉意，二是供出共犯， 徹底交代詐騙結構與共犯去向，讓整個犯罪集團付出法律代價，他並呼籲司法機關必須針對此類惡性詐欺「重判、重判、再重判」，才能還給社會一個安心的生活環境，對得起王家五條寶貴的生命。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

王姓一家五口因誤入黃金投資陷阱，遭詐騙集團榨乾家產後絕望走上絕路前，全家一度求助於台中市議員謝志忠。圖／謝志忠提供
王姓一家五口因誤入黃金投資陷阱，遭詐騙集團榨乾家產後絕望走上絕路前，全家一度求助於台中市議員謝志忠。圖／謝志忠提供

詐騙集團 謝志忠

延伸閱讀

以工代賑涉貪汙圖利 法界：情輕法重

討債遭控恐嚇 黃建榮否認犯罪稱被詐騙

刑事局前副局長是「詐騙被害人」？ 黃建榮涉恐嚇出庭不認罪

靈骨塔罐買空賣空詐財　刑事局破詐團送辦12人

相關新聞

涉替假幣商詐團洗錢1.5億！幣竟交易所10人遭起訴 虛幣女神兄妹求刑12年

畢竟科技公司（目前已廢止）幣竟交易所從事加幣貨幣交易，2023年涉與詐團、假幣商合作，3個月洗錢逾1.5億元，共計46人受害。台北地檢署今偵結起訴畢竟公司負責人劉昱森、執行長兼監察人張瀚森與「虛擬貨幣女神」稱號的胞妹營運長張于庭等共10人，其中張氏兄妹各求刑12年徒刑。

豐原五口遭詐命案…1人調解成立 空軍女婿拒和解盼「李團長」入獄贖罪

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙，去年集體走上絕路震驚社會，檢方查出幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局，狠詐王家等共12人1536萬元，依詐欺等罪嫌起訴李女求刑15年；台中地院昨調解，據了解僅1名被害人調解成立，王家女婿辯護人已表明不願談，盼李在獄中服刑贖罪。

調查官淪詐團收簿手辯「沒注意」 審判長當庭吐槽：連國小生都懂

時任調查局高雄市調查處調查官劉晉庭假日想打工，竟擔任詐騙集團「收簿手」遭檢方依詐欺罪嫌起訴，調查局也記他2大過免職；台中地院辯論終結，劉稱當時真的不注意，審判長吳孟潔忍不住說「我去國小法治教育，小學生都知道不能當收簿手」、「你身為調查員會不知道嗎？」

豐原五口命案家屬拒與主嫌李團長和解 議員痛批：未供出共犯

台中市豐原區去年發生一起震驚社會的家庭悲劇，王姓一家五口因誤入黃金投資陷阱，遭詐騙集團榨乾家產後絕望走上絕路，檢方偵結起訴具體求刑15年後，台中地院日前針對此案進行法律調解；長期關注此案的台中市議員謝志忠發聲力挺家屬，堅稱李姓女團主要談和解的第一個要件，就是要誠心認錯，同時要供出共犯結構，讓所有犯罪的人，都付出法律代價，這才對得起王家那五條寶貴的生命。

假投資、假演唱會門票詐騙40人3700萬元 警逮弘仁會、高雄角頭26人

39歲徐姓男子與竹聯幫弘仁會成員、高雄角頭、柬埔寨境外詐騙集團合作，成立詐騙車手集團，協助假投資、假網售演唱會門票等詐騙；民眾在網站看到販售演唱會門票，花大錢想一睹藝人風采，血汗錢因此被騙；警方調查，至少有40人受害、財損超過3700萬元，刑事局上個月鎖定徐嫌等人，在高雄、雲林及屏東等地逮捕26人。

不只騙錢！律師示警「1詐騙手法」最近一堆 無辜民眾恐成共犯

詐騙手法不斷翻新，民眾一不小心就可能被捲入案件。律師顏紘頤提醒，隨著檢警加強打擊詐騙，人頭帳戶取得難度提高，詐騙集團開始改採「第三方詐騙」模式，誘導民眾提供銀行帳戶收款，再要求將款項轉匯他處，使帳戶成為詐騙金流的中繼站，讓不知情的民眾在無意間涉入詐騙案件，甚至可能被認定為幫助犯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。