豐原五口遭詐命案…1人調解成立 空軍女婿拒和解盼「李團長」入獄贖罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙，去年集體走上絕路震驚社會，檢方查出幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局，狠詐王家等共12人1536萬元，依詐欺等罪嫌起訴李女求刑15年；台中地院昨調解，據了解僅1名被害人調解成立，王家女婿辯護人已表明不願談，盼李在獄中服刑贖罪。

台中地院昨安排李女與多名被害人、被害家屬調解，有1名被害人因家住南部，考量官司得往返周折，昨已同意條件調解，但其餘人等並未同意簽字。

其中王家二女兒的先生是空軍志願役，他委任律師林瓊嘉擔任告訴代理人，林上次開庭時就表明「不願意談和解」，希望法院就檢方求刑，判李女15年以上徒刑，讓她用長期服刑在有生之年完整的贖罪。

林瓊嘉先前也提到，從王家遺書中一段話，內容提及「一次又一次的要錢，無止盡的壓榨、無止盡的還帳」，甚至自責「我們笨、被騙」，字字血淚透露絕望。

有被害人表示，因遭李女詐騙，自己至今仍在繳高額卡費、債台高築，也連累信用破產被銀行列為拒絕往來戶，生活上諸多不便。

台中地檢署查出，李女（45歲）以團購、刷卡買黃金等話術騙王家五口752萬，連同另7名被害人共詐得1536萬元，王家人最終不堪精神壓力、催債逼迫走上絕路；檢方痛斥李女手段惡劣，依銀行法、詐欺及恐嚇罪嫌起訴，求刑15年以上徒刑。

台中地院1月首度開庭時，李女全部認罪；李的辯護人說，李女全部自白坦承，她深刻悔悟，有意願談和解。

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙，去年集體走上絕路震驚社會，檢方查出幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局，狠詐王家等共12人1536萬元。圖／報系資料照
台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙，去年集體走上絕路震驚社會，檢方查出幕後主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局，狠詐王家等共12人1536萬元。圖／報系資料照

