假投資、假演唱會門票詐騙40人3700萬元 警逮弘仁會、高雄角頭26人

39歲徐姓男子與竹聯幫弘仁會成員、高雄角頭、柬埔寨境外詐騙集團合作，成立詐騙車手集團，協助假投資、假網售演唱會門票等詐騙；民眾在網站看到販售演唱會門票，花大錢想一睹藝人風采，血汗錢因此被騙；警方調查，至少有40人受害、財損超過3700萬元，刑事局上個月鎖定徐嫌等人，在高雄、雲林及屏東等地逮捕26人。

刑事局偵查第九大隊前年偵破竹聯幫太極堂涉及詐騙案，發現于姓車手頭與另一個車手集團有關；溯源調查，發現徐嫌與境外詐騙機房合作，並找來弘仁會、高雄地方角頭成員結合，率車手領取被假投資、假網售演唱會門票詐騙的款項。

警方調查，民眾在網路收到假投資廣告訊息，與詐騙集團成員互加Line好友後，被話術誆稱可獲高額報酬，被害人信以為真進行多次投資，後續發現遭詐；除誘騙被害人投資外，同時趁知名歌手如blackpink、golden wave舉辦演唱會期間，以假網拍方式，假裝販售演唱會門票，詐騙多位歌迷匯款後就關閉聯繫。

詐團組織包括車手頭、收水、車商、取簿、車手及洗車等成員，分工極其細膩，指派專人負責金流提領轉移與掩飾，詐騙款項匯入人頭帳戶，經水房成員層層洗錢轉帳，再由徐嫌指揮旗下車手提領現金，或以虛擬貨幣形式將贓款回流詐騙集團規避查緝。

警方鎖定徐姓男子、弘仁會陳姓成員與高雄市陳姓地方角頭等人，上個月陸續逮捕共26人，查扣手機、SIM卡等證物，依詐欺、、洗錢、組織等罪嫌移送高雄地檢署偵辦；徐等14人已遭檢方依法起訴。