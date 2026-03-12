快訊

新制勞退收益率15.6% 為何我分紅少？勞保局：按個人「貢獻度」計算

挺不下去？Podcast大咖選前表態支持川普 今轟美伊戰爭「讓美國人感覺背叛」

曹興誠喊辭執委…文總下周開會更改英文名稱 刪Chinese納Taiwan

聽新聞
0:00 / 0:00

假投資、假演唱會門票詐騙40人3700萬元 警逮弘仁會、高雄角頭26人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

39歲徐姓男子與竹聯幫弘仁會成員、高雄角頭、柬埔寨境外詐騙集團合作，成立詐騙車手集團，協助假投資、假網售演唱會門票等詐騙；民眾在網站看到販售演唱會門票，花大錢想一睹藝人風采，血汗錢因此被騙；警方調查，至少有40人受害、財損超過3700萬元，刑事局上個月鎖定徐嫌等人，在高雄、雲林及屏東等地逮捕26人。

刑事局偵查第九大隊前年偵破竹聯幫太極堂涉及詐騙案，發現于姓車手頭與另一個車手集團有關；溯源調查，發現徐嫌與境外詐騙機房合作，並找來弘仁會、高雄地方角頭成員結合，率車手領取被假投資、假網售演唱會門票詐騙的款項。

警方調查，民眾在網路收到假投資廣告訊息，與詐騙集團成員互加Line好友後，被話術誆稱可獲高額報酬，被害人信以為真進行多次投資，後續發現遭詐；除誘騙被害人投資外，同時趁知名歌手如blackpink、golden wave舉辦演唱會期間，以假網拍方式，假裝販售演唱會門票，詐騙多位歌迷匯款後就關閉聯繫。

詐團組織包括車手頭、收水、車商、取簿、車手及洗車等成員，分工極其細膩，指派專人負責金流提領轉移與掩飾，詐騙款項匯入人頭帳戶，經水房成員層層洗錢轉帳，再由徐嫌指揮旗下車手提領現金，或以虛擬貨幣形式將贓款回流詐騙集團規避查緝。

警方鎖定徐姓男子、弘仁會陳姓成員與高雄市陳姓地方角頭等人，上個月陸續逮捕共26人，查扣手機、SIM卡等證物，依詐欺、、洗錢、組織等罪嫌移送高雄地檢署偵辦；徐等14人已遭檢方依法起訴。

詐騙集團與被害人的對話紀錄。記者廖炳棋／翻攝
詐騙集團與被害人的對話紀錄。記者廖炳棋／翻攝

虛擬貨幣 竹聯幫 刑事局

延伸閱讀

騙完股民再騙歌迷！黑幫靠假投資、演唱會門票詐騙吸金3700萬

黑幫勾結柬埔寨機房假投資詐騙 刑事局逮26嫌

不只騙錢！律師示警「1詐騙手法」最近一堆 無辜民眾恐成共犯

靈骨塔罐買空賣空詐財　刑事局破詐團送辦12人

相關新聞

假投資、假演唱會門票詐騙40人3700萬元 警逮弘仁會、高雄角頭26人

39歲徐姓男子與竹聯幫弘仁會成員、高雄角頭、柬埔寨境外詐騙集團合作，成立詐騙車手集團，協助假投資、假網售演唱會門票等詐騙；民眾在網站看到販售演唱會門票，花大錢想一睹藝人風采，血汗錢因此被騙；警方調查，至少有40人受害、財損超過3700萬元，刑事局上個月鎖定徐嫌等人，在高雄、雲林及屏東等地逮捕26人。

不只騙錢！律師示警「1詐騙手法」最近一堆 無辜民眾恐成共犯

詐騙手法不斷翻新，民眾一不小心就可能被捲入案件。律師顏紘頤提醒，隨著檢警加強打擊詐騙，人頭帳戶取得難度提高，詐騙集團開始改採「第三方詐騙」模式，誘導民眾提供銀行帳戶收款，再要求將款項轉匯他處，使帳戶成為詐騙金流的中繼站，讓不知情的民眾在無意間涉入詐騙案件，甚至可能被認定為幫助犯。

影／差點受騙！淡水女反鎖旅館等候詐騙集團辦案 真的警察卻來了

新北市淡水1名高學歷女子日前被騙稱身分證遭盜用，需查扣100萬元存款，便遵循詐騙集團指示去開房間，將自己鎖在旅館等候假檢警來辦案。幸好丈夫及時發現報案求助，警方趕抵時，女子很緊張害怕，以為警察要來抓她了。

臉書分飾9角搞「三角詐騙」 害買家及賣家多人受害上當

高雄市一名33歲黃姓男子自去年8月起，於臉書創設「黃道賢」等9個假帳號，利用「三角詐騙」手法，賣假演唱會門票及高價收購手機、遊戲帳戶，讓演唱會門票買家將款項匯入賣手機的賣家帳戶，他從中騙取手機套現牟利，檢方近日依加重詐欺等罪嫌將他起訴，並建請法院量處2年10月以上徒刑。

靈骨塔罐買空賣空詐財　刑事局破詐團送辦12人

李姓男子組成詐騙集團，鎖定高年齡層被害人透過「買空賣空」手段，詐騙購買未存在的靈骨塔罐，案經刑事局日前循線逮捕李男等12...

網傳台中萬春宮徵短劇臨演 廟方澄清警籲勿受騙

近日有網友在網路貼文稱，台中萬春宮要拍攝短劇徵臨演並附上報名連結。警方今天表示，經廟方澄清並無接收到此活動訊息，提醒民眾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。