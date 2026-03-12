黑幫勾結柬埔寨機房假投資詐騙 刑事局逮26嫌

竹聯幫弘仁會與高雄幫派角頭共組假投資詐騙集團，勾結柬埔寨詐騙機房並假冒知名股市部落客提供明牌行騙，約40人受害，刑事局循線查獲主嫌徐男等26人送辦，14人遭羈押。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第九大隊副大隊長李奇勳表示，去年2月偵破竹聯幫太極堂台南分會長呂男與境外詐騙集團合作，假冒股市名師進行假投資詐騙案，從車手查扣相關證據中，再發現另有多筆人頭帳戶照片及提領贓款影像等事證。

經循線擴大追查為另一個假投資詐騙集團所為，其以有詐欺、毒品等多項前科的徐男為首，並結合竹聯幫弘仁會成員及高雄地方角頭共謀不法，旗下包含車手頭、收水、車商、取簿、車手及洗車等成員，分工極其細膩。

同時，徐男等人還與柬埔寨詐騙機房配合，由對方負責透過網路社群平台臉書大量投放假投資廣告，冒用知名股市部落客「杉本來了」提供假股市明牌，誘騙受害人下載假投資APP，再指示其將鉅額款項匯入人頭帳戶，由水房成員層層洗錢轉帳。

最後，再由徐男指揮旗下車手提領現金，或以虛擬貨幣形式將贓款回流詐騙集團以規避查緝。

除此之外，此詐騙集團還會趁知名韓團來台舉辦演唱會熱潮，以假網拍方式販售演唱會門票詐騙歌迷，牟取不法利益。

專案小組清查後，初估自民國113年中至去年初，至少有40人受害，不法所得共逾新台幣3700萬元。

經長期偵搜並掌握相關事證後，專案小組連續展開數波查緝行動，截至今年2月共於高雄市、雲林縣和屏東縣逮捕徐男在內等26嫌，全案詢後依違反詐欺犯罪防制條例和洗錢防制法等罪移送高雄地檢署偵辦，其中有14嫌遭裁定羈押。