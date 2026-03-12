刑事警察局偵查第九大隊日前成功破獲以徐姓嫌犯為首的複合式詐騙集團。圖：讀者提供

刑事警察局偵查第九大隊日前成功破獲以39歲徐姓男子為首的複合式詐騙集團。該集團結合黑幫與地方角頭，透過網路投放假投資廣告，並趁知名歌手舉辦演唱會期間，以假網拍門票詐騙歌迷。全案共逮捕26名嫌犯，清查被害人數高達40人，不法所得超過3700萬元。警方在扣案手機中發現大量提領贓款影像與人頭帳戶照片，目前已依違反詐欺犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

詐騙集團趁知名歌手舉辦演唱會期間，以假網拍門票詐騙歌迷。圖：讀者提供

刑事局指出，該集團分工細膩，設有車手頭、收水、車商等職位，並與境外詐騙機房配合。嫌犯透過社群平台誘騙民眾下載假冒的投資APP，指示將鉅款匯入人頭帳戶，再由水房層層洗錢，最後由徐男指揮車手提領現金或轉為虛擬貨幣規避查緝。專案小組於去(114)年間報請高雄地檢署指揮，聯合台北、高雄與台南警方展開三波查緝行動，成功將該集團連根拔起。

詐騙集團透過社群平台誘騙民眾下載假冒的投資APP，指示將鉅款匯入人頭帳戶，再由水房層層洗錢。圖：讀者提供

刑事局呼籲，詐騙集團常偽裝成投顧專家或網紅，以高報酬誘使民眾匯款。若發現對方要求多次匯款或無法提領獲利，即屬詐騙行為。投資前務必謹慎查證，切勿輕信網路訊息，如有疑慮請撥打165反詐騙專線尋求協助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：騙完股民再騙歌迷！黑幫靠假投資、演唱會門票詐騙吸金3700萬