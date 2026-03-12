聽新聞
0:00 / 0:00
騙完股民再騙歌迷！黑幫靠假投資、演唱會門票詐騙吸金3700萬
刑事警察局偵查第九大隊日前成功破獲以39歲徐姓男子為首的複合式詐騙集團。該集團結合黑幫與地方角頭，透過網路投放假投資廣告，並趁知名歌手舉辦演唱會期間，以假網拍門票詐騙歌迷。全案共逮捕26名嫌犯，清查被害人數高達40人，不法所得超過3700萬元。警方在扣案手機中發現大量提領贓款影像與人頭帳戶照片，目前已依違反詐欺犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
刑事局指出，該集團分工細膩，設有車手頭、收水、車商等職位，並與境外詐騙機房配合。嫌犯透過社群平台誘騙民眾下載假冒的投資APP，指示將鉅款匯入人頭帳戶，再由水房層層洗錢，最後由徐男指揮車手提領現金或轉為虛擬貨幣規避查緝。專案小組於去(114)年間報請高雄地檢署指揮，聯合台北、高雄與台南警方展開三波查緝行動，成功將該集團連根拔起。
刑事局呼籲，詐騙集團常偽裝成投顧專家或網紅，以高報酬誘使民眾匯款。若發現對方要求多次匯款或無法提領獲利，即屬詐騙行為。投資前務必謹慎查證，切勿輕信網路訊息，如有疑慮請撥打165反詐騙專線尋求協助。
本文章來自《桃園電子報》。原文：騙完股民再騙歌迷！黑幫靠假投資、演唱會門票詐騙吸金3700萬
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。