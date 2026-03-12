快訊

與丈夫共用電腦跳出「去北海道滑雪」私訊 人妻驚見外遇、判賠金額曝光

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

房市崩盤前兆？去年3700家建商歇業嚇壞 專家破解：根本放大恐慌

聽新聞
0:00 / 0:00

影／差點受騙！淡水女反鎖旅館等候詐騙集團辦案 真的警察卻來了

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導

新北市淡水1名高學歷女子日前被騙稱身分證遭盜用，需查扣100萬元存款，便遵循詐騙集團指示去開房間，將自己鎖在旅館等候假檢警來辦案。幸好丈夫及時發現報案求助，警方趕抵時，女子很緊張害怕，以為警察要來抓她了。

女子是在9日下午接到詐騙集團假冒郵局打電話，謊稱她身分證件遭冒用申辦金融卡，隨後電話轉接給假的「彰化警分局員警」叫她加LINE，然後再由1個假的「檢察官」誆稱因名下帳戶涉嫌洗錢案，恐嚇必須交出100萬元配合「資產代管」，否則會被羈押禁見。

女子頓時驚慌失措，竟遵照指示於當天晚上8時許到淡水沙崙地區某4星級旅館開房間，把自己反鎖在內與外界隔離約1小時、避免被家人干擾，配合等候專案人員到場「調查」。

幸好她丈夫及時發現妻子的異常舉止，連忙報案求助，淡水警分局中正路派出所巡佐吳尚翰、警員余柏賢於晚間9時許，循線找到旅館房間敲門喊話許久才得以進入，女子還很緊張以為警察要來抓她，焦慮詢問：「我真的會被抓走嗎？」

經員警耐心安撫並說明檢警等公務機關不可能用LINE聯繫辦案，持續解釋說明勸導之後，女子才逐漸醒悟驚覺受騙，差點就把積蓄交給詐騙集團，最後終於卸下防備隨警方走出房間，前往派出所配合製作阻詐諮詢筆錄。

淡水警分局呼籲，公務機關、司法單位絕對不會透過電話或通訊媒體要求民眾交付財物或監管帳戶，更不會要求民眾入住旅館隔離偵訊。若接獲類似提及「身分遭冒用」、「涉及洗錢」或「需監管資金」的電話，務必保持冷靜，趕緊撥打110或165反詐騙專線求證，以免落入詐騙陷阱。

新北市淡水1名女子日前被詐騙集團騙去開房間，竟將自己反鎖在旅館約1個小時等候假檢警來辦案。幸好她丈夫及時發現報案，警方趕抵敲門許久才得以進入勸導。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水1名女子日前被詐騙集團騙去開房間，竟將自己反鎖在旅館約1個小時等候假檢警來辦案。幸好她丈夫及時發現報案，警方趕抵敲門許久才得以進入勸導。記者林昭彰／翻攝

詐騙集團 房間 淡水

延伸閱讀

加入「張忠謀讀書會」還收到書 他見面捐200萬後群組瞬間消失

獨居24歲女遭性侵！送貨員拍片迫口交 她冒險作餌捕淫狼

稱借錢欲還款250萬 台中女險陷假投資詐騙

未達洗防法要件！女子供詐團3帳戶僅2戶使用 難認定洗錢

相關新聞

不只騙錢！律師示警「1詐騙手法」最近一堆 無辜民眾恐成共犯

詐騙手法不斷翻新，民眾一不小心就可能被捲入案件。律師顏紘頤提醒，隨著檢警加強打擊詐騙，人頭帳戶取得難度提高，詐騙集團開始改採「第三方詐騙」模式，誘導民眾提供銀行帳戶收款，再要求將款項轉匯他處，使帳戶成為詐騙金流的中繼站，讓不知情的民眾在無意間涉入詐騙案件，甚至可能被認定為幫助犯。

影／差點受騙！淡水女反鎖旅館等候詐騙集團辦案 真的警察卻來了

新北市淡水1名高學歷女子日前被騙稱身分證遭盜用，需查扣100萬元存款，便遵循詐騙集團指示去開房間，將自己鎖在旅館等候假檢警來辦案。幸好丈夫及時發現報案求助，警方趕抵時，女子很緊張害怕，以為警察要來抓她了。

臉書分飾9角搞「三角詐騙」 害買家及賣家多人受害上當

高雄市一名33歲黃姓男子自去年8月起，於臉書創設「黃道賢」等9個假帳號，利用「三角詐騙」手法，賣假演唱會門票及高價收購手機、遊戲帳戶，讓演唱會門票買家將款項匯入賣手機的賣家帳戶，他從中騙取手機套現牟利，檢方近日依加重詐欺等罪嫌將他起訴，並建請法院量處2年10月以上徒刑。

靈骨塔罐買空賣空詐財　刑事局破詐團送辦12人

李姓男子組成詐騙集團，鎖定高年齡層被害人透過「買空賣空」手段，詐騙購買未存在的靈骨塔罐，案經刑事局日前循線逮捕李男等12...

網傳台中萬春宮徵短劇臨演 廟方澄清警籲勿受騙

近日有網友在網路貼文稱，台中萬春宮要拍攝短劇徵臨演並附上報名連結。警方今天表示，經廟方澄清並無接收到此活動訊息，提醒民眾...

張麗善肖像每年被盜 近日再傳遭「深偽」變造賣蠶豆

詐騙集團手法持續進化，雲林縣長張麗善近年每年都傳出肖像被盜用，近日再傳遭有心人士利用「AI深偽技術（Deepfake）」盜用影像及聲紋，並在社群平台販售「有機西芹粉」及「雲林翡翠綠蠶豆」。雲林縣警局已緊急函請Meta及TikTok下架廣告，並交由刑事警察大隊追查背後詐騙組織。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。