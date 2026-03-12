影／差點受騙！淡水女反鎖旅館等候詐騙集團辦案 真的警察卻來了

新北市淡水1名高學歷女子日前被騙稱身分證遭盜用，需查扣100萬元存款，便遵循詐騙集團指示去開房間，將自己鎖在旅館等候假檢警來辦案。幸好丈夫及時發現報案求助，警方趕抵時，女子很緊張害怕，以為警察要來抓她了。

女子是在9日下午接到詐騙集團假冒郵局打電話，謊稱她身分證件遭冒用申辦金融卡，隨後電話轉接給假的「彰化警分局員警」叫她加LINE，然後再由1個假的「檢察官」誆稱因名下帳戶涉嫌洗錢案，恐嚇必須交出100萬元配合「資產代管」，否則會被羈押禁見。

女子頓時驚慌失措，竟遵照指示於當天晚上8時許到淡水沙崙地區某4星級旅館開房間，把自己反鎖在內與外界隔離約1小時、避免被家人干擾，配合等候專案人員到場「調查」。

幸好她丈夫及時發現妻子的異常舉止，連忙報案求助，淡水警分局中正路派出所巡佐吳尚翰、警員余柏賢於晚間9時許，循線找到旅館房間敲門喊話許久才得以進入，女子還很緊張以為警察要來抓她，焦慮詢問：「我真的會被抓走嗎？」

經員警耐心安撫並說明檢警等公務機關不可能用LINE聯繫辦案，持續解釋說明勸導之後，女子才逐漸醒悟驚覺受騙，差點就把積蓄交給詐騙集團，最後終於卸下防備隨警方走出房間，前往派出所配合製作阻詐諮詢筆錄。

淡水警分局呼籲，公務機關、司法單位絕對不會透過電話或通訊媒體要求民眾交付財物或監管帳戶，更不會要求民眾入住旅館隔離偵訊。若接獲類似提及「身分遭冒用」、「涉及洗錢」或「需監管資金」的電話，務必保持冷靜，趕緊撥打110或165反詐騙專線求證，以免落入詐騙陷阱。