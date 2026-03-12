快訊

不只騙錢！律師示警「1詐騙手法」最近一堆 無辜民眾恐成共犯

聯合新聞網／ 綜合報導
詐騙手法不斷翻新，民眾一不小心就可能被捲入案件。圖／AI生成
詐騙手法不斷翻新，民眾一不小心就可能被捲入案件。圖／AI生成

詐騙手法不斷翻新，民眾一不小心就可能被捲入案件。律師顏紘頤提醒，隨著檢警加強打擊詐騙，人頭帳戶取得難度提高，詐騙集團開始改採「第三方詐騙」模式，誘導民眾提供銀行帳戶收款，再要求將款項轉匯他處，使帳戶成為詐騙金流的中繼站，讓不知情的民眾在無意間涉入詐騙案件，甚至可能被認定為幫助犯。

顏紘頤在臉書發文指出，近期接獲多起因「第三方詐騙」而成為詐欺案件被告的案例。他表示，隨著檢警調強化打詐力道，詐騙集團取得人頭帳戶變得困難，便轉而鎖定一般民眾，透過各種方式取得信任，誘導對方提供銀行帳戶協助收款或轉帳。許多人直到帳戶被銀行凍結、或接到警方通知後，才驚覺自己可能已捲入詐騙案件。

顏紘頤解釋，「第三方詐騙」通常是詐騙集團先取得民眾信任，要求提供銀行帳號，接著再讓另一名受害者將款項匯入該帳戶。之後詐團會聲稱這筆錢是自己的，要求帳戶持有人將款項再轉匯至其他帳戶或投資平台，使帳戶成為詐騙金流中的中繼站。由於資金流向看起來像是在協助轉移款項，帳戶持有人可能因此被認為涉及洗錢或詐欺。

他提醒，這類詐騙情境常見於網購交易、線上遊戲儲值或網路投資等活動中。防範方式是避免依照陌生人的指示代收或代轉款項，因為對方聲稱匯入的資金，很可能來自另一名受害者。民眾若提高警覺、不協助轉匯不明款項，才能降低誤入詐騙金流、甚至成為詐騙集團幫助犯的風險。

加入「張忠謀讀書會」還收到書 他見面捐200萬後群組瞬間消失

