快訊

經典賽／8強對戰出爐！ 日本、美國、波多黎各連六屆晉級 賽程時間一次看

彰化員林公所前課長登西巒大山失聯搜救中 家人協尋、親友集氣

荷莫茲海峽危機升高！日本三井貨船遇襲 泰國船員脫困海上自拍曝光

臉書分飾9角搞「三角詐騙」 害買家及賣家多人受害上當

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導

高雄市一名33歲黃姓男子自去年8月起，於臉書創設「黃道賢」等9個假帳號，利用「三角詐騙」手法，賣假演唱會門票及高價收購手機、遊戲帳戶，讓演唱會門票買家將款項匯入賣手機的賣家帳戶，他從中騙取手機套現牟利，檢方近日依加重詐欺等罪嫌將他起訴，並建請法院量處2年10月以上徒刑。

高雄地檢署檢方調查，黃男自2025年8月起，在社群平台隨機尋找目標，先後向馬姓等買家佯稱販售演唱會門票等熱門物品，同時黃男又向王姓等網路賣家表達購買高價手機、遊戲帳號的意願，黃男取得王姓賣家的金融帳戶資料後，便指示馬姓等買家將貨款直接匯入該帳戶，或利用超商代碼繳費。

王姓賣家確認款項入帳後，依約將手機等商品寄交給黃男，黃男取得商品後旋即變現套利，而匯款的買家不僅苦等無商品，甚至有購買演唱會門票的被害人僅收到裝有白紙的包裹，始驚覺受騙，無辜收受貨款的賣家，其金融帳戶也因此遭警方通報為警示帳戶而凍結。

警方獲報後循線將黃男查緝到案，檢方認定黃男利用網路隱匿身分進行「買空賣空」，嚴重破壞網路交易安全與秩序，且使無辜民眾受害甚深，偵結後依加重詐欺罪及普通詐欺罪嫌將其起訴，除建請法院重判2年10月以上徒刑，也向法院聲請針對未扣案的44萬餘元犯罪所得宣告沒收或追徵。

高雄地檢署。圖／本報資料照
高雄地檢署。圖／本報資料照

手機 帳戶 高雄市 詐騙 演唱會

延伸閱讀

靈骨塔罐買空賣空詐財　刑事局破詐團送辦12人

開車門偷150元代價不小！台東男判6月徒刑 易科罰金恐付18萬元

滿堂紅老闆涉替詐團洗錢 18人起訴

未達洗防法要件！女子供詐團3帳戶僅2戶使用 難認定洗錢

相關新聞

臉書分飾9角搞「三角詐騙」 害買家及賣家多人受害上當

高雄市一名33歲黃姓男子自去年8月起，於臉書創設「黃道賢」等9個假帳號，利用「三角詐騙」手法，賣假演唱會門票及高價收購手機、遊戲帳戶，讓演唱會門票買家將款項匯入賣手機的賣家帳戶，他從中騙取手機套現牟利，檢方近日依加重詐欺等罪嫌將他起訴，並建請法院量處2年10月以上徒刑。

靈骨塔罐買空賣空詐財　刑事局破詐團送辦12人

李姓男子組成詐騙集團，鎖定高年齡層被害人透過「買空賣空」手段，詐騙購買未存在的靈骨塔罐，案經刑事局日前循線逮捕李男等12...

網傳台中萬春宮徵短劇臨演 廟方澄清警籲勿受騙

近日有網友在網路貼文稱，台中萬春宮要拍攝短劇徵臨演並附上報名連結。警方今天表示，經廟方澄清並無接收到此活動訊息，提醒民眾...

張麗善肖像每年被盜 近日再傳遭「深偽」變造賣蠶豆

詐騙集團手法持續進化，雲林縣長張麗善近年每年都傳出肖像被盜用，近日再傳遭有心人士利用「AI深偽技術（Deepfake）」盜用影像及聲紋，並在社群平台販售「有機西芹粉」及「雲林翡翠綠蠶豆」。雲林縣警局已緊急函請Meta及TikTok下架廣告，並交由刑事警察大隊追查背後詐騙組織。

網戀不到1個月就要借錢辦喪事 彰化男險被女網友詐匯3萬元

彰化市王姓男子陷入網戀不到1個月，就聽信對方父喪急需金錢處理後事的話，即到銀行欲匯給3萬元給女網友的「表哥」帳戶，卻被銀行及警方識破是詐騙集團手法，勸說王男才未受騙。

加入「張忠謀讀書會」還收到書 他見面捐200萬後群組瞬間消失

近年詐騙手法不斷翻新，不少詐團甚至假借名人名義行騙。近日就有一名60歲男子分享自身受騙經驗，表示自己誤信「張忠謀成立讀書會」的說法，對方先寄書取得信任，再以成立慈善基金會名義募款，最後他將辛苦存下的200萬元交給對方後，對方卻人間蒸發，讓他悔恨不已。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。