臉書分飾9角搞「三角詐騙」 害買家及賣家多人受害上當

高雄市一名33歲黃姓男子自去年8月起，於臉書創設「黃道賢」等9個假帳號，利用「三角詐騙」手法，賣假演唱會門票及高價收購手機、遊戲帳戶，讓演唱會門票買家將款項匯入賣手機的賣家帳戶，他從中騙取手機套現牟利，檢方近日依加重詐欺等罪嫌將他起訴，並建請法院量處2年10月以上徒刑。

高雄地檢署檢方調查，黃男自2025年8月起，在社群平台隨機尋找目標，先後向馬姓等買家佯稱販售演唱會門票等熱門物品，同時黃男又向王姓等網路賣家表達購買高價手機、遊戲帳號的意願，黃男取得王姓賣家的金融帳戶資料後，便指示馬姓等買家將貨款直接匯入該帳戶，或利用超商代碼繳費。

王姓賣家確認款項入帳後，依約將手機等商品寄交給黃男，黃男取得商品後旋即變現套利，而匯款的買家不僅苦等無商品，甚至有購買演唱會門票的被害人僅收到裝有白紙的包裹，始驚覺受騙，無辜收受貨款的賣家，其金融帳戶也因此遭警方通報為警示帳戶而凍結。

警方獲報後循線將黃男查緝到案，檢方認定黃男利用網路隱匿身分進行「買空賣空」，嚴重破壞網路交易安全與秩序，且使無辜民眾受害甚深，偵結後依加重詐欺罪及普通詐欺罪嫌將其起訴，除建請法院重判2年10月以上徒刑，也向法院聲請針對未扣案的44萬餘元犯罪所得宣告沒收或追徵。