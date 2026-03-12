靈骨塔罐買空賣空詐財　刑事局破詐團送辦12人

快訊

中央社／ 台中12日電

李姓男子組成詐騙集團，鎖定高年齡層被害人透過「買空賣空」手段，詐騙購買未存在的靈骨塔罐，案經刑事局日前循線逮捕李男等12人依詐欺等罪送辦，其中5人遭檢方聲押獲准。

刑事警察局智慧財產權偵查大隊今天表示，台灣橋頭地方檢察署接獲有被害人遭不法集團以購買靈骨塔權狀、節稅、代書費及廣告費等話術進行詐騙，指揮智財大隊偵二隊與高雄、台中、屏東與新北等警察局組成專案小組偵辦。

經辦案人員跟監蒐證後，於民國114年10月間執行第一波查緝，前往高雄市拘提主嫌32歲李男與成員等5人到案，續於同年12月間，前往台北市、台中市等地，拘提成員33歲王男等7人到案，共查扣現金137萬8500元、買賣契約書、納骨塔數量登記表、工作筆記本、客戶資料、教戰手冊等證物。

警方查出，主嫌李男與新竹幫派成員有聯繫，以操縱「假買賣靈骨塔塔位詐欺集團」，鎖定高年齡層被害人達10餘人，透過「買空賣空」手段，詐騙購買靈骨塔罐金額後，交付空頭靈骨塔罐憑證，使多數被害人購買未存在的靈骨塔罐。

集團接續以「保管費」、「節稅」、「代書費」及「廣告費」等話術進行二次詐騙，警方清查犯罪手法長達4年，詐騙不法所得高達4000餘萬元。

全案經警詢後，將李男等12人依涉嫌組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦，李男等5人遭檢方聲押獲准。

