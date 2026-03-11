快訊

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

網傳台中萬春宮徵短劇臨演 廟方澄清警籲勿受騙

中央社／ 台中11日電

近日有網友在<a href='/search/tagging/2/網路' rel='網路' data-rel='/2/219156' class='tag'><strong>網路</strong></a>貼文稱，台中萬春宮要拍攝短劇徵臨演並附上報名連結。警方表示，經廟方澄清並無接收到此活動訊息，提醒民眾切勿於網路上隨意點擊不明連結，避免受騙。聯合報系資料照 游振昇
近日有網友在網路貼文稱，台中萬春宮要拍攝短劇徵臨演並附上報名連結。警方表示，經廟方澄清並無接收到此活動訊息，提醒民眾切勿於網路上隨意點擊不明連結，避免受騙。聯合報系資料照 游振昇

近日有網友在網路貼文稱，台中萬春宮要拍攝短劇徵臨演並附上報名連結。警方今天表示，經廟方澄清並無接收到此活動訊息，提醒民眾切勿於網路上隨意點擊不明連結，避免受騙。

有網友日前在社群平台Threads發文表示，台中市中區萬春宮要拍攝歷史短劇徵選臨演，酬勞新台幣2100元，並附上報名連結表單；對此，萬春宮在臉書（Facebook）發文澄清，目前為止尚未被告知有任何單位要到廟內拍攝，請大家小心詐騙。

轄區台中市警局第一分局今天表示，網路流傳民眾分享萬春宮徵臨演活動案，經廟方澄清並無接收到此活動訊息，警方目前尚未接獲被害人報案，且該訊息經查已下架。

警方提醒，切勿於網路上隨意點擊不明連結，或提供個人資料給不明人士，更不要將自己的銀行帳號、提款卡或密碼交付他人使用。

警方呼籲，近年詐騙集團常以「高薪打工」、「代收款項」或「租屋代辦」等名義，誘騙民眾提供帳戶，一旦帳戶被拿去從事不法用途，可能淪為人頭帳戶，甚至觸犯法律。

網路 詐騙集團 台中市

延伸閱讀

AI 影片謊稱「樂齡優惠」 台鐵、高鐵澄清：不實資訊別受騙

加入「張忠謀讀書會」還收到書 他見面捐200萬後群組瞬間消失

稱借錢欲還款250萬 台中女險陷假投資詐騙

保留座位、月台接送？高鐵：網傳敬老免費升等等服務 為惡意不實訊息

相關新聞

網傳台中萬春宮徵短劇臨演 廟方澄清警籲勿受騙

近日有網友在網路貼文稱，台中萬春宮要拍攝短劇徵臨演並附上報名連結。警方今天表示，經廟方澄清並無接收到此活動訊息，提醒民眾...

張麗善肖像每年被盜 近日再傳遭「深偽」變造賣蠶豆

詐騙集團手法持續進化，雲林縣長張麗善近年每年都傳出肖像被盜用，近日再傳遭有心人士利用「AI深偽技術（Deepfake）」盜用影像及聲紋，並在社群平台販售「有機西芹粉」及「雲林翡翠綠蠶豆」。雲林縣警局已緊急函請Meta及TikTok下架廣告，並交由刑事警察大隊追查背後詐騙組織。

網戀不到1個月就要借錢辦喪事 彰化男險被女網友詐匯3萬元

彰化市王姓男子陷入網戀不到1個月，就聽信對方父喪急需金錢處理後事的話，即到銀行欲匯給3萬元給女網友的「表哥」帳戶，卻被銀行及警方識破是詐騙集團手法，勸說王男才未受騙。

加入「張忠謀讀書會」還收到書 他見面捐200萬後群組瞬間消失

近年詐騙手法不斷翻新，不少詐團甚至假借名人名義行騙。近日就有一名60歲男子分享自身受騙經驗，表示自己誤信「張忠謀成立讀書會」的說法，對方先寄書取得信任，再以成立慈善基金會名義募款，最後他將辛苦存下的200萬元交給對方後，對方卻人間蒸發，讓他悔恨不已。

辯稱「幫朋友領錢」 越籍移工當車手領日薪判刑3年

越南籍范姓移工民國113年擔任詐欺集團車手，接受詐團成員暱稱「阿俊」指示，到金融行庫ATM提領詐騙被害人的匯款，7次合計得手19萬9千元。彰化地方法院審結，判處應執行有期徒刑3年，並應於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。

太子案洗錢107億…檢方對王昱棠8人交保提準抗告 法官全部駁回

太子集團（Prince Group）涉在台洗錢107億元，檢方本月4日起訴集團首腦陳志等人，天旭公司負責人王昱棠共9人偵查中羈押移審後，法院裁定全部交保、施以科技監控，檢方對8人聲請準抗告，台北地院審查，今駁回聲請案，王昱棠等人確定交保。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。