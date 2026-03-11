網傳台中萬春宮徵短劇臨演 廟方澄清警籲勿受騙

近日有網友在網路貼文稱，台中萬春宮要拍攝短劇徵臨演並附上報名連結。警方表示，經廟方澄清並無接收到此活動訊息，提醒民眾切勿於網路上隨意點擊不明連結，避免受騙。聯合報系資料照 游振昇

近日有網友在網路貼文稱，台中萬春宮要拍攝短劇徵臨演並附上報名連結。警方今天表示，經廟方澄清並無接收到此活動訊息，提醒民眾切勿於網路上隨意點擊不明連結，避免受騙。

有網友日前在社群平台Threads發文表示，台中市中區萬春宮要拍攝歷史短劇徵選臨演，酬勞新台幣2100元，並附上報名連結表單；對此，萬春宮在臉書（Facebook）發文澄清，目前為止尚未被告知有任何單位要到廟內拍攝，請大家小心詐騙。

轄區台中市警局第一分局今天表示，網路流傳民眾分享萬春宮徵臨演活動案，經廟方澄清並無接收到此活動訊息，警方目前尚未接獲被害人報案，且該訊息經查已下架。

警方提醒，切勿於網路上隨意點擊不明連結，或提供個人資料給不明人士，更不要將自己的銀行帳號、提款卡或密碼交付他人使用。

警方呼籲，近年詐騙集團常以「高薪打工」、「代收款項」或「租屋代辦」等名義，誘騙民眾提供帳戶，一旦帳戶被拿去從事不法用途，可能淪為人頭帳戶，甚至觸犯法律。