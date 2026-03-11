快訊

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火

搭「大怒神」後嘔吐送醫死亡 向六福村求償千萬判決出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

台南婦臨櫃要領500萬投資黃金…如何進行答不出 同一天還有3人遇詐

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

57歲高姓婦人昨天要提領現金500萬元，表示想投資黃金，但面對行員詢問一問三不知；員警趕到，研判是詐騙集團想誘騙高婦購買黃金，利用面交實體黃金來規避金流監控，勸說半小時讓她打消念頭。同一天台南還有2名女子跟1名男子均遭詐騙話術誘騙，員警一一攔截。

高姓婦人昨天上午11時許前往台南市中西區民生路一間銀行，臨櫃要提領現金500萬元；由於金額極大，行員關懷提問，高婦先聲稱要「購買黃金」，行員再詢問是哪間銀樓，高女卻一問三不知，甚至表示「銀樓說不能用匯款，會有紀錄」，讓行員起疑報警。

轄區第二警分局海安派出所所長顏呈叡、警員黃順發、陳羿涵獲報趕往現場，詢問購買黃金細節；高婦此時改口稱是朋友介紹投資黃金，員警請她提供手機，表示要協助檢視手機內對話紀錄，避免她遭詐騙，高女又稱「沒帶手機出門」。

員警研判，高婦陷入典型詐騙集團的「教戰守則」，配合歹徒提供的說詞，要阻斷警方追查；經所長及員警長達半小時的說明，舉出多起近期流行的假投資、假購黃金詐騙案例，高婦才意識到正規銀樓不可能拒絕匯款，更不會面交價值數百萬的黃金作為投資用途，打消提款念頭。

無獨有偶，52歲王姓男子尋求中年二度就業機會，在臉書瀏覽求職資訊時，看到標榜「月薪10萬元、加班費每小時500元」的高薪職缺，與對方透過通訊軟體聯繫，要求其加入指定的LINE帳號洽談工作內容；對方聲稱工作僅需協助配送文件與禮品，工作內容單純且報酬優渥。

昨天王配合前往安平區健康三街一間超商，依指示操作ATM，店員研判有異，通報轄區第四警分局育平派出所警員曾上芫、李其叡；經警員詢問，告知王遇上的是詐騙集團常見以高薪吸收車手手法，先吸引求職者配合，之後便會指示協助領取或轉交款項，實際上是提領贓款。

王聽到員警說明的詐騙手法以及可能涉及的法律責任，求職者往往薪水都沒領到，就變成車手被警方逮捕，驚覺誤入詐騙圈套，隨即停止與對方聯繫，避免成為詐團共犯。

昨天還有吳姓女子與柯姓女子分別先後走進台南市警第三分局安順派出所，均表示收到一封訂單通知電子郵件，內容稱已訂購皮件商品並顯示需付款1萬餘元，並以影響信用為由催促付款，但當事人並未購買相關商品，擔心遭盜刷或誤訂；經員警檢視後，確認是釣魚郵件詐騙手法。

57歲高姓婦人昨天要提領現金500萬元，表示想投資黃金，但面對行員詢問一問三不知，員警趕到，勸說半小時讓她打消念頭。記者袁志豪／翻攝
57歲高姓婦人昨天要提領現金500萬元，表示想投資黃金，但面對行員詢問一問三不知，員警趕到，勸說半小時讓她打消念頭。記者袁志豪／翻攝

詐騙集團 黃金

延伸閱讀

加入「張忠謀讀書會」還收到書 他見面捐200萬後群組瞬間消失

稱借錢欲還款250萬 台中女險陷假投資詐騙

投資黃金該選哪種？金條、黃金存摺、ETF、代幣化黃金一次看懂

滿堂紅老闆涉替詐團洗錢 18人起訴

相關新聞

張麗善肖像每年被盜 近日再傳遭「深偽」變造賣蠶豆

詐騙集團手法持續進化，雲林縣長張麗善近年每年都傳出肖像被盜用，近日再傳遭有心人士利用「AI深偽技術（Deepfake）」盜用影像及聲紋，並在社群平台販售「有機西芹粉」及「雲林翡翠綠蠶豆」。雲林縣警局已緊急函請Meta及TikTok下架廣告，並交由刑事警察大隊追查背後詐騙組織。

網戀不到1個月就要借錢辦喪事 彰化男險被女網友詐匯3萬元

彰化市王姓男子陷入網戀不到1個月，就聽信對方父喪急需金錢處理後事的話，即到銀行欲匯給3萬元給女網友的「表哥」帳戶，卻被銀行及警方識破是詐騙集團手法，勸說王男才未受騙。

加入「張忠謀讀書會」還收到書 他見面捐200萬後群組瞬間消失

近年詐騙手法不斷翻新，不少詐團甚至假借名人名義行騙。近日就有一名60歲男子分享自身受騙經驗，表示自己誤信「張忠謀成立讀書會」的說法，對方先寄書取得信任，再以成立慈善基金會名義募款，最後他將辛苦存下的200萬元交給對方後，對方卻人間蒸發，讓他悔恨不已。

辯稱「幫朋友領錢」 越籍移工當車手領日薪判刑3年

越南籍范姓移工民國113年擔任詐欺集團車手，接受詐團成員暱稱「阿俊」指示，到金融行庫ATM提領詐騙被害人的匯款，7次合計得手19萬9千元。彰化地方法院審結，判處應執行有期徒刑3年，並應於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。

太子案洗錢107億…檢方對王昱棠8人交保提準抗告 法官全部駁回

太子集團（Prince Group）涉在台洗錢107億元，檢方本月4日起訴集團首腦陳志等人，天旭公司負責人王昱棠共9人偵查中羈押移審後，法院裁定全部交保、施以科技監控，檢方對8人聲請準抗告，台北地院審查，今駁回聲請案，王昱棠等人確定交保。

台中男瞎扯妻是國聚董事長...假借「綠油精建案」狠詐友人4630萬

台中林姓男子謊稱老婆是國聚建設董事長兼總經理，向周姓友人佯稱國聚買下的豐原區綠油精總部建案可投資，周因信任前後砸了4630萬元，後要求拿回本利林男卻消失，周這才驚覺上當；法院刑事依詐欺罪判林4年6月確定；民事判林應給付周4630萬元，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。