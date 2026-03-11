台南婦臨櫃要領500萬投資黃金…如何進行答不出 同一天還有3人遇詐

57歲高姓婦人昨天要提領現金500萬元，表示想投資黃金，但面對行員詢問一問三不知；員警趕到，研判是詐騙集團想誘騙高婦購買黃金，利用面交實體黃金來規避金流監控，勸說半小時讓她打消念頭。同一天台南還有2名女子跟1名男子均遭詐騙話術誘騙，員警一一攔截。

高姓婦人昨天上午11時許前往台南市中西區民生路一間銀行，臨櫃要提領現金500萬元；由於金額極大，行員關懷提問，高婦先聲稱要「購買黃金」，行員再詢問是哪間銀樓，高女卻一問三不知，甚至表示「銀樓說不能用匯款，會有紀錄」，讓行員起疑報警。

轄區第二警分局海安派出所所長顏呈叡、警員黃順發、陳羿涵獲報趕往現場，詢問購買黃金細節；高婦此時改口稱是朋友介紹投資黃金，員警請她提供手機，表示要協助檢視手機內對話紀錄，避免她遭詐騙，高女又稱「沒帶手機出門」。

員警研判，高婦陷入典型詐騙集團的「教戰守則」，配合歹徒提供的說詞，要阻斷警方追查；經所長及員警長達半小時的說明，舉出多起近期流行的假投資、假購黃金詐騙案例，高婦才意識到正規銀樓不可能拒絕匯款，更不會面交價值數百萬的黃金作為投資用途，打消提款念頭。

無獨有偶，52歲王姓男子尋求中年二度就業機會，在臉書瀏覽求職資訊時，看到標榜「月薪10萬元、加班費每小時500元」的高薪職缺，與對方透過通訊軟體聯繫，要求其加入指定的LINE帳號洽談工作內容；對方聲稱工作僅需協助配送文件與禮品，工作內容單純且報酬優渥。

昨天王配合前往安平區健康三街一間超商，依指示操作ATM，店員研判有異，通報轄區第四警分局育平派出所警員曾上芫、李其叡；經警員詢問，告知王遇上的是詐騙集團常見以高薪吸收車手手法，先吸引求職者配合，之後便會指示協助領取或轉交款項，實際上是提領贓款。

王聽到員警說明的詐騙手法以及可能涉及的法律責任，求職者往往薪水都沒領到，就變成車手被警方逮捕，驚覺誤入詐騙圈套，隨即停止與對方聯繫，避免成為詐團共犯。

昨天還有吳姓女子與柯姓女子分別先後走進台南市警第三分局安順派出所，均表示收到一封訂單通知電子郵件，內容稱已訂購皮件商品並顯示需付款1萬餘元，並以影響信用為由催促付款，但當事人並未購買相關商品，擔心遭盜刷或誤訂；經員警檢視後，確認是釣魚郵件詐騙手法。