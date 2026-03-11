快訊

NBA／單場史詩級表現 阿德巴約83分與43罰雙破紀錄！

董至成喊「一年300萬供兒赴美」被打臉？傳兒仍在台灣 學費全靠媽媽與打工

美啟動337調查！通用汽車控進口汽車零件侵權 台廠陸企遭點名

張麗善肖像每年被盜 近日再傳遭「深偽」變造賣蠶豆

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導

詐騙集團手法持續進化，雲林縣長張麗善近年每年都傳出肖像被盜用，近日再傳遭有心人士利用「AI深偽技術（Deepfake）」盜用影像及聲紋，並在社群平台販售「有機西芹粉」及「雲林翡翠綠蠶豆」。雲林縣警局已緊急函請Meta及TikTok下架廣告，並交由刑事警察大隊追查背後詐騙組織。

近期Meta臉書及網路平台TikTok出現多則廣告，影片中出現張麗善的身影，並以其聲音介紹雲林在地蠶豆及西芹粉。經縣府初步辨識，該影片運用AI技術偽造張麗善的嘴型與聲紋，企圖藉由縣長的社會公信力博取民眾信任，進而誘騙民眾進入非法購物連結。

該起事件並非張麗善肖像首次被盜，回顧張麗善肖像遭冒用的紀錄，幾乎是「一年一盜」，自2022年起，她個人頭貼被冒用成立Line群組；2023年則出現假冒帳號以「亂槍打鳥」方式邀約民眾至縣府辦公室面談；2024至2025 年間，更有假貼文以張麗善影片募集「自由接案說書人」。

雲林縣警察局長黃富村表示，針對此次AI深偽詐騙案，警方已函請Meta及TikTok管理方下架違法廣告。刑事警察大隊目前已鎖定廣告商及其IP來源展開追蹤，將全力查緝幕後犯罪組織。

縣警局強調，冒用政府機關或公務員名義進行詐騙，已觸犯刑法「加重詐欺罪」，可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。AI變造影片雖逼真，但仍有破綻可尋，包括影像嘴型不自然、邊緣模糊、語調生硬、具機械感，缺乏自然人聲的情緒起伏，如果是公眾人物應認明「藍勾勾」官方認證符號。

縣府重申，雲林縣府推廣優質產品絕不會使用「資訊簡陋的一頁式網頁」或要求民眾「私訊加LINE」購買。呼籲民眾若發現類似可疑廣告，應立即撥打165 反詐騙專線，切勿輕易下單。

雲林縣長張麗善近年每年都傳出肖像被盜用，近日再傳遭有心人士利用「AI深偽技術（Deepfake）」盜用影像及聲紋，並在社群平台販售「有機西芹粉」及「雲林翡翠綠蠶豆」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善近年每年都傳出肖像被盜用，近日再傳遭有心人士利用「AI深偽技術（Deepfake）」盜用影像及聲紋，並在社群平台販售「有機西芹粉」及「雲林翡翠綠蠶豆」。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長張麗善近年每年都傳出肖像被盜用，近日再傳遭有心人士利用「AI深偽技術（Deepfake）」盜用影像及聲紋，並在社群平台販售「有機西芹粉」及「雲林翡翠綠蠶豆」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善近年每年都傳出肖像被盜用，近日再傳遭有心人士利用「AI深偽技術（Deepfake）」盜用影像及聲紋，並在社群平台販售「有機西芹粉」及「雲林翡翠綠蠶豆」。記者陳雅玲／攝影

詐騙集團 張麗善

延伸閱讀

誠信金融論壇17日登場／數發部主秘胡貝蒂：主動監測 即時阻詐

聲請沒收逾2.2億元不法所得 雲林檢環警破獲非法棄置營建廢棄物集團

打詐中心：小紅書停止解析後 月平均詐騙件數減少73%

危橋改建 張麗善：續爭取經費

相關新聞

張麗善肖像每年被盜 近日再傳遭「深偽」變造賣蠶豆

詐騙集團手法持續進化，雲林縣長張麗善近年每年都傳出肖像被盜用，近日再傳遭有心人士利用「AI深偽技術（Deepfake）」盜用影像及聲紋，並在社群平台販售「有機西芹粉」及「雲林翡翠綠蠶豆」。雲林縣警局已緊急函請Meta及TikTok下架廣告，並交由刑事警察大隊追查背後詐騙組織。

網戀不到1個月就要借錢辦喪事 彰化男險被女網友詐匯3萬元

彰化市王姓男子陷入網戀不到1個月，就聽信對方父喪急需金錢處理後事的話，即到銀行欲匯給3萬元給女網友的「表哥」帳戶，卻被銀行及警方識破是詐騙集團手法，勸說王男才未受騙。

加入「張忠謀讀書會」還收到書 他見面捐200萬後群組瞬間消失

近年詐騙手法不斷翻新，不少詐團甚至假借名人名義行騙。近日就有一名60歲男子分享自身受騙經驗，表示自己誤信「張忠謀成立讀書會」的說法，對方先寄書取得信任，再以成立慈善基金會名義募款，最後他將辛苦存下的200萬元交給對方後，對方卻人間蒸發，讓他悔恨不已。

辯稱「幫朋友領錢」 越籍移工當車手領日薪判刑3年

越南籍范姓移工民國113年擔任詐欺集團車手，接受詐團成員暱稱「阿俊」指示，到金融行庫ATM提領詐騙被害人的匯款，7次合計得手19萬9千元。彰化地方法院審結，判處應執行有期徒刑3年，並應於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。

太子案洗錢107億…檢方對王昱棠8人交保提準抗告 法官全部駁回

太子集團（Prince Group）涉在台洗錢107億元，檢方本月4日起訴集團首腦陳志等人，天旭公司負責人王昱棠共9人偵查中羈押移審後，法院裁定全部交保、施以科技監控，檢方對8人聲請準抗告，台北地院審查，今駁回聲請案，王昱棠等人確定交保。

台中男瞎扯妻是國聚董事長...假借「綠油精建案」狠詐友人4630萬

台中林姓男子謊稱老婆是國聚建設董事長兼總經理，向周姓友人佯稱國聚買下的豐原區綠油精總部建案可投資，周因信任前後砸了4630萬元，後要求拿回本利林男卻消失，周這才驚覺上當；法院刑事依詐欺罪判林4年6月確定；民事判林應給付周4630萬元，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。