張麗善肖像每年被盜 近日再傳遭「深偽」變造賣蠶豆

詐騙集團手法持續進化，雲林縣長張麗善近年每年都傳出肖像被盜用，近日再傳遭有心人士利用「AI深偽技術（Deepfake）」盜用影像及聲紋，並在社群平台販售「有機西芹粉」及「雲林翡翠綠蠶豆」。雲林縣警局已緊急函請Meta及TikTok下架廣告，並交由刑事警察大隊追查背後詐騙組織。

近期Meta臉書及網路平台TikTok出現多則廣告，影片中出現張麗善的身影，並以其聲音介紹雲林在地蠶豆及西芹粉。經縣府初步辨識，該影片運用AI技術偽造張麗善的嘴型與聲紋，企圖藉由縣長的社會公信力博取民眾信任，進而誘騙民眾進入非法購物連結。

該起事件並非張麗善肖像首次被盜，回顧張麗善肖像遭冒用的紀錄，幾乎是「一年一盜」，自2022年起，她個人頭貼被冒用成立Line群組；2023年則出現假冒帳號以「亂槍打鳥」方式邀約民眾至縣府辦公室面談；2024至2025 年間，更有假貼文以張麗善影片募集「自由接案說書人」。

雲林縣警察局長黃富村表示，針對此次AI深偽詐騙案，警方已函請Meta及TikTok管理方下架違法廣告。刑事警察大隊目前已鎖定廣告商及其IP來源展開追蹤，將全力查緝幕後犯罪組織。

縣警局強調，冒用政府機關或公務員名義進行詐騙，已觸犯刑法「加重詐欺罪」，可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。AI變造影片雖逼真，但仍有破綻可尋，包括影像嘴型不自然、邊緣模糊、語調生硬、具機械感，缺乏自然人聲的情緒起伏，如果是公眾人物應認明「藍勾勾」官方認證符號。

縣府重申，雲林縣府推廣優質產品絕不會使用「資訊簡陋的一頁式網頁」或要求民眾「私訊加LINE」購買。呼籲民眾若發現類似可疑廣告，應立即撥打165 反詐騙專線，切勿輕易下單。

雲林縣長張麗善近年每年都傳出肖像被盜用，近日再傳遭有心人士利用「AI深偽技術（Deepfake）」盜用影像及聲紋，並在社群平台販售「有機西芹粉」及「雲林翡翠綠蠶豆」。記者陳雅玲／攝影