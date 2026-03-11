網戀不到1個月就要借錢辦喪事 彰化男險被女網友詐匯3萬元

彰化市王姓男子陷入網戀不到1個月，就聽信對方父喪急需金錢處理後事的話，即到銀行欲匯給3萬元給女網友的「表哥」帳戶，卻被銀行及警方識破是詐騙集團手法，勸說王男才未受騙。

彰化警分局民族路派出所警員陳易廷、劉祐丞日前擔服勤區查察勤務時，接獲永豐銀行彰化分行通報，稱有王姓男子欲臨櫃將3萬元現金存入他人帳戶，匯款用途說詞前後略有出入，需警方到場協助，他們立即趕到現場。

據王姓男子表示，近日透過網路結識一名女網友，雙方僅以通訊軟體聯繫，認識時間不到1個月，對方卻突然表示父親過世、急需金錢處理後事，並要求將款項存入其「表哥」的帳戶。

兩警是告知此為典型假交友詐財手法，並向王男說明近來常見假交友詐騙話術及實際案例，並提醒詐騙集團常利用感情關係與同情心博取信任。經警方詳細解說後，王男才驚覺遭詐騙，當場打消匯款，成功守住3萬元積蓄。

彰化警分局呼籲，網路交友務必提高警覺，凡涉及金錢往來，尤其要求匯款至第3人帳戶，幾乎皆為詐騙徵兆，民眾如有疑慮，可隨時撥打165反詐騙專線或向警方求證。