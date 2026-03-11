快訊

傳川普私下問金主挺誰挑戰白宮 盧比歐呼聲高於范斯

小S老公搭訕大S正妹粉絲！還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

幼老共學／日本幼老共學選校首選 爺奶老師在台能行？

聽新聞
0:00 / 0:00

加入「張忠謀讀書會」還收到書 他見面捐200萬後群組瞬間消失

聯合新聞網／ 綜合報導

<a href='/search/tagging/2/詐騙' rel='詐騙' data-rel='/2/109479' class='tag'><strong>詐騙</strong></a>示意圖。圖／AI生成
詐騙示意圖。圖／AI生成
近年詐騙手法不斷翻新，不少詐團甚至假借名人名義行騙。近日就有一名60歲男子分享自身受騙經驗，表示自己誤信「張忠謀成立讀書會」的說法，對方先寄書取得信任，再以成立慈善基金會名義募款，最後他將辛苦存下的200萬元交給對方後，對方卻人間蒸發，讓他悔恨不已。

根據《165打詐儀表板》分享的案例，該名男子指出，去年11月透過朋友介紹，得知有一個由張忠謀成立的讀書會，許多人都在參與，除了交流閱讀心得，也能一起學習投資與累積財商。聽到消息後他相當心動，於是決定加入。

男子表示，加入後依照對方要求提供個人資料與聯絡方式，沒多久就真的收到對方寄來的書籍，讓他更相信這是一個真實的讀書會活動，逐漸放下戒心。

之後，對方開始頻繁與男子聯繫，電話聊天內容多圍繞在公益與回饋社會。某天對方提到，正籌備成立一個慈善基金會，希望集合大家力量做善事、幫助更多人，語氣誠懇，還傳來許多募款活動的照片佐證。

男子回憶，雙方多次往來後，他也逐漸被說動，心想自己都60幾歲了，「如果真的能為社會做點事，好像也很值得」。於是答應跟對方約出們見面，並親手把一筆為數不小的「捐款」交給自稱助理的人。

然而就在當天之後，情況卻急轉直下。男子發現再也聯絡不上對方，讀書會群組也變得空蕩蕩，相關人員全部消失，他這才開始起疑。某天與家人聊天後才得知，張忠謀根本沒有成立任何讀書會，與他相關的公益組織只有「台積電慈善基金會」，且張忠謀早已退休，也不可能親自經手募款。

男子難過表示，想到自己辛苦多年存下的200萬元就這樣落入詐騙集團手中，「讓他們繼續做壞事，我就覺得心痛」。他提醒民眾，若遇到募款或公益活動，一定要多查證來源，避免落入詐騙陷阱。

由於詐騙手法層出不窮且防不勝防，內政部也列出防詐小撇步如下：

1. 公益慈善機構應經政府核可，選擇有登記立案的機構才有保障，切勿輕信網路廣告。

2. 不要點擊陌生人提供的連結、加入陌生人LINE。

3. 真正的慈善機構不會要你把錢投入不明網站。

4. 做慈善卻可以出金有報酬，一定是詐騙。

5. 對陌生人保持警覺，有詐騙疑慮，務必先撥打165。

詐騙 張忠謀

相關新聞

加入「張忠謀讀書會」還收到書 他見面捐200萬後群組瞬間消失

近年詐騙手法不斷翻新，不少詐團甚至假借名人名義行騙。近日就有一名60歲男子分享自身受騙經驗，表示自己誤信「張忠謀成立讀書會」的說法，對方先寄書取得信任，再以成立慈善基金會名義募款，最後他將辛苦存下的200萬元交給對方後，對方卻人間蒸發，讓他悔恨不已。

辯稱「幫朋友領錢」 越籍移工當車手領日薪判刑3年

越南籍范姓移工民國113年擔任詐欺集團車手，接受詐團成員暱稱「阿俊」指示，到金融行庫ATM提領詐騙被害人的匯款，7次合計得手19萬9千元。彰化地方法院審結，判處應執行有期徒刑3年，並應於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。

太子案洗錢107億…檢方對王昱棠8人交保提準抗告 法官全部駁回

太子集團（Prince Group）涉在台洗錢107億元，檢方本月4日起訴集團首腦陳志等人，天旭公司負責人王昱棠共9人偵查中羈押移審後，法院裁定全部交保、施以科技監控，檢方對8人聲請準抗告，台北地院審查，今駁回聲請案，王昱棠等人確定交保。

台中男瞎扯妻是國聚董事長...假借「綠油精建案」狠詐友人4630萬

台中林姓男子謊稱老婆是國聚建設董事長兼總經理，向周姓友人佯稱國聚買下的豐原區綠油精總部建案可投資，周因信任前後砸了4630萬元，後要求拿回本利林男卻消失，周這才驚覺上當；法院刑事依詐欺罪判林4年6月確定；民事判林應給付周4630萬元，可上訴。

婦人遇詐要匯款被勸阻 怨警：不要查那麼多我會被罵死

台中一名婦人日前在網路認識男網友誘使她投資，婦人到銀行謊稱要匯款給女兒，行員查覺有異報案，清水警分局員警到場關心詢問時，婦人一度不耐對警說「不要查那麼多，我真的會被罵死」，在員警耐心解說下，婦人才相信自己遇到詐騙，打消匯款念頭。

麻辣火鍋滿堂紅替詐團洗錢 負責人求刑10年、私廚名人求刑4年

知名麻辣火鍋店滿堂紅洗錢案，台北地檢署查出負責人蔡閔如涉替詐團洗錢，並找人頭擔任公司負責人，以公司人頭帳戶多層洗匯，掩飾非法贓款，全案今偵結，依詐欺犯罪危害防制條例罪嫌起訴18人，蔡具體求刑10年，其餘人求刑1年至4年不等徒刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。