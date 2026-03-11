加入「張忠謀讀書會」還收到書 他見面捐200萬後群組瞬間消失

詐騙示意圖。圖／AI生成 近年詐騙手法不斷翻新，不少詐團甚至假借名人名義行騙。近日就有一名60歲男子分享自身受騙經驗，表示自己誤信「張忠謀成立讀書會」的說法，對方先寄書取得信任，再以成立慈善基金會名義募款，最後他將辛苦存下的200萬元交給對方後，對方卻人間蒸發，讓他悔恨不已。

根據《165打詐儀表板》分享的案例，該名男子指出，去年11月透過朋友介紹，得知有一個由張忠謀成立的讀書會，許多人都在參與，除了交流閱讀心得，也能一起學習投資與累積財商。聽到消息後他相當心動，於是決定加入。

男子表示，加入後依照對方要求提供個人資料與聯絡方式，沒多久就真的收到對方寄來的書籍，讓他更相信這是一個真實的讀書會活動，逐漸放下戒心。

之後，對方開始頻繁與男子聯繫，電話聊天內容多圍繞在公益與回饋社會。某天對方提到，正籌備成立一個慈善基金會，希望集合大家力量做善事、幫助更多人，語氣誠懇，還傳來許多募款活動的照片佐證。

男子回憶，雙方多次往來後，他也逐漸被說動，心想自己都60幾歲了，「如果真的能為社會做點事，好像也很值得」。於是答應跟對方約出們見面，並親手把一筆為數不小的「捐款」交給自稱助理的人。

然而就在當天之後，情況卻急轉直下。男子發現再也聯絡不上對方，讀書會群組也變得空蕩蕩，相關人員全部消失，他這才開始起疑。某天與家人聊天後才得知，張忠謀根本沒有成立任何讀書會，與他相關的公益組織只有「台積電慈善基金會」，且張忠謀早已退休，也不可能親自經手募款。

男子難過表示，想到自己辛苦多年存下的200萬元就這樣落入詐騙集團手中，「讓他們繼續做壞事，我就覺得心痛」。他提醒民眾，若遇到募款或公益活動，一定要多查證來源，避免落入詐騙陷阱。

由於詐騙手法層出不窮且防不勝防，內政部也列出防詐小撇步如下：