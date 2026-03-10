辯稱「幫朋友領錢」 越籍移工當車手領日薪判刑3年
越南籍范姓移工民國113年擔任詐欺集團車手，接受詐團成員暱稱「阿俊」指示，到金融行庫ATM提領詐騙被害人的匯款，7次合計得手19萬9千元。彰化地方法院審結，判處應執行有期徒刑3年，並應於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。
彰化地檢署起訴書指出，范姓越南籍移工參與綽號「阿俊」（LINE暱稱「DINH TUAN」，車手頭）、「阿龍LINE暱稱「LONG」，空車手兼交通」，及LINE暱稱「LG雲端程式工程部門」（話務人員）等不詳成員組成的詐欺集團，范男擔任提款車手，約定報酬為每天約2200元至2500元。
詐團以儲值博奕遊戲可獲利等騙局，誘騙劉男、林女等7人匯款到指定帳戶。范男依「阿俊」指示，持「阿俊」所交付的金融帳戶提款卡，同年10月23日到28日間到超商ATM提領9千元至2萬元不等現金，把贓款帶回宿舍交給「阿俊」轉交給詐團成員。劉男等7人後來察覺被騙，報警處理。
范男落網後，辯稱不知道是詐欺來的錢，只知道是「阿俊」的卡，以為是幫「阿俊」領錢。檢警查出被害人的匯款或轉帳明細等資料，認為范男辯詞不合常理，自屬臨訟卸責之詞，不足採信。
彰化地院審酌，范男加入詐團擔任提款車手，他直到法院審理始坦承犯行，迄未與被害人調解成立或獲諒解，並審酌范男前科、犯罪動機、自陳智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，另衡酌所犯各罪侵害法益的異同等，而為整體評價後，定應執行刑如主文所示。
