稱借錢欲還款250萬 台中女險陷假投資詐騙
台中黃姓女子日前到銀行要匯款新台幣250萬元，稱要歸還姑姑借款，但行員比對帳戶發現有異報案，員警到場她才改稱要透過網友投資，經警方確認為詐騙，與行員成功阻詐。
台中市警局太平分局今天表示，新平派出所6日下午1時多，接獲轄內中國信託商業銀行行員報案稱，有女子要匯大筆金額至不明帳戶，請警方前往協助。
經員警到場了解，30多歲黃姓女子起初向警方表示，先前向親姑姑借款250萬元，準備要轉帳還款，但員警詢問並比對匯款帳戶名發現不同人，她才改稱是要投資。
黃女說，近期在網路上認識1名自稱投資理財顧問的網友，對方稱有管道投資海外黃金期貨且低手續費，在對方推銷下，便決定提領積蓄投資，到銀行依對方提供的帳號準備匯款。
經警方確認為典型「假投資」詐騙手法，並告知黃女相關案例，她才發現自己遭到詐騙並放棄匯款，對警方與行員協助致謝。
