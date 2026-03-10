快訊

太子案洗錢107億…檢方對王昱棠8人交保提準抗告 法官全部駁回

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

太子集團（Prince Group）涉在台洗錢107億元，檢方本月4日起訴集團首腦陳志等人，天旭公司負責人王昱棠共9人偵查中羈押移審後，法院裁定全部交保、施以科技監控，檢方對8人聲請準抗告，台北地院審查，今駁回聲請案，王昱棠等人確定交保。

太子案移審後，法官裁示台灣太子不動產、天旭公司負責人王昱棠以500萬交保、天旭人資長辜淑雯以400萬交保、陳志心腹李添特助李守禮以150萬元交保、管理超跑的邱子恩以50萬交保、尼爾公司負責人林揚茂以150萬元交保、尼爾財務主管鄭巧枚以150萬元交保、天旭財務主管陳麗珊以100萬元交保、玄古管理顧問公司負責人王俊國以30萬元交保、水房要角陳韋志50萬元交保，9人均三限、施以科技監控、命前往派出所報到。

被告辦保後，除了認罪的王俊國之外，檢方就獲交保處分8人提準抗告，檢方表示，被告等人所提出50萬元至500萬元保證金，不足以擔保逃亡及勾串風險，仍有羈押必要，法院合議庭分案審查，裁定今出爐。

裁定指出，原交保處分認王昱棠等8人所涉犯罪嫌疑均屬重大，且王昱棠等8人均有事實足認有逃亡之虞，不過，考量王昱棠等8人生活狀況及訴訟進度，認尚無羈押之必要。

裁定認為，經調取卷證核閱並評議，認原處分法官以王昱棠等8人犯罪嫌疑雖重大，且具有羈押之原因，但無羈押之必要，對王昱棠等8人作成具保等處分以替代羈押，已詳細敘明何以作此判斷的相當理由。

合議庭認為，法官於原處分的判斷，並未違反比例原則或濫用裁量權限，自應予以維持，檢察官「猶執前詞」指摘原處分不當，則難認有理由，應予駁回，且不得抗告，王昱棠等8名被告交保確定。

太子集團以實質掌控在18個國家所設立之250家境外公司，持有453個國內外金融帳戶，利用集團實質掌控的境外公司間，製作不實交易合約，透過外匯管道洗錢。

起訴資料指出，另為使集團以虛擬資產形式存在的犯罪所得流入我國，且可於多國隨時以提領法定貨幣現金之方式製造金流斷點，集團利用自行開發之OJBK錢包連結地下匯兌水房，將犯罪所得清洗後匯入我國境內，購買名車、精品等物。

偵查中檢方查扣「和平大苑」共24筆不動產、「馬王」Ferrari Laferrari33輛豪車、名牌包、鞋、雪茄，已變價共4億3832萬5660元入庫。

天旭公司人資長辜淑雯400萬元交保。記者胡經周／攝影
天旭公司人資長辜淑雯400萬元交保。記者胡經周／攝影

台灣太子公司負責人王昱棠（右）500萬元交保、限制出境出海。記者胡經周／攝影
台灣太子公司負責人王昱棠（右）500萬元交保、限制出境出海。記者胡經周／攝影

台中男瞎扯妻是國聚董事長...假借「綠油精建案」狠詐友人4630萬

台中林姓男子謊稱老婆是國聚建設董事長兼總經理，向周姓友人佯稱國聚買下的豐原區綠油精總部建案可投資，周因信任前後砸了4630萬元，後要求拿回本利林男卻消失，周這才驚覺上當；法院刑事依詐欺罪判林4年6月確定；民事判林應給付周4630萬元，可上訴。

太子案洗錢107億…檢方對王昱棠8人交保提準抗告 法官全部駁回

太子集團（Prince Group）涉在台洗錢107億元，檢方本月4日起訴集團首腦陳志等人，天旭公司負責人王昱棠共9人偵查中羈押移審後，法院裁定全部交保、施以科技監控，檢方對8人聲請準抗告，台北地院審查，今駁回聲請案，王昱棠等人確定交保。

婦人遇詐要匯款被勸阻 怨警：不要查那麼多我會被罵死

台中一名婦人日前在網路認識男網友誘使她投資，婦人到銀行謊稱要匯款給女兒，行員查覺有異報案，清水警分局員警到場關心詢問時，婦人一度不耐對警說「不要查那麼多，我真的會被罵死」，在員警耐心解說下，婦人才相信自己遇到詐騙，打消匯款念頭。

麻辣火鍋滿堂紅替詐團洗錢 負責人求刑10年、私廚名人求刑4年

知名麻辣火鍋店滿堂紅洗錢案，台北地檢署查出負責人蔡閔如涉替詐團洗錢，並找人頭擔任公司負責人，以公司人頭帳戶多層洗匯，掩飾非法贓款，全案今偵結，依詐欺犯罪危害防制條例罪嫌起訴18人，蔡具體求刑10年，其餘人求刑1年至4年不等徒刑。

影／「滿堂紅」涉洗錢詐欺金額破5億 檢起訴18人...成員有竹聯幫背景

知名麻辣鍋品牌「滿堂紅」的蔡姓負責人等人，涉利用公司帳戶，替詐騙集團洗錢，再從中收取水錢獲利，涉詐金額達5億8790萬元，其中部分共犯具有竹聯幫背景。檢警在去年底發動搜索，台北地檢署今偵結，依詐欺、洗錢等罪嫌，起訴蔡等涉案的18人。

被詐50萬元婦憂家庭革命拒警詢 彰檢建議法官不應輕縱輕判詐騙

黃姓、徐姓二女加入詐欺集團當車手，向中、彰兩縣市3名被害人收取現金，轉交給官姓、王姓兩名收水手，彭男既當監控手兼收水手，把現金交給詐團不明人員。被害陳姓婦女怕引起家庭革命，拒絕警詢，檢察官偵訊時她更驚恐哭泣，因此建議法官基於司法為民及同理心，不應輕縱輕判詐團分子。

