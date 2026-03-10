掌權21年「金錢豹董座」今公祭 逾百名員工送最後一程

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導

掌權21年的台中知名的金錢豹酒店董事長王其俊日前病逝，今在台中市崇德殯儀館舉辦公際，包括好友、金錢豹集團創辦人袁昶平率逾百名集團員工、在地各界人士都來送王其俊最後一程。

金錢豹酒店位於台中市西屯區台灣大道上，可以說是台中知名的地標之一；創辦人為袁昶平，早期打下江山後，事業版圖橫跨教育、餐飲與房產，後退居幕後，2005年由王其俊擔任總裁一職，金錢豹酒店在王其俊經營下，從娛樂場所，轉型為中部最具指標性的高檔酒店。金錢豹1樓到4樓分別為舞廳、禮服店KTV、大眾KTV、高級禮服店，涵蓋客群非常廣泛。

王其俊在上個月26日驚傳病逝，今天下午1時30分在市立殯儀館舉辦公祭，袁昶平率金錢豹逾百名員工將出席，現場也有見到許多年輕人致意，氣氛凝重哀傷。待儀式結束之後，王其俊遺體將送到東海火化場火化。

「金錢豹酒店」。圖／聯合報系資料照片
金錢豹酒店董事長王其俊日前病逝，今在台中市崇德殯儀館舉辦告別式，逾百名集團員工到場送王其俊最後一程。記者趙容萱／攝影
金錢豹酒店董事長王其俊日前病逝，今在台中市崇德殯儀館舉辦告別式，逾百名集團員工到場送王其俊最後一程。記者趙容萱／攝影
金錢豹酒店董事長王其俊日前病逝，今在台中市崇德殯儀館舉辦告別式，逾百名集團員工到場送王其俊最後一程。記者趙容萱／攝影
