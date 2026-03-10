快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

國民黨4連霸桃園市議員梁為超遭爆租豪宅包養寫真網紅許玲玲，不惜砸重金送香奈兒包、吃高檔餐廳，還曾傳賭場照自拍，涉賭與桃色緋聞同時爆發。對此桃園市議員詹江村逆風力挺，指男女皆無婚約，不該被解讀成包養，批評民進黨不要雙標。

據鏡週刊報導，梁為超於桃園市青埔二街承租月租5萬元的豪宅做為愛巢，且每月支付20萬元給許玲玲做為生活費。梁疑似常利用行程空檔，前往租處與許玲玲見面，情人節還會帶女方到北市高檔餐廳約會，若梁未出現，許玲玲平常幾乎沒工作就不出門。

據知情人士表示，梁許2人是飯局上認識，梁為超對她一見鐘情，哪怕許當時已有交往4年的男友也不放棄，花錢送禮從不手軟，只要她撒嬌要求，GD、蔡依林的門票都能為她搞到。許玲玲一開始還會把梁的訊息轉傳給男友自清，嫌梁太煩，然而最終許玲玲還是敗在梁為超鍥而不捨的金錢攻勢下，琵琶別抱。

消息曝光後引發外界議論，國民黨市議員詹江村發文逆風力挺，痛批民進黨不要雙標，對於一個已經離婚的男人，追求一個沒有婚約的女人，二人低調租房子共築愛巢，「為什麼這樣叫做包養？」並指梁的家族是桃園連鎖旅館，早年投資生技公司上市後賺錢，經營公司也不是他自己。

詹江村再指，有肩膀的男人負責房租，被批評為包養女人，「8000含稅的渣男，反而是你們眼中的英雄」。對此梁為超今上午電話未通，服務處人員則表示不了解，暫無回應。

國民黨4連霸桃園市議員梁為超遭爆砸重金包養寫真網紅許玲玲，還曾傳賭場照自拍，涉賭與桃色緋聞同時爆發。圖／翻攝自梁為超粉專
國民黨4連霸桃園市議員梁為超遭爆砸重金包養寫真網紅許玲玲，還曾傳賭場照自拍，涉賭與桃色緋聞同時爆發。圖／翻攝自梁為超粉專

蔡依林 詹江村 梁為超

相關新聞

台中男瞎扯妻是國聚董事長...假借「綠油精建案」狠詐友人4630萬

台中林姓男子謊稱老婆是國聚建設董事長兼總經理，向周姓友人佯稱國聚買下的豐原區綠油精總部建案可投資，周因信任前後砸了4630萬元，後要求拿回本利林男卻消失，周這才驚覺上當；法院刑事依詐欺罪判林4年6月確定；民事判林應給付周4630萬元，可上訴。

藍營議員遭爆重金養網紅 詹江村力挺：離婚追愛非包養

國民黨4連霸桃園市議員梁為超遭爆租豪宅包養寫真網紅許玲玲，不惜砸重金送香奈兒包、吃高檔餐廳，還曾傳賭場照自拍，涉賭與桃色緋聞同時爆發。對此桃園市議員詹江村逆風力挺，指男女皆無婚約，不該被解讀成包養，批評民進黨不要雙標。

婦人遇詐要匯款被勸阻 怨警：不要查那麼多我會被罵死

台中一名婦人日前在網路認識男網友誘使她投資，婦人到銀行謊稱要匯款給女兒，行員查覺有異報案，清水警分局員警到場關心詢問時，婦人一度不耐對警說「不要查那麼多，我真的會被罵死」，在員警耐心解說下，婦人才相信自己遇到詐騙，打消匯款念頭。

麻辣火鍋滿堂紅替詐團洗錢 負責人求刑10年、私廚名人求刑4年

知名麻辣火鍋店滿堂紅洗錢案，台北地檢署查出負責人蔡閔如涉替詐團洗錢，並找人頭擔任公司負責人，以公司人頭帳戶多層洗匯，掩飾非法贓款，全案今偵結，依詐欺犯罪危害防制條例罪嫌起訴18人，蔡具體求刑10年，其餘人求刑1年至4年不等徒刑。

影／「滿堂紅」涉洗錢詐欺金額破5億 檢起訴18人...成員有竹聯幫背景

知名麻辣鍋品牌「滿堂紅」的蔡姓負責人等人，涉利用公司帳戶，替詐騙集團洗錢，再從中收取水錢獲利，涉詐金額達5億8790萬元，其中部分共犯具有竹聯幫背景。檢警在去年底發動搜索，台北地檢署今偵結，依詐欺、洗錢等罪嫌，起訴蔡等涉案的18人。

被詐50萬元婦憂家庭革命拒警詢 彰檢建議法官不應輕縱輕判詐騙

黃姓、徐姓二女加入詐欺集團當車手，向中、彰兩縣市3名被害人收取現金，轉交給官姓、王姓兩名收水手，彭男既當監控手兼收水手，把現金交給詐團不明人員。被害陳姓婦女怕引起家庭革命，拒絕警詢，檢察官偵訊時她更驚恐哭泣，因此建議法官基於司法為民及同理心，不應輕縱輕判詐團分子。

