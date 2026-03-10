台中男瞎扯妻是國聚董事長...假借「綠油精建案」狠詐友人4630萬

台中林姓男子謊稱老婆是國聚建設董事長兼總經理，向周姓友人佯稱國聚買下的豐原區綠油精總部建案可投資，周因信任前後砸了4630萬元，後要求拿回本利林男卻消失，周這才驚覺上當；法院刑事依詐欺罪判林4年6月確定；民事判林應給付周4630萬元，可上訴。

檢警調查，林男2020年7月向周男謊稱自己妻子是國聚建設的董事長兼總經理，國聚在豐原區的「綠油精建案」妻子持有1成股份可轉給周投資，金額3200萬元，林為了取信對方還帶周到場解說施工進度，周上當前後匯了高達4600萬元給林。

後來周男需要款項催討投資款，林先是虛與委蛇佯稱答應還錢並簽還款字據，但又無故失約，周再向國聚查證，這才驚覺周妻根本不是建商董事長兼總經理。

台中地院刑事審理時，周否認詐欺辯稱是向林男借款。周則證稱，林聲稱妻子是國聚董事長，自己投資1股3200萬元，並約定年獲利10％，大概3年可完成並連本帶利拿回，後周又稱原物料上漲要再增加1430萬元，2023年投資期到期，他也要求收回資金，林卻消失不接電話。

刑事庭查，周男傳「林董，我投資你綠油精區建設一事，今年7月30日到期，看你如何準備還款於我，我將回收所有的資金」、「我不再投資了，你想辦法歸還我」，林也回「好，我原本就要跟你談這事了，下個月要請使用執照了。」與周證詞相符，林確實有施以詐術。

刑事庭認為，林詐欺所得達4630萬元，犯後否認沒和解，未見悔意，依詐欺取財罪判他4年6月，上訴後經台中高分院二審駁回，全案確定。

周再提民事求償全額，但林經通知未到庭辯論，也沒提出任何書狀聲明或陳述，民事庭認為其求償有理由，判林應給付周4630萬元。