影／「滿堂紅」涉洗錢詐欺金額破5億 檢起訴18人...成員有竹聯幫背景

知名麻辣鍋品牌「滿堂紅」的蔡姓負責人等人，涉利用公司帳戶，替詐騙集團洗錢，再從中收取水錢獲利，涉詐金額達5億8790萬元，其中部分共犯具有竹聯幫背景。檢警在去年底發動搜索，台北地檢署今偵結，依詐欺、洗錢等罪嫌，起訴蔡等涉案的18人。

刑事局電信偵查大隊第二隊去年間接獲情資，發現多位被害人遭假投資、假檢警手法詐騙，有16名被害人詐欺贓款流向「滿堂紅」的知名麻辣鍋公司相關帳戶，洗錢金額5000 萬元，刑事局隨即與台北市中正一分局等單位組成專案小組，報請台北地檢署檢察官陳雅詩指揮偵辦。

檢警過濾金流，掌握該公司負責人蔡姓女子（48歲）及相關人頭公司負責人經營據點，去年11月執行第一波拘搜行動，逮捕蔡女、人頭公司帳戶負責人、車手等20人到案，其中涉案公司何姓、詹姓負責人、潘姓員工具有竹聯幫背景，另雷姓提領車手則具地政士身分。

檢警溯源，蔡女另聘請黃姓會計師設置公司內帳，聘請張姓出納，以相關公司帳戶開立假發票洗錢，擴大清查涉詐帳戶達88個，詐騙總金額高達5億8790萬元。

檢警在今年1月發動第二波拘搜行動，其中包含6位公司負責人，經深入瞭解，蔡女遊說其他公司負責人提供公司帳戶，除可以抽取千分之一的佣金以外，還可美化公司金流以利申請企業貸款，透過開立不實發票及製作假合約誘騙銀行放行大額金流，讓其他公司金融帳戶成為蔡女的洗錢產業鏈，有4家公司銀行帳戶在蔡女掌控下參與洗錢。

專案小組經2波行動計查扣手機39支、平板2台、電腦6台、翡翠飾品48件、存摺一箱、公司章數袋、發票一批、公司帳冊數批、現金47萬餘元等贓證物，全案依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例、稅捐稽徵法等罪嫌送辦，檢方今偵結起訴18人。

刑事局呼籲，不擔任人頭公司負責人，不開立不實發票，不聽信詐團協助提領不明金流，以免落入詐騙集團的圈套，如果有疑慮要先撥打165反詐騙專線或110報案。

知名麻辣鍋蔡姓女業者涉替詐騙集團洗錢，檢警循線查獲。圖／刑事局提供

知名麻辣鍋蔡姓女業者涉替詐騙集團洗錢，檢警兩波行動，查扣涉案帳冊、電腦主機、手機等犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝

知名麻辣鍋蔡姓女業者涉替詐騙集團洗錢，檢警兩波行動，查扣涉案帳冊、電腦主機、手機等犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝