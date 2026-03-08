快訊

日本東北地方外海發生極淺層地震 震源深度僅10公里、規模達6

伊朗最高領袖傳已選出 「專家會議」教士暗示是哈米尼次子穆吉塔巴

共機連續九天幾乎不出海擾台 與美伊戰事有關？意圖難推定

聽新聞
0:00 / 0:00

被詐50萬元婦憂家庭革命拒警詢 彰檢建議法官不應輕縱輕判詐騙

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

彰化地院審酌，黃女等5人犯後對全部犯行自白不諱，犯後態度尚可，然<a href='/search/tagging/2/被害人' rel='被害人' data-rel='/2/233166' class='tag'><strong>被害人</strong></a>因被詐遭致嚴重身心及<a href='/search/tagging/2/家庭' rel='家庭' data-rel='/2/243502' class='tag'><strong>家庭</strong></a>經濟問題，足認黃女等5人犯行危害甚鉅。記者林宛諭／攝影
彰化地院審酌，黃女等5人犯後對全部犯行自白不諱，犯後態度尚可，然被害人因被詐遭致嚴重身心及家庭經濟問題，足認黃女等5人犯行危害甚鉅。記者林宛諭／攝影

黃姓、徐姓二女加入詐欺集團當車手，向中、彰兩縣市3名被害人收取現金，轉交給官姓、王姓兩名收水手，彭男既當監控手兼收水手，把現金交給詐團不明人員。被害陳姓婦女怕引起家庭革命，拒絕警詢，檢察官偵訊時她更驚恐哭泣，因此建議法官基於司法為民及同理心，不應輕縱輕判詐團分子。

彰化地方法院審結，均依犯三人以上共同詐欺取財罪，黃女涉7罪，被判處有期徒刑1年至2年，罰款1萬至6萬元；官男涉兩罪，被判處有期徒刑1年4月至1年6月，罰款1.5萬元至3萬元；王男涉1罪，被判處有期徒刑1年4月，罰款4萬元；徐女涉1罪，判處有期徒刑1年，沒罰款；彭男涉3罪，被判處有期徒刑1年8月至1年10月，罰款4萬至8萬元。

起訴書指出，黃女、官男等5人去年3月至5月先後加入通訊軟體TELEGRAM詐團，暱稱「LEO」、「凱凱」等詐團成員指揮黃女、徐女先後到彰化縣向陳婦收取投資款50萬元、向李男收取投資款20萬元，到台中市向另名李男收取投資款50萬元，李男察覺有異，警方循線逮捕黃女、官男、彭男，追查出王男、徐女。

被害陳婦知道被詐騙後，懼怕丈夫和兒子發現引發家庭革命，終日寢食難安，再三否認遭詐並拒絕警詢，檢察官親自打電話懇談多次，她才到地檢署具結證述，接受偵訊時仍驚恐未定，哭泣甚至有輕生念頭，所以「沒警詢筆錄」，可見詐騙集團害人之深。檢察官建議法官基於司法為民及同理心，實不應繼續輕縱輕判詐騙集團。

彰化地院審酌，黃女等5人犯後對全部犯行自白不諱，犯後態度尚可，然被害人因被詐遭致嚴重身心及家庭經濟問題，足認黃女等5人犯行危害甚鉅，其中徐女獨力賠償被害人六成損失，另兼衡各被告的犯罪動機、參與程度、教育程度、職業、經濟、家庭等一切情狀，主張不應輕判詐團分子。

家庭 被害人 檢察官

延伸閱讀

國道休息站上演劫車驚魂記 3惡煞劫走70萬還把人丟包路邊

他存款遭查扣 竟11次用快乾膠灌入自動櫃員機

男大生為紓壓3年偷拍猥褻6女落網 5年11月改判1年2月理由曝光

竹聯幫成員假冒公安視訊恐嚇「送內地審」 詐港人逾5千萬15人落網

相關新聞

竹聯幫成員假冒公安視訊恐嚇「送內地審」 詐港人逾5千萬15人落網

竹聯幫承信會幹部張姓男子和金主等15人，半年前在台中市大樓成立3處機房，鎖定港人，唆使手下穿假公安制服和被害人視訊，以「涉犯重罪，不配合匯款監管財產將送內地受審」等恐嚇話語，詐騙約5、60名被害人，得手逾5千萬，刑事局南打中心循線逮張等15人，其中10人遭收押。

被詐50萬元婦憂家庭革命拒警詢 彰檢建議法官不應輕縱輕判詐騙

黃姓、徐姓二女加入詐欺集團當車手，向中、彰兩縣市3名被害人收取現金，轉交給官姓、王姓兩名收水手，彭男既當監控手兼收水手，把現金交給詐團不明人員。被害陳姓婦女怕引起家庭革命，拒絕警詢，檢察官偵訊時她更驚恐哭泣，因此建議法官基於司法為民及同理心，不應輕縱輕判詐團分子。

女網友謊稱交友結緣男子差點被騙錢 大雅警阻詐34萬

台中市大雅區一名男子疑似遭網路交友詐騙，女網友聲稱要結緣、交友，他日前依對方指示欲開通網路銀行並匯款支付運費，郵局行員機警察覺異狀，立即通報警方到場。台中市大雅警分局六寶派出所員警向男子解說此為常見詐騙手法，成功勸阻其停止操作匯款，防止男子被騙34萬元。

遠雄人壽前經理推「優質信託憑證」吸金5千萬 北檢聲押禁見獲准

調查局北機站獲報，指遠雄人壽前資深經理陳麗妙假借賣保單名義，向客戶佯稱保證年息6%至12%，推銷「優質信託憑證」，估計20年吸金詐騙逾5千萬元，辦案人員昨天搜索約談陳女到案，台北地檢署複訊後認陳女涉犯銀行法重罪，且有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院今晚裁押。

沒宜蘭房產卻匯200萬裝潢 警聯繫兒女驚覺婦人被「老朋友」騙了

高雄一名7旬王姓老婦退休在家，1月間接獲詐騙集團「猜猜我是誰」的電話，誤以為對方是許久未聯絡的老友，被遊說加入投資行列，到銀行一口氣領200萬老本，騙警方和行員要裝潢宜蘭老屋，警連繫王婦兒女得知王家在宜蘭無此屋，成功勸阻王婦匯款。

怎麼勸都不聽！男3度遇詐還想匯20萬元 警方搖頭

彰化市曾姓男子曾3度遇詐，到銀行臨櫃領款，幸好都被行員及警方當場勸阻才未失金，沒想到曾男還不「死心」，日前再度聽信詐團「假投資」到銀行臨櫃提領20萬元，雖然也被攔下，但員警對於曾男不聽勸，一再受騙相當無奈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。