被詐50萬元婦憂家庭革命拒警詢 彰檢建議法官不應輕縱輕判詐騙

黃姓、徐姓二女加入詐欺集團當車手，向中、彰兩縣市3名被害人收取現金，轉交給官姓、王姓兩名收水手，彭男既當監控手兼收水手，把現金交給詐團不明人員。被害陳姓婦女怕引起家庭革命，拒絕警詢，檢察官偵訊時她更驚恐哭泣，因此建議法官基於司法為民及同理心，不應輕縱輕判詐團分子。

彰化地方法院審結，均依犯三人以上共同詐欺取財罪，黃女涉7罪，被判處有期徒刑1年至2年，罰款1萬至6萬元；官男涉兩罪，被判處有期徒刑1年4月至1年6月，罰款1.5萬元至3萬元；王男涉1罪，被判處有期徒刑1年4月，罰款4萬元；徐女涉1罪，判處有期徒刑1年，沒罰款；彭男涉3罪，被判處有期徒刑1年8月至1年10月，罰款4萬至8萬元。

起訴書指出，黃女、官男等5人去年3月至5月先後加入通訊軟體TELEGRAM詐團，暱稱「LEO」、「凱凱」等詐團成員指揮黃女、徐女先後到彰化縣向陳婦收取投資款50萬元、向李男收取投資款20萬元，到台中市向另名李男收取投資款50萬元，李男察覺有異，警方循線逮捕黃女、官男、彭男，追查出王男、徐女。

被害陳婦知道被詐騙後，懼怕丈夫和兒子發現引發家庭革命，終日寢食難安，再三否認遭詐並拒絕警詢，檢察官親自打電話懇談多次，她才到地檢署具結證述，接受偵訊時仍驚恐未定，哭泣甚至有輕生念頭，所以「沒警詢筆錄」，可見詐騙集團害人之深。檢察官建議法官基於司法為民及同理心，實不應繼續輕縱輕判詐騙集團。

彰化地院審酌，黃女等5人犯後對全部犯行自白不諱，犯後態度尚可，然被害人因被詐遭致嚴重身心及家庭經濟問題，足認黃女等5人犯行危害甚鉅，其中徐女獨力賠償被害人六成損失，另兼衡各被告的犯罪動機、參與程度、教育程度、職業、經濟、家庭等一切情狀，主張不應輕判詐團分子。