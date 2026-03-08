打詐中心：小紅書停止解析後 月平均詐騙件數減少73%

行政院打擊詐欺指揮中心統計，執行停止解析後，小紅書月平均詐騙件數減少73%、財損減少51%，顯示有效預先部署降低民眾遭詐風險；若要解除限制，小紅書仍需達成配合下架詐騙廣告等3項作為，但目前3度聯繫該公司都未於限期內回應。

內政部去年12月宣布，中國社群平台小紅書資安檢測不合格，且近2年涉詐案1706件，經發函已讀不回，因此依詐欺犯罪危害防制條例第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。

行政院打擊詐欺指揮中心向中央社記者表示，針對小紅書所衍生詐騙風險，經研判若不限制，將成為未來急速升高詐騙案來源，且完全無法追訴。因此必須提前執行停止解析等相關防制機制措施。實施後經持續追蹤分析，近期利用小紅書進行詐騙案件數明顯呈現下降趨勢，顯示有效預先部署後，降低民眾遭詐風險。

打詐中心指出，民國114年1至11月小紅書詐騙件數756件，財損為新台幣1億1477萬8531元，月平均件數為68.7件，月平均財損為1043萬4411元；經宣布停止解析及限制接取措施後，114年12月至115年2月發生詐騙件數55件，財損1515萬9784元，月平均件數為18.3件，月平均財損為505萬3261元。

打詐中心指出，相較於114年1至11月，114年12月至115年2月期間，小紅書詐騙案件的月平均件數減少73%，財損金額減少51%。

至於針對解除限制接取是否會有判斷標準。打詐中心指出，首先，小紅書須向中華民國政府正式提交完整技術及管理改善計畫，並確實執行相關風險控管措施；第二，小紅書應積極改善詐騙廣告氾濫情形，並依法配合提供必要資料供執法機關調查，以保障民眾權益，並避免衍生求償困難等問題。

第三，針對國安檢測15項資安指標皆未符合規範情形，小紅書須提出具體改善作為。

打詐中心指出，行政院於114年10月14日、114年12月30日、115年1月30日函請「小紅書」的經營者「行吟信息科技（上海）有限公司（代表人：任爽）」研提具體改善作為，經囑託財團法人海峽交流基金會代為送達，但該公司未於限期內回應。