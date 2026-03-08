快訊

WBC最帥外援！「費仔」費爾柴德「顏值、實力全在線」還有超正金髮辣妻 根本人生勝利組

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

不捨嘆袁惟仁解脫了 張宇消失8年露面長這樣

聽新聞
0:00 / 0:00

打詐中心：小紅書停止解析後 月平均詐騙件數減少73%

中央社／ 記者高華謙台北8日電

行政院打擊詐欺指揮中心統計，執行停止解析後，小紅書月平均詐騙件數減少73%、財損減少51%，顯示有效預先部署降低民眾遭詐風險；若要解除限制，小紅書仍需達成配合下架詐騙廣告等3項作為，但目前3度聯繫該公司都未於限期內回應。

內政部去年12月宣布，中國社群平台小紅書資安檢測不合格，且近2年涉詐案1706件，經發函已讀不回，因此依詐欺犯罪危害防制條例第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。

行政院打擊詐欺指揮中心向中央社記者表示，針對小紅書所衍生詐騙風險，經研判若不限制，將成為未來急速升高詐騙案來源，且完全無法追訴。因此必須提前執行停止解析等相關防制機制措施。實施後經持續追蹤分析，近期利用小紅書進行詐騙案件數明顯呈現下降趨勢，顯示有效預先部署後，降低民眾遭詐風險。

打詐中心指出，民國114年1至11月小紅書詐騙件數756件，財損為新台幣1億1477萬8531元，月平均件數為68.7件，月平均財損為1043萬4411元；經宣布停止解析及限制接取措施後，114年12月至115年2月發生詐騙件數55件，財損1515萬9784元，月平均件數為18.3件，月平均財損為505萬3261元。

打詐中心指出，相較於114年1至11月，114年12月至115年2月期間，小紅書詐騙案件的月平均件數減少73%，財損金額減少51%。

至於針對解除限制接取是否會有判斷標準。打詐中心指出，首先，小紅書須向中華民國政府正式提交完整技術及管理改善計畫，並確實執行相關風險控管措施；第二，小紅書應積極改善詐騙廣告氾濫情形，並依法配合提供必要資料供執法機關調查，以保障民眾權益，並避免衍生求償困難等問題。

第三，針對國安檢測15項資安指標皆未符合規範情形，小紅書須提出具體改善作為。

打詐中心指出，行政院於114年10月14日、114年12月30日、115年1月30日函請「小紅書」的經營者「行吟信息科技（上海）有限公司（代表人：任爽）」研提具體改善作為，經囑託財團法人海峽交流基金會代為送達，但該公司未於限期內回應。

內政部刑事局去年12月4日以打詐、資安問題，暫停解析小紅書一年。聯合報系資料照片／記者劉懿萱攝影 劉懿萱
內政部刑事局去年12月4日以打詐、資安問題，暫停解析小紅書一年。聯合報系資料照片／記者劉懿萱攝影 劉懿萱

小紅書 行政院 詐騙 內政部

延伸閱讀

詐騙假冒 ETC 欠費通知 高公局提醒這三類訊息要注意

誰說長輩才會被騙？中壢警揭數據：大學生常遭網購、色情應召詐騙

交出2帳戶淪詐團金流樞紐 男子遭嘉義地院重判2年8月引關注

財政部金融支持措施 助中小企因應國際變局

相關新聞

竹聯幫成員假冒公安視訊恐嚇「送內地審」 詐港人逾5千萬15人落網

竹聯幫承信會幹部張姓男子和金主等15人，半年前在台中市大樓成立3處機房，鎖定港人，唆使手下穿假公安制服和被害人視訊，以「涉犯重罪，不配合匯款監管財產將送內地受審」等恐嚇話語，詐騙約5、60名被害人，得手逾5千萬，刑事局南打中心循線逮張等15人，其中10人遭收押。

女網友謊稱交友結緣男子差點被騙錢 大雅警阻詐34萬

台中市大雅區一名男子疑似遭網路交友詐騙，女網友聲稱要結緣、交友，他日前依對方指示欲開通網路銀行並匯款支付運費，郵局行員機警察覺異狀，立即通報警方到場。台中市大雅警分局六寶派出所員警向男子解說此為常見詐騙手法，成功勸阻其停止操作匯款，防止男子被騙34萬元。

遠雄人壽前經理推「優質信託憑證」吸金5千萬 北檢聲押禁見獲准

調查局北機站獲報，指遠雄人壽前資深經理陳麗妙假借賣保單名義，向客戶佯稱保證年息6%至12%，推銷「優質信託憑證」，估計20年吸金詐騙逾5千萬元，辦案人員昨天搜索約談陳女到案，台北地檢署複訊後認陳女涉犯銀行法重罪，且有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院今晚裁押。

沒宜蘭房產卻匯200萬裝潢 警聯繫兒女驚覺婦人被「老朋友」騙了

高雄一名7旬王姓老婦退休在家，1月間接獲詐騙集團「猜猜我是誰」的電話，誤以為對方是許久未聯絡的老友，被遊說加入投資行列，到銀行一口氣領200萬老本，騙警方和行員要裝潢宜蘭老屋，警連繫王婦兒女得知王家在宜蘭無此屋，成功勸阻王婦匯款。

怎麼勸都不聽！男3度遇詐還想匯20萬元 警方搖頭

彰化市曾姓男子曾3度遇詐，到銀行臨櫃領款，幸好都被行員及警方當場勸阻才未失金，沒想到曾男還不「死心」，日前再度聽信詐團「假投資」到銀行臨櫃提領20萬元，雖然也被攔下，但員警對於曾男不聽勸，一再受騙相當無奈。

新竹縣市警逮五詐團成員聲押全被法官駁回 竟是「這原因」

台灣詐騙猖獗，詐騙案已超過毒品和公共危險罪，新竹縣、市警方近日執行打詐專案，依現行犯逮捕4名詐團車手及1名監控手並移送檢方複訊，檢方依有逃亡串證之虞向法官聲請羈押，希望向上溯源追查幕後集團。未料，新竹地院法官在羈押庭訊後，竟認為5名詐團被告都坦承犯案，認定這些人都是「斷點」，查不到上游，將所有人放走；檢方認為太離譜無法接受，將抗告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。