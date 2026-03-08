假冒MOMO寄電郵誆發票中獎 財政部釣魚網站盜刷信用卡

詐騙集團假冒MOMO購物網寄電子郵件，誆稱雲端發票中獎，誘使民眾點擊連結，進入偽冒財政部電子發票整合服務平台的釣魚網站，填輸信用卡資料後盜刷，刑事局提醒民眾勿點擊不明連結填輸資料。

刑事局表示，有被害人收到主旨為「MOMO購物網雲端發票中獎通知：您有一筆 1200元獎金待領取」的電子郵件，信件中標誌與官方相同，有假冒財政部電子發票整合服務平台的連結，被害人點擊連結進入釣魚網站，依網頁指示「身分核對」，輸入身分證字號、信用卡號及有效日期等，頁面跳出「發送驗證碼以確認帳戶」。

被害人以為是正常領獎程序，輸入手機收到的6位數密碼，5分鐘後接到銀行通知訊息，指國外交易刷卡3萬6977元，驚覺受騙。

刑事局指出，詐團假冒電商，提供偽冒財政部電子發票整合服務平台的釣魚網站，要求輸入OTP（一次性密碼）驗證碼，被害人誤以為是「驗證身分」，其實是「授權盜刷」，發票中獎無須填寫信用卡資料，民眾勿點擊不明連結輸入資料。