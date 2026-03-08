女網友謊稱交友結緣男子差點被騙錢 大雅警阻詐34萬

台中市大雅區一名男子疑似遭網路交友詐騙，女網友聲稱要結緣、交友，他日前依對方指示欲開通網路銀行並匯款支付運費，郵局行員機警察覺異狀，立即通報警方到場。台中市大雅警分局六寶派出所員警向男子解說此為常見詐騙手法，成功勸阻其停止操作匯款，防止男子被騙34萬元。

大雅警分局六寶派出所警員劉仕銜3月5日服備勤勤務時，接獲大雅區郵局莊姓行員通報，指一名男子疑似遭詐騙。警方到場後，35歲許姓男子表示，他日前透過社群平台認識一名暱稱「劉亦慧」的女性網友，雙方以「結緣」名義往來聊天。

女網友假裝要用「超商賣貨便」寄送帳篷，卻說因為帳戶沒有完成認證被鎖住，還謊稱孩子在醫院，需要對方開通網路銀行並支付運費。員警提醒，這是常見的「網路交友詐騙」。詐騙集團通常先假裝交朋友，取得信任後，再編理由要求開通網路銀行、提供金融資料或直接匯款。這些話術都是陷阱，目的就是要騙走存款。

許男一開始還半信半疑，不斷問銀行和警方「到底要不要開戶？如果真的有小孩住院，不幫忙怎麼辦？」警方耐心解釋後，他才驚覺自己差點受騙，立刻停止手續，成功保住34萬元。

大雅警分局表示，網路交友詐騙為常見詐騙手法之一，詐騙集團常以交友、寄送物品或投資等名義誘導民眾操作金融帳戶，呼籲民眾若遇到要求匯款、操作網路銀行或提供金融資訊等情形，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或110報案查證，以避免落入詐騙陷阱。