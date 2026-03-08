快訊

經典賽Live／7局下林凱威登板+林家正阻殺解危 中華2：3南韓

台灣最美風景！阿嬤推回收車險遭吹翻 清水4國中生衝上前「護駕」暖哭全網

55歲退休過高球人生、想「一路玩到掛」　14年後企業家卻面臨長照考驗

女網友謊稱交友結緣男子差點被騙錢 大雅警阻詐34萬

聯合報／ 記者游振昇／台中報導

台中市大雅區一名男子疑似遭網路交友詐騙，女網友聲稱要結緣、交友，他日前依對方指示欲開通網路銀行並匯款支付運費，郵局行員機警察覺異狀，立即通報警方到場。台中市大雅警分局六寶派出所員警向男子解說此為常見詐騙手法，成功勸阻其停止操作匯款，防止男子被騙34萬元。

大雅警分局六寶派出所警員劉仕銜3月5日服備勤勤務時，接獲大雅區郵局莊姓行員通報，指一名男子疑似遭詐騙。警方到場後，35歲許姓男子表示，他日前透過社群平台認識一名暱稱「劉亦慧」的女性網友，雙方以「結緣」名義往來聊天。

女網友假裝要用「超商賣貨便」寄送帳篷，卻說因為帳戶沒有完成認證被鎖住，還謊稱孩子在醫院，需要對方開通網路銀行並支付運費。員警提醒，這是常見的「網路交友詐騙」。詐騙集團通常先假裝交朋友，取得信任後，再編理由要求開通網路銀行、提供金融資料或直接匯款。這些話術都是陷阱，目的就是要騙走存款。

許男一開始還半信半疑，不斷問銀行和警方「到底要不要開戶？如果真的有小孩住院，不幫忙怎麼辦？」警方耐心解釋後，他才驚覺自己差點受騙，立刻停止手續，成功保住34萬元。

大雅警分局表示，網路交友詐騙為常見詐騙手法之一，詐騙集團常以交友、寄送物品或投資等名義誘導民眾操作金融帳戶，呼籲民眾若遇到要求匯款、操作網路銀行或提供金融資訊等情形，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或110報案查證，以避免落入詐騙陷阱。

台中市大雅區一名男子疑似遭網路交友詐騙，依對方指示欲開通網路銀行並匯款支付運費，郵局行員機警察覺異狀，立即通報警方到場。圖／警方提供

竹聯幫成員假冒公安視訊恐嚇「送內地審」 詐港人逾5千萬15人落網

竹聯幫承信會幹部張姓男子和金主等15人，半年前在台中市大樓成立3處機房，鎖定港人，唆使手下穿假公安制服和被害人視訊，以「涉犯重罪，不配合匯款監管財產將送內地受審」等恐嚇話語，詐騙約5、60名被害人，得手逾5千萬，刑事局南打中心循線逮張等15人，其中10人遭收押。

遠雄人壽前經理推「優質信託憑證」吸金5千萬 北檢聲押禁見獲准

調查局北機站獲報，指遠雄人壽前資深經理陳麗妙假借賣保單名義，向客戶佯稱保證年息6%至12%，推銷「優質信託憑證」，估計20年吸金詐騙逾5千萬元，辦案人員昨天搜索約談陳女到案，台北地檢署複訊後認陳女涉犯銀行法重罪，且有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院今晚裁押。

沒宜蘭房產卻匯200萬裝潢 警聯繫兒女驚覺婦人被「老朋友」騙了

高雄一名7旬王姓老婦退休在家，1月間接獲詐騙集團「猜猜我是誰」的電話，誤以為對方是許久未聯絡的老友，被遊說加入投資行列，到銀行一口氣領200萬老本，騙警方和行員要裝潢宜蘭老屋，警連繫王婦兒女得知王家在宜蘭無此屋，成功勸阻王婦匯款。

怎麼勸都不聽！男3度遇詐還想匯20萬元 警方搖頭

彰化市曾姓男子曾3度遇詐，到銀行臨櫃領款，幸好都被行員及警方當場勸阻才未失金，沒想到曾男還不「死心」，日前再度聽信詐團「假投資」到銀行臨櫃提領20萬元，雖然也被攔下，但員警對於曾男不聽勸，一再受騙相當無奈。

新竹縣市警逮五詐團成員聲押全被法官駁回 竟是「這原因」

台灣詐騙猖獗，詐騙案已超過毒品和公共危險罪，新竹縣、市警方近日執行打詐專案，依現行犯逮捕4名詐團車手及1名監控手並移送檢方複訊，檢方依有逃亡串證之虞向法官聲請羈押，希望向上溯源追查幕後集團。未料，新竹地院法官在羈押庭訊後，竟認為5名詐團被告都坦承犯案，認定這些人都是「斷點」，查不到上游，將所有人放走；檢方認為太離譜無法接受，將抗告。

