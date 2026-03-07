快訊

遠雄人壽前經理推「優質信託憑證」吸金5千萬 北檢聲押禁見獲准

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

遠雄人壽前經理陳麗妙涉吸金5千萬元，檢方向法院聲押禁見獲准。示意圖／AI生成 蕭育翰
調查局北機站獲報，指遠雄人壽前資深經理陳麗妙假借賣保單名義，向客戶佯稱保證年息6%至12%，推銷「優質信託憑證」，估計20年吸金詐騙逾5千萬元，辦案人員昨天搜索約談陳女到案，台北地檢署複訊後認陳女涉犯銀行法重罪，且有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院今晚裁押。

據了解，檢察官昨天深夜當庭逮捕陳女時，陳女認為搜索、逮捕程序不合法，向法院聲請提審，法院審查逮捕具有合法性，今天凌晨裁定駁回，陳女律師今天閱卷後，召開羈押庭。

檢調掌握，已退休的陳女從2004年起，假藉銷售人壽公司保單名義，向至少多名投資人招攬「優質信託憑證」，誆稱保證年息6%至12%，迄2025年間吸金詐騙逾5千萬元；此案疑因資金周轉卡關，難以支付高額利息才曝光。

北檢檢察官蔡佳倩昨指揮調查局北機站，依詐欺罪及違反銀行法等罪，搜索陳女住處，扣押手機與相關證物分析，追查資金流向。

竹聯幫成員假冒公安視訊恐嚇「送內地審」 詐港人逾5千萬15人落網

竹聯幫承信會幹部張姓男子和金主等15人，半年前在台中市大樓成立3處機房，鎖定港人，唆使手下穿假公安制服和被害人視訊，以「涉犯重罪，不配合匯款監管財產將送內地受審」等恐嚇話語，詐騙約5、60名被害人，得手逾5千萬，刑事局南打中心循線逮張等15人，其中10人遭收押。

沒宜蘭房產卻匯200萬裝潢 警聯繫兒女驚覺婦人被「老朋友」騙了

高雄一名7旬王姓老婦退休在家，1月間接獲詐騙集團「猜猜我是誰」的電話，誤以為對方是許久未聯絡的老友，被遊說加入投資行列，到銀行一口氣領200萬老本，騙警方和行員要裝潢宜蘭老屋，警連繫王婦兒女得知王家在宜蘭無此屋，成功勸阻王婦匯款。

怎麼勸都不聽！男3度遇詐還想匯20萬元 警方搖頭

彰化市曾姓男子曾3度遇詐，到銀行臨櫃領款，幸好都被行員及警方當場勸阻才未失金，沒想到曾男還不「死心」，日前再度聽信詐團「假投資」到銀行臨櫃提領20萬元，雖然也被攔下，但員警對於曾男不聽勸，一再受騙相當無奈。

新竹縣市警逮五詐團成員聲押全被法官駁回 竟是「這原因」

台灣詐騙猖獗，詐騙案已超過毒品和公共危險罪，新竹縣、市警方近日執行打詐專案，依現行犯逮捕4名詐團車手及1名監控手並移送檢方複訊，檢方依有逃亡串證之虞向法官聲請羈押，希望向上溯源追查幕後集團。未料，新竹地院法官在羈押庭訊後，竟認為5名詐團被告都坦承犯案，認定這些人都是「斷點」，查不到上游，將所有人放走；檢方認為太離譜無法接受，將抗告。

賣保單推「優質信託憑證」 人壽公司前女經理涉吸金詐騙5千萬

某人壽公司前資深經理涉假借賣保單，向客戶佯稱保證年息6%至12%，推銷「優質信託憑證」，從業逾20年吸金詐騙逾5000萬元。台北地檢署指揮調查局搜索、約談陳女，今晚移送北檢複訊。

