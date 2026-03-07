聽新聞
遠雄人壽前經理推「優質信託憑證」吸金5千萬 北檢聲押禁見獲准
調查局北機站獲報，指遠雄人壽前資深經理陳麗妙假借賣保單名義，向客戶佯稱保證年息6%至12%，推銷「優質信託憑證」，估計20年吸金詐騙逾5千萬元，辦案人員昨天搜索約談陳女到案，台北地檢署複訊後認陳女涉犯銀行法重罪，且有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院今晚裁押。
據了解，檢察官昨天深夜當庭逮捕陳女時，陳女認為搜索、逮捕程序不合法，向法院聲請提審，法院審查逮捕具有合法性，今天凌晨裁定駁回，陳女律師今天閱卷後，召開羈押庭。
檢調掌握，已退休的陳女從2004年起，假藉銷售人壽公司保單名義，向至少多名投資人招攬「優質信託憑證」，誆稱保證年息6%至12%，迄2025年間吸金詐騙逾5千萬元；此案疑因資金周轉卡關，難以支付高額利息才曝光。
北檢檢察官蔡佳倩昨指揮調查局北機站，依詐欺罪及違反銀行法等罪，搜索陳女住處，扣押手機與相關證物分析，追查資金流向。
