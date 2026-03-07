人壽公司前經理涉詐5000萬 北檢聲押禁見獲准

彰化市曾姓男子曾3度遇詐，到銀行臨櫃領款，幸好都被行員及警方當場勸阻才未失金，沒想到曾男還不「死心」，日前再度聽信詐團「假投資」到銀行臨櫃提領20萬元，雖然也被攔下，但員警對於曾男不聽勸，一再受騙相當無奈。

2026-03-07 11:25