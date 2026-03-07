快訊

人壽公司前經理涉詐5000萬 北檢聲押禁見獲准

中央社／ 台北7日電

某人壽公司退休陳姓經理涉假借銷售<a href='/search/tagging/2/保單' rel='保單' data-rel='/2/122128' class='tag'><strong>保單</strong></a>名義，向投資人招攬「優質信託憑證」並保證獲利，吸金逾5000萬元，北檢以涉犯銀行法等罪向法院聲請羈押禁見陳女，北院今天裁准。圖／AI生成
某人壽公司退休陳姓經理涉假借銷售保單名義，向投資人招攬「優質信託憑證」並保證獲利，吸金逾5000萬元，北檢以涉犯銀行法等罪向法院聲請羈押禁見陳女，北院今天裁准。

檢調調查，陳女涉嫌自民國93年間起，假借銷售某人壽公司保單名義，向4名投資人招攬「優質信託憑證」，並保證年息6%至12%，直到114年間詐騙金額逾5000萬元，受害人後來拿不到錢，才知受騙。

台北地檢署昨天指揮法務部調查局北部地區機動工作站，持法院核發搜索票，搜索陳女住所，並通知陳女到案說明。

檢察官訊後先諭知當庭逮捕陳女，但陳女聲請提審，台北地方法院漏夜開庭審理後駁回提審，檢察官續開庭後，向北院聲請羈押禁見陳女獲准，全案朝違反銀行法、刑法詐欺罪等方向偵辦。

