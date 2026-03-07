快訊

沒宜蘭房產卻匯200萬裝潢 警聯繫兒女驚覺婦人被「老朋友」騙了

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

高雄一名7旬王姓老婦退休在家，1月間接獲詐騙集團「猜猜我是誰」的電話，誤以為對方是許久未聯絡的老友，被遊說加入投資行列，到銀行一口氣領200萬老本，騙警方和行員要裝潢宜蘭老屋，警連繫王婦兒女得知王家在宜蘭無此屋，成功勸阻王婦匯款。

除了王婦之外，61歲退休的張姓婦人因在臉書看到投資訊息，加入後，被詐騙遊說投資可獲高利，於1月19日前往新光銀行鳳山分行，解除保單定存並提領70萬元，行員問原因，張婦稱領錢用於房屋裝潢，行員察覺有異報警。

警方到場，張婦因答不出裝修公司細節，警方勸說，張一度怪警方「多管閒事」，警方眼尖發現張婦手機螢幕正在與詐欺集團對話，強勢攔阻張婦提款，並緝獲面交車手，張婦才相信自己受騙。

鳳山警分局與轄內銀行共組防護網，對臨櫃客戶關懷提問，發現可能有異常情形時立即通報分局專責警力到場協助，今年迄今成功阻詐金額達5391.4萬元。

雖金管會明定銀行發現疑似詐欺異常帳戶時應有通報義務，並配合警方指令，對可疑帳戶採取限制交易、凍結或解除管控等措施，以及警示帳戶電子化通報、圈存攔阻機制、臨櫃關懷等措施。

但經警方統計，鳳山轄區內有土地銀行、中國信託、台灣銀行、台新銀行等處的分行，未能有效配合警方阻詐，成為較高風險的金融機構。

警方呼籲，詐騙集團常以「穩賺不賠」、「高獲利投資」等話術誘騙民眾，如遇可疑投資邀約或金錢交易，務必提高警覺，可隨時撥打165反詐騙專線或就近至派出所諮詢查證，以免受害。

高雄7旬王姓婦人沒宜蘭房產卻到銀行匯200萬裝潢，警方勸阻，聯繫兒女驚覺婦人被騙了。記者石秀華／翻攝
高雄7旬王姓婦人沒宜蘭房產卻到銀行匯200萬裝潢，警方勸阻，聯繫兒女驚覺婦人被騙了。記者石秀華／翻攝

高雄7旬王姓婦人沒宜蘭房產卻到銀行匯200萬裝潢，警方勸阻，聯繫兒女驚覺婦人被騙了。記者石秀華／翻攝
高雄7旬王姓婦人沒宜蘭房產卻到銀行匯200萬裝潢，警方勸阻，聯繫兒女驚覺婦人被騙了。記者石秀華／翻攝

相關新聞

竹聯幫成員假冒公安視訊恐嚇「送內地審」 詐港人逾5千萬15人落網

竹聯幫承信會幹部張姓男子和金主等15人，半年前在台中市大樓成立3處機房，鎖定港人，唆使手下穿假公安制服和被害人視訊，以「涉犯重罪，不配合匯款監管財產將送內地受審」等恐嚇話語，詐騙約5、60名被害人，得手逾5千萬，刑事局南打中心循線逮張等15人，其中10人遭收押。

怎麼勸都不聽！男3度遇詐還想匯20萬元 警方搖頭

彰化市曾姓男子曾3度遇詐，到銀行臨櫃領款，幸好都被行員及警方當場勸阻才未失金，沒想到曾男還不「死心」，日前再度聽信詐團「假投資」到銀行臨櫃提領20萬元，雖然也被攔下，但員警對於曾男不聽勸，一再受騙相當無奈。

新竹縣市警逮五詐團成員聲押全被法官駁回 竟是「這原因」

台灣詐騙猖獗，詐騙案已超過毒品和公共危險罪，新竹縣、市警方近日執行打詐專案，依現行犯逮捕4名詐團車手及1名監控手並移送檢方複訊，檢方依有逃亡串證之虞向法官聲請羈押，希望向上溯源追查幕後集團。未料，新竹地院法官在羈押庭訊後，竟認為5名詐團被告都坦承犯案，認定這些人都是「斷點」，查不到上游，將所有人放走；檢方認為太離譜無法接受，將抗告。

賣保單推「優質信託憑證」 人壽公司前女經理涉吸金詐騙5千萬

某人壽公司前資深經理涉假借賣保單，向客戶佯稱保證年息6%至12%，推銷「優質信託憑證」，從業逾20年吸金詐騙逾5000萬元。台北地檢署指揮調查局搜索、約談陳女，今晚移送北檢複訊。

香港男子深夜獨自流連郵局前 經查竟是詐團車手得手上百萬

香港馮姓男子今凌晨0時許獨自在台南北區郵局前行蹤可疑，台南市警五分局和緯派出所員警上前關心，辯稱來台觀光迷路，卻發現他身上持有多張金融卡，與其身分明顯不符，將他帶回所內調查，進而追出他假借來台觀光名義，實為詐欺集團車手，迄今已得手上百萬多元。

