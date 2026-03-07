快訊

經典賽Live／「國防部長」張育成2分打點添火 四上中華8：0

湧現加油車潮！下周汽油每公升大漲3.2元、柴油漲1.1元

聽新聞
0:00 / 0:00

怎麼勸都不聽！男3度遇詐還想匯20萬元 警方搖頭

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

彰化市曾姓男子曾3度遇詐，到銀行臨櫃領款，幸好都被行員及警方當場勸阻才未失金，沒想到曾男還不「死心」，日前再度聽信詐團「假投資」到銀行臨櫃提領20萬元，雖然也被攔下，但員警對於曾男不聽勸，一再受騙相當無奈。

彰化警分局民族路派出所警員廖翊安及謝玉龍日前接獲永豐銀行彰化分行行員通報，稱有一名男子欲臨櫃辦理轉帳20萬元至他人帳戶，並稱款項用途為投資股票，由於說詞含糊、對投資內容交代不清，疑似遭詐騙需警方到場協助。

警員廖翊安及謝玉龍立即到場，了解是曾姓男子透過網路認識的網友提供帳戶要求匯款，警方查證該帳戶發現已有警示通報紀錄，且曾男過去也曾3度遇相同類型「假投資」詐騙，所幸都被警方及銀行即時成功攔阻。

警方當場耐心向曾男告知目前詐騙集團常見手法，並以實際案例勸說與反詐騙宣導，最終說服曾男取消匯款，順利守住其辛苦積蓄。

彰化警分局呼籲，詐騙集團常以「高獲利、穩賺不賠」為誘因引誘民眾投資，實則為詐騙陷阱，民眾如遇可疑投資邀約，務必提高警覺，善用金融機構合法投資管道，並可隨時撥打165反詐騙專線或向警方諮詢。

彰化市曾姓男子曾三度遇詐，幸好都被行員及警方當場勸阻，才未失金，沒想到曾男還不「死心」，日前再度因「假投資」到銀行臨櫃提領20萬元，再被攔下。
彰化市曾姓男子曾三度遇詐，幸好都被行員及警方當場勸阻，才未失金，沒想到曾男還不「死心」，日前再度因「假投資」到銀行臨櫃提領20萬元，再被攔下。

詐騙集團 帳戶 銀行

延伸閱讀

香港男子深夜獨自流連郵局前 經查竟是詐團車手得手上百萬

誰說長輩才會被騙？中壢警揭數據：大學生常遭網購、色情應召詐騙

「裝門號就能領錢」他招攬民眾裝設IP-PBX給詐團用 配合的人都成共犯

台中男誤信網戀詐騙醫藥費 警方2度阻詐成功

相關新聞

竹聯幫成員假冒公安視訊恐嚇「送內地審」 詐港人逾5千萬15人落網

竹聯幫承信會幹部張姓男子和金主等15人，半年前在台中市大樓成立3處機房，鎖定港人，唆使手下穿假公安制服和被害人視訊，以「涉犯重罪，不配合匯款監管財產將送內地受審」等恐嚇話語，詐騙約5、60名被害人，得手逾5千萬，刑事局南打中心循線逮張等15人，其中10人遭收押。

賣保單推「優質信託憑證」 人壽公司前女經理涉吸金詐騙5千萬

某人壽公司前資深經理涉假借賣保單，向客戶佯稱保證年息6%至12%，推銷「優質信託憑證」，從業逾20年吸金詐騙逾5000萬元。台北地檢署指揮調查局搜索、約談陳女，今晚移送北檢複訊。

怎麼勸都不聽！男3度遇詐還想匯20萬元 警方搖頭

彰化市曾姓男子曾3度遇詐，到銀行臨櫃領款，幸好都被行員及警方當場勸阻才未失金，沒想到曾男還不「死心」，日前再度聽信詐團「假投資」到銀行臨櫃提領20萬元，雖然也被攔下，但員警對於曾男不聽勸，一再受騙相當無奈。

新竹縣市警逮五詐團成員聲押全被法官駁回 竟是「這原因」

台灣詐騙猖獗，詐騙案已超過毒品和公共危險罪，新竹縣、市警方近日執行打詐專案，依現行犯逮捕4名詐團車手及1名監控手並移送檢方複訊，檢方依有逃亡串證之虞向法官聲請羈押，希望向上溯源追查幕後集團。未料，新竹地院法官在羈押庭訊後，竟認為5名詐團被告都坦承犯案，認定這些人都是「斷點」，查不到上游，將所有人放走；檢方認為太離譜無法接受，將抗告。

香港男子深夜獨自流連郵局前 經查竟是詐團車手得手上百萬

香港馮姓男子今凌晨0時許獨自在台南北區郵局前行蹤可疑，台南市警五分局和緯派出所員警上前關心，辯稱來台觀光迷路，卻發現他身上持有多張金融卡，與其身分明顯不符，將他帶回所內調查，進而追出他假借來台觀光名義，實為詐欺集團車手，迄今已得手上百萬多元。

詐騙假冒 ETC 欠費通知 高公局提醒這三類訊息要注意

詐騙集團常利用「ETC欠費未繳將受罰」的急迫感，假冒遠通公司發送詐騙電子郵件或簡訊，以誘騙民眾點擊不明網址盜取個資與金錢。高公局指出，目前ETC詐騙訊息主要分為三類：「系統動作」型：偽裝成自動化系統發送的正式通知，看起來專業且非人為發送。「停車業務」型：精準鎖定開車族群，使用「停車費」等與高速公路通行費高度相關的業務詞彙。「費用與限制」型：刻意編造 37、40、46 元等小額欠費 ，並利用「今日午夜前繳費」或「滯納金」等法律後果，誘導民眾點擊連結。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。