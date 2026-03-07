聽新聞
怎麼勸都不聽！男3度遇詐還想匯20萬元 警方搖頭
彰化市曾姓男子曾3度遇詐，到銀行臨櫃領款，幸好都被行員及警方當場勸阻才未失金，沒想到曾男還不「死心」，日前再度聽信詐團「假投資」到銀行臨櫃提領20萬元，雖然也被攔下，但員警對於曾男不聽勸，一再受騙相當無奈。
彰化警分局民族路派出所警員廖翊安及謝玉龍日前接獲永豐銀行彰化分行行員通報，稱有一名男子欲臨櫃辦理轉帳20萬元至他人帳戶，並稱款項用途為投資股票，由於說詞含糊、對投資內容交代不清，疑似遭詐騙需警方到場協助。
警員廖翊安及謝玉龍立即到場，了解是曾姓男子透過網路認識的網友提供帳戶要求匯款，警方查證該帳戶發現已有警示通報紀錄，且曾男過去也曾3度遇相同類型「假投資」詐騙，所幸都被警方及銀行即時成功攔阻。
警方當場耐心向曾男告知目前詐騙集團常見手法，並以實際案例勸說與反詐騙宣導，最終說服曾男取消匯款，順利守住其辛苦積蓄。
彰化警分局呼籲，詐騙集團常以「高獲利、穩賺不賠」為誘因引誘民眾投資，實則為詐騙陷阱，民眾如遇可疑投資邀約，務必提高警覺，善用金融機構合法投資管道，並可隨時撥打165反詐騙專線或向警方諮詢。
