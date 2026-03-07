新竹縣市警逮五詐團成員聲押全被法官駁回 竟是「這原因」

台灣詐騙猖獗，詐騙案已超過毒品和公共危險罪，新竹縣、市警方近日執行打詐專案，依現行犯逮捕4名詐團車手及1名監控手並移送檢方複訊，檢方依有逃亡串證之虞向法官聲請羈押，希望向上溯源追查幕後集團。未料，新竹地院法官在羈押庭訊後，竟認為5名詐團被告都坦承犯案，認定這些人都是「斷點」，查不到上游，將所有人放走；檢方認為太離譜無法接受，將抗告。

據悉，新竹縣竹東、新湖分局及新竹市一分局、刑大4日執行打詐專案，分別依現行犯查獲4案5人，共逮捕4名車手和1名監控手，全都依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。

由於5人分屬不同詐團成員，移送至檢方偵查庭訊後，依往例認為須向上溯源追查上游不法詐團核心，檢察官因此向新竹地院法官聲押5人。法官開羈押庭後，先將前2件車手駁回聲押，之後再開另3名詐團被告羈押庭，竟也將3人駁回聲押聲請，總計5名詐團被告全都被放走。法官認，5名被告庭訊中都坦承犯行，都是詐團斷點，應無法追查到上游幕後詐團，無羈押之必要。

法官最後作出的裁定結果讓檢警傻眼，認為警方花費大批人力與精力好不容易才逮人，卻因為車手坦承犯行被法官認為是斷點無法溯源而縱放，未來要如何杜絕詐騙案件發生？竹市打詐官警指出，車手再犯案率高，縱放只會助長詐騙案的發生。檢方已於4日傍晚提出抗告。