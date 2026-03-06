香港男子深夜獨自流連郵局前 經查竟是詐團車手得手上百萬

香港馮姓男子今凌晨0時許獨自在台南北區郵局前行蹤可疑，台南市警五分局和緯派出所員警上前關心，辯稱來台觀光迷路，卻發現他身上持有多張金融卡，與其身分明顯不符，將他帶回所內調查，進而追出他假借來台觀光名義，實為詐欺集團車手，迄今已得手上百萬多元。

經警方查證，馮男手上卡片原持有人因網路購物，誤信詐騙集團指示，將金融卡與密碼郵寄交付，導致個資外洩、帳戶遭利用作為詐騙金流管道。

五分局和緯派出所所長曾婉甄與警員廖茂翔巡邏時，在轄內郵局前主動盤查一名形跡可疑馮男，他辯稱來台觀光迷路，但員警發現他持有多張金融卡，舉止與身分明顯不符，立即將他帶返派出所進一步調查，並聯繫相關金融機構協助查證，這才發現他竟是名車手，依法將他逮捕。

警方訊問後，依涉詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌，將他移送台南地方檢察署偵辦外，持續向上溯源擴大追查幕後集團成員。

台南市警五分局和緯派出所所長曾婉甄與警員廖茂翔巡邏時，在轄內郵局前主動盤查一名形跡可疑馮男，他辯稱來台觀光迷路。圖／讀者提供