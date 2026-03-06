快訊

香港男子深夜獨自流連郵局前 經查竟是詐團車手得手上百萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

香港馮姓男子今凌晨0時許獨自在台南北區郵局前行蹤可疑，台南市警五分局和緯派出所員警上前關心，辯稱來台觀光迷路，卻發現他身上持有多張金融卡，與其身分明顯不符，將他帶回所內調查，進而追出他假借來台觀光名義，實為詐欺集團車手，迄今已得手上百萬多元。

經警方查證，馮男手上卡片原持有人因網路購物，誤信詐騙集團指示，將金融卡與密碼郵寄交付，導致個資外洩、帳戶遭利用作為詐騙金流管道。

五分局和緯派出所所長曾婉甄與警員廖茂翔巡邏時，在轄內郵局前主動盤查一名形跡可疑馮男，他辯稱來台觀光迷路，但員警發現他持有多張金融卡，舉止與身分明顯不符，立即將他帶返派出所進一步調查，並聯繫相關金融機構協助查證，這才發現他竟是名車手，依法將他逮捕。

警方訊問後，依涉詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌，將他移送台南地方檢察署偵辦外，持續向上溯源擴大追查幕後集團成員。

台南市警五分局和緯派出所所長曾婉甄與警員廖茂翔巡邏時，在轄內郵局前主動盤查一名形跡可疑馮男，他辯稱來台觀光迷路。圖／讀者提供
台南市警五分局和緯派出所所長曾婉甄與警員廖茂翔巡邏時，在轄內郵局前主動盤查一名形跡可疑馮男，他辯稱來台觀光迷路。圖／讀者提供

員警發現馮男身上持有多張金融卡，與其身分明顯不符，將他帶回所內調查，進而追出他假借來台觀光名義，實為詐欺集團車手。圖／讀者提供
員警發現馮男身上持有多張金融卡，與其身分明顯不符，將他帶回所內調查，進而追出他假借來台觀光名義，實為詐欺集團車手。圖／讀者提供

相關新聞

竹聯幫成員假冒公安視訊恐嚇「送內地審」 詐港人逾5千萬15人落網

竹聯幫承信會幹部張姓男子和金主等15人，半年前在台中市大樓成立3處機房，鎖定港人，唆使手下穿假公安制服和被害人視訊，以「涉犯重罪，不配合匯款監管財產將送內地受審」等恐嚇話語，詐騙約5、60名被害人，得手逾5千萬，刑事局南打中心循線逮張等15人，其中10人遭收押。

香港馮姓男子今凌晨0時許獨自在台南北區郵局前行蹤可疑，台南市警五分局和緯派出所員警上前關心，辯稱來台觀光迷路，卻發現他身上持有多張金融卡，與其身分明顯不符，將他帶回所內調查，進而追出他假借來台觀光名義，實為詐欺集團車手，迄今已得手上百萬多元。

詐騙假冒 ETC 欠費通知 高公局提醒這三類訊息要注意

詐騙集團常利用「ETC欠費未繳將受罰」的急迫感，假冒遠通公司發送詐騙電子郵件或簡訊，以誘騙民眾點擊不明網址盜取個資與金錢。高公局指出，目前ETC詐騙訊息主要分為三類：「系統動作」型：偽裝成自動化系統發送的正式通知，看起來專業且非人為發送。「停車業務」型：精準鎖定開車族群，使用「停車費」等與高速公路通行費高度相關的業務詞彙。「費用與限制」型：刻意編造 37、40、46 元等小額欠費 ，並利用「今日午夜前繳費」或「滯納金」等法律後果，誘導民眾點擊連結。

影／友人醉倒求助未果 高雄醉漢砸花盆惹糾紛

高雄市前鎮區英德街今天清晨發生鄰居糾紛。60歲陳姓男子與女友人飲酒回家，因友人不慎跌倒受傷，向鄰居老婦求助未果，情緒失控竟砸毀花盆；老婦兒子出面制止，雙方發生拉扯。警方獲報到場，壓制陳男帶回派出所保護管束，並依違反社會秩序維護法查辦。

國民黨偽造連署 台中市黨部幹部刑期逾2年...34人僅2人沒緩刑

國民黨2025年為反制大罷免，台中市黨部第一組組長伍康龍下令與書記長陳劍鋒等33名幹部、黨工，以「抄寫黨員名冊」方式遞交罷免民進黨蔡其昌、何欣純，命黨員自帶藍筆、黑筆交替抄寫，偽造4258分名冊，伍等34人遭起訴全認罪；台中地院今依違反個資法等判伍1年8月、3月，褫奪公權2年、緩刑5年，陳1年6月、3月，褫奪公權2年、緩刑5年，其餘30黨工均緩刑，僅2人沒緩刑。

QR Code無聲報案系統立功 警銀聯手保民眾200萬血汗錢

台南市麻豆分局六甲分駐所接獲轄區銀行QR Code簡訊報案一名陳姓女子疑身陷詐騙，以「房屋裝潢」為由，欲解除高額定存投資，員警趕至識破200萬元詐騙案，及時保住血汗錢。

