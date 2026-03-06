詐騙假冒 ETC 欠費通知 高公局提醒這三類訊息要注意

詐騙集團常利用「ETC欠費未繳將受罰」的急迫感，假冒遠通公司發送詐騙電子郵件或簡訊，以誘騙民眾點擊不明網址盜取個資與金錢。高公局指出，目前ETC詐騙訊息主要分為三類：「系統動作」型：偽裝成自動化系統發送的正式通知，看起來專業且非人為發送。「停車業務」型：精準鎖定開車族群，使用「停車費」等與高速公路通行費高度相關的業務詞彙。「費用與限制」型：刻意編造 37、40、46 元等小額欠費 ，並利用「今日午夜前繳費」或「滯納金」等法律後果，誘導民眾點擊連結。

高公局說明，ETC通知一定會明確顯示「車牌號碼」，若收到沒車號的ETC相關電子郵件或簡訊就是詐騙，提供四招辨識技巧，訊息內容若包含「無車號、有連結、小金額、催時效」等特徵，即為詐騙，請民眾直接刪除，勿理會來源不明的催繳訊息，若有疑慮，可電洽遠通公司24小時客服電話。

高公局鼓勵車主申辦最便利、環保及免接觸式的繳費服務。ETC 自推行以來成效顯著，不僅縮短國道旅行時間，創造「北高單趟節省約 30 分鐘」的交通便利，更因減少車輛起步與怠速排放，每年帶動節能減碳效益金額達24億元。為進一步提升用路便利並強化防詐保護力，可申辦「eTag 銀行自動儲值」服務，除通行費享9折優惠外，也不會產生欠費，更不會收到欠費罰單，若收到可第一時間判定為詐騙訊息，有效保障財產安全。

為吸引更多車主加入，遠通公司在今年底前，對於新申辦eTag並自申辦當日起一個月內啟用銀行自動儲值服務者，加送100元儲值金，提醒您，「新申辦eTag」係指該車號及車主未曾申辦eTag服務，即每台車號及車主證號僅限領取乙次，遠通公司服務中心及有提供申辦eTag服務之合作車廠皆可申辦。

高公局呼籲，無論您的車輛是否已申裝 eTag，通行國道後皆應依規定繳費，若未辦理自動儲值，請務必定期查詢並補繳（或儲值抵繳）通行費，逾期未繳不僅會產生額外的作業處理費，更可能面臨罰單，請車主切勿心存僥倖，以免荷包失血。許多車主因搬遷或工作變動，導致通訊地址有所變更，請務必第一時間向監理單位辦理通訊地址異動，以避免因漏收帳單而導致逾期受罰。

為響應綠色生活，車主可申辦「ETC 電子帳單」，透過電子化通知，不僅能隨時隨地掌握帳單內容，更能減少紙本印刷與郵寄過程中的碳足跡。若您的愛車已過戶、報廢或失竊等，請車主務必記得辦理eTag帳戶異動與餘額退費。