影／友人醉倒求助未果 高雄醉漢砸花盆惹糾紛

高雄市前鎮區英德街今天清晨發生鄰居糾紛。60歲陳姓男子與女友人飲酒回家，因友人不慎跌倒受傷，向鄰居老婦求助未果，情緒失控竟砸毀花盆；老婦兒子出面制止，雙方發生拉扯。警方獲報到場，壓制陳男帶回派出所保護管束，並依違反社會秩序維護法查辦。

警方表示，今天清晨6時50分許，陳男（60歲）與友人許女（45歲）飲酒搭多元計程車返家，許女下車時疑因不勝酒力跌倒在地，造成臉部及身體多處擦傷。陳男見狀，請坐在屋前準備去就醫的黃姓老婦（87歲）協助報案，但陳男認為對方不理會，大聲叫罵，砸毀花盆。

老婦指責陳男的不是，陳男竟情緒激動拉扯老婦的拐杖。黃婦的兒子（55歲）聞聲出面制止，與陳男發生拉扯，附近鄰居立即報警。

前鎮警分局一心路派出所接獲通報，立即派員趕赴現場處理，員警見陳男滿身酒氣又情緒失控，壓制陳男，將他帶回派出所保護管束，並將他女友送醫，已無大礙。黃姓老婦也由家人送去醫院就醫。

警方指出，雙方因無受傷，暫不提出傷害及毀損告訴，不過陳男的行為涉及違反社會秩序維護法第87條「加暴行於人」送辦，可處1萬8000元以下罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓男子（中）因女友（右）摔倒受傷求助，認為老婦（左）不理他竟拉扯老婦的拐杖。記者林保光／翻攝