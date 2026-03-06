國民黨偽造連署 台中市黨部幹部刑期逾2年...34人僅2人沒緩刑

國民黨2025年為反制大罷免，台中市黨部第一組組長伍康龍下令與書記長陳劍鋒等33名幹部、黨工，以「抄寫黨員名冊」方式遞交罷免民進黨蔡其昌、何欣純，命黨員自帶藍筆、黑筆交替抄寫，偽造4258分名冊，伍等34人遭起訴全認罪；台中地院今依違反個資法等判伍1年8月、3月，褫奪公權2年、緩刑5年，陳1年6月、3月，褫奪公權2年、緩刑5年，其餘30黨工均緩刑，僅2人沒緩刑。

台中地檢起訴指出，國民黨台中市黨部2025年1月中、下旬，開會決議反制罷免，並針對綠營第一、第七選區立委蔡其昌、 何欣純發起罷免案，由藍營台中市黨部第一組總幹事伍康龍擔任罷免事務總負責人，書記長陳劍鋒協助。

其等為達台中市第一、第七選區罷免案提議人數應達2235人、3297 人，為求迅速達成人數門檻，伍起意使用抄寫國民黨黨員名冊方式，大量抄寫偽造；伍1月22日在黨部LINE群組傳訊，要求執行長、副執行長隔天赴市黨部出席「專案講席」，還要攜帶藍筆、黑筆各1支。

檢方查出，23日「專案講習當天」伍康龍、陳劍鋒等34人出席，伍向與會人員說明罷免對象為蔡其昌、何欣純，要求大量抄寫黨員名冊，還提醒「勿抄寫80歲以上黨員、勿寫簡體字、於黨員名冊註記已抄寫之人以避免重複抄寫、須以黑筆、藍筆交替書寫。」

檢方統計，伍康龍、陳劍鋒及黨員等34人，前後遞交中央選舉委員會的名冊，有高達4258份是偽造，痛批侵害選民隱私權，使罷免提議程序淪為政治操作工具，更挑戰憲政秩序、破壞選舉罷免制度，依違反個資法、偽造文書等罪嫌起訴34人。

台中地院去年8月開庭時，伍康龍、陳劍鋒全部認罪，陳事後和部分受害黨員和解，彌補自身罪過，其餘32人也均認罪、沒有意見。

當時辯護律師劉鴻基曾說，陳等人因「中央黨部要求」對大罷免提出反制，加上社會輿論下，才提出抄寫黨員名冊方式，請庭上考量其等受迫壓力、自作聰明下才為之。