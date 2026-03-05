酒駕前科男再度酒後上路 撞死行人二審仍判8年2月

男子黃品珅（原名黃冠霖）有酒駕前科，但他前年再度酒後開車上路，並在桃園撞死劉姓行人，一審國民法官庭依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪判黃8年2月徒刑，案件上訴，台灣高等法院判決駁回上訴，今維持一審判決，仍判黃8年2月徒刑，可上訴。

黃品珅2019年8月間因酒後駕車，法院判3月徒刑，併科1萬元罰金確定；黃2024年2月14日晚間10時起，在友人位於桃園的住處喝啤酒，隔日清晨6時許駕車上路，於自強路與鎮三街口撞擊走在行人穿越道的劉姓男子，劉經送醫仍因頭部外傷併顱內出血，致中樞神經休克，不治死亡。

桃園地院國民法庭一審審理時，黃坦承不諱，且有檢方提出各項事證可以佐證，雖黃案發後留在現場並向警員自首，但考量案件並無警方難以追查情形，且黃未與家屬達成和解或取得原諒，因此未減刑。

一審審酌黃曾因酒駕被判刑確定，卻未能汲取教訓，十年內再犯，因貪圖方便、心存僥倖，酒後雖已休息4小時，但未確認體內酒精濃度是否已消退，即開車上路，也受酒精影響，導致操控能力下降，未注意車前狀況且未禮讓行人而撞上劉。

另外，一審指出黃案發後測得酒精濃度為0.36毫克，且案件發生於交通繁忙的上班時段，對公眾安全造成重大危害，並給受害人家屬帶來無法抹滅的傷痛，審酌黃案發時從事汽車業務，如今從事水電工作，月收入約6萬元等，判刑8年2月。案件上訴，高院認為一審判決沒有違誤，量刑也妥適，駁回上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康