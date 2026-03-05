快訊

酒駕前科男再度酒後上路 撞死行人二審仍判8年2月

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

男子黃品珅（原名黃冠霖）有酒駕前科，但他前年再度酒後開車上路，並在桃園撞死劉姓行人，一審國民法官庭依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪判黃8年2月徒刑，案件上訴，台灣高等法院判決駁回上訴，今維持一審判決，仍判黃8年2月徒刑，可上訴。

黃品珅2019年8月間因酒後駕車，法院判3月徒刑，併科1萬元罰金確定；黃2024年2月14日晚間10時起，在友人位於桃園的住處喝啤酒，隔日清晨6時許駕車上路，於自強路與鎮三街口撞擊走在行人穿越道的劉姓男子，劉經送醫仍因頭部外傷併顱內出血，致中樞神經休克，不治死亡。

桃園地院國民法庭一審審理時，黃坦承不諱，且有檢方提出各項事證可以佐證，雖黃案發後留在現場並向警員自首，但考量案件並無警方難以追查情形，且黃未與家屬達成和解或取得原諒，因此未減刑。

一審審酌黃曾因酒駕被判刑確定，卻未能汲取教訓，十年內再犯，因貪圖方便、心存僥倖，酒後雖已休息4小時，但未確認體內酒精濃度是否已消退，即開車上路，也受酒精影響，導致操控能力下降，未注意車前狀況且未禮讓行人而撞上劉。

另外，一審指出黃案發後測得酒精濃度為0.36毫克，且案件發生於交通繁忙的上班時段，對公眾安全造成重大危害，並給受害人家屬帶來無法抹滅的傷痛，審酌黃案發時從事汽車業務，如今從事水電工作，月收入約6萬元等，判刑8年2月。案件上訴，高院認為一審判決沒有違誤，量刑也妥適，駁回上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕示意圖。圖／AI生成
22年前被控打死人...劉正富冤獄4年才假釋 最高法院今判無罪確定

屏東縣男子劉正富22年前被控參與青少年鬥毆，並在萬巒鄉陸軍萬金營區外打死男子包克強，被判刑9年定讞。台灣冤獄平反協會認為案件證據指認有瑕疵，替劉推動聲請再審成功，劉一度獲判無罪，但再審更一審改判有罪，再審更二審前年又改判無罪，檢方上訴，最高法院今駁回上訴，劉無罪確定。

殯葬二代開BMW輾死退休翁 死者女兒信曝光「母天天泣訴像輾過她」

台中市白姓男子是殯葬業二代，前年底喪屍煙彈等毒品後，無照駕駛租賃BMW轎跑車返家途中，撞上葉姓老翁，輾過葉翁致死，檢方認有殺人不確定故意起訴，國民法官今審理。被害人女兒今委由律師，當庭出示陳情書，葉翁女兒說，母親每天都陪父親散步，當天剛好有事躲過死劫；案發後媽媽天天以淚洗面，「眼神空洞」，直說「車子壓過陪伴一生的老伴，好像也壓過她一樣」，讓人心痛，希望重判。

欠錢不還固然氣人！但小心「這舉動」 恐讓你債沒討成先吃牢飯

債主注意，討債前請先修法學課！陸姓男子不滿楊姓友人欠錢不還，竟將楊男手持本票、借據的照片製成「尋人海報」貼滿楊男位於桃園區的住處附近，想藉此逼楊男出面，只將楊的眼部塗黑，姓名、電話及住址卻大公開挨告，桃園地檢署依違反個人資料保護法起訴，同行宋姓友人遭通緝。

台鹽綠能弊案今開庭 大同智能副總：土地開發商是蘇坤煌引荐的

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，大同智能副總經理楊澤欣以證人身分出庭，他說，當時志光能源與台鹽綠能公司簽約申設七股三股子案場，經時任總經理蘇坤煌的引荐與土地開發商鴻暉公司合作；因為土開、申設須一起完成，才分別與鴻暉、台綠簽約。

無照又毒駕！殯葬二代開BMW撞飛翁再輾死非殺人 律師：時間4秒不及反應

台中市白姓男子是殯葬業二代，前年底吸食喵喵、喪屍煙彈等毒品後，無照駕駛租賃BMW轎跑車返家時，途中撞上在路旁步行的葉姓老翁，葉翁被撞飛後，遭白男輾過，檢方主張有殺人不確定故意起訴，國民法官今審理，白的律師主張，白當時意識不清，沒有操縱車輛能力，案發時間僅4秒，不及反應，若白有完全操控汽車能力，不會在15分鐘後，撞擊大路口的號誌燈箱，請求以毒駕致死罪論處。

慣犯！酒駕前科男再度酒後上路...他撞死過馬路的行人 二審仍判8年2月

男子黃品珅（原名黃冠霖）有酒駕前科，但他前年再度酒後開車上路，並在桃園撞死劉姓行人，一審國民法官庭依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪判黃8年2月徒刑，案件上訴，台灣高等法院判決駁回上訴，今維持一審判決，仍判黃8年2月徒刑，可上訴。

