QR Code無聲報案系統立功 警銀聯手保民眾200萬血汗錢

台南市麻豆分局六甲分駐所接獲轄區銀行QR Code簡訊報案一名陳姓女子疑身陷詐騙，以「房屋裝潢」為由，欲解除高額定存投資，員警趕至識破200萬元詐騙案，及時保住血汗錢。

這起案件發生在昨中午12時32分許，陳女前往銀行臨櫃辦理手續，要求解除定存並提領現金200萬元。行員察覺有異予以關懷提問，陳女宣稱這筆款項是用於「房屋裝潢」。

因提領金額龐大，行員察覺陳女神情略顯緊張，且對裝潢細節交代模糊，隨即掃描行內設置的無聲報案QR Code發送簡訊予警方。

六甲分駐所員警獲報後火速趕抵現場。起初陳女仍不理會行員及現場處理員警堅持取款，但在警方耐心宣導近期「假投資」詐騙案例時，陳女不經意地翻看手機 LINE訊息，被眼尖的員警瞥見手機畫面中出現典型的「投資獲利群組」。員警苦口婆心勸陳才驚覺是詐騙。

南市政府警察局說，為加速反制詐騙，首創無聲報案QR Code設置於轄區金融及超市適當位置供民眾報案，麻豆分局分局長洪國哲提醒，根據大數據顯示「裝潢」、「買房」、「買黃金」已成為詐騙集團教導被害人應對行員關懷提問的最常見藉口。民眾若遇到強調「穩賺不賠」、「加入群組即可獲利」投資邀約，務必提高警覺。

婦人手機內投資群組，警瞥見認定是詐騙。記者謝進盛／翻攝